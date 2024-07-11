歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
靈靈法同你解構通靈術！
虛擬貨幣
Highlight:
《說說心理話》與你說說親子溝通
陸叔2024投資心法講座重溫
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
胃癌症狀 | 老婦突患胃癌！醫生揭與常飲一種飲品有關！兩大飲食建議可減患癌風險！即睇胃癌6大症狀
健康Tips
醫生解說
其他癌症

胃癌症狀 | 老婦突患胃癌！醫生揭與常飲一種飲品有關！兩大飲食建議可減患癌風險！即睇胃癌6大症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一杯水都可以致癌？一名70歲婦人突然確診胃癌，發現致癌原因與一個飲食習慣有關。有專家指出，長年飲用熱飲增加罹患胃癌或食道癌機會，同時亦建議避免2大飲食地雷，從良好飲食習慣著手保持腸胃健康。

 

　　國際健康與公共衛生專家馬欣教授日前在內地社交平台「小紅書」發布影片分享病例，指友人70歲的母親突然確診胃癌，來找馬教授診斷。當馬教授了解婦人的病因時，發現她長年有個生活習慣：喜歡喝熱茶，馬教授遂推斷這就是罹癌的主因。

 

熱水燙傷食道誘發胃食道癌

 

　　他引用過往研究，指出經常飲用高溫飲料容易導致食道癌和胃癌。故此，中國人比美國人容易患上胃癌的主因與兩地的生活方式有關。他續指，中國人喜歡喝熱飲、熱粥、熱水的習慣，高溫的液體容易燙傷胃腸道上皮，從而誘發癌症。

 

2大飲食建議降罹癌風險

 

　　要減低患食道癌或胃癌風險，他建議喝溫水代替熱水，亦要避免進食太多高鹽的食物，尤其是鹹菜。這類過鹹的食物會容易增加胃癌發病，建立良好飲食習慣能夠大大降低罹患胃癌的風險。

 

胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

 

　　台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

 

　　不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

 

胃癌6大常見症狀

 

　　林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

 

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

 

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

引起胃癌8大重要因素

 

　　林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

 

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

 

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

轉載自晴報

 

Tags:#胃癌#癌症#食道癌#致癌#熱茶#熱湯#胃癌症狀#胃痛#腫瘤科#腸胃肝臟科#幽門螺旋菌
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生