胃癌症狀 | 老婦突患胃癌！醫生揭與常飲一種飲品有關！兩大飲食建議可減患癌風險！即睇胃癌6大症狀

一杯水都可以致癌？一名70歲婦人突然確診胃癌，發現致癌原因與一個飲食習慣有關。有專家指出，長年飲用熱飲增加罹患胃癌或食道癌機會，同時亦建議避免2大飲食地雷，從良好飲食習慣著手保持腸胃健康。

國際健康與公共衛生專家馬欣教授日前在內地社交平台「小紅書」發布影片分享病例，指友人70歲的母親突然確診胃癌，來找馬教授診斷。當馬教授了解婦人的病因時，發現她長年有個生活習慣：喜歡喝熱茶，馬教授遂推斷這就是罹癌的主因。

熱水燙傷食道誘發胃食道癌

他引用過往研究，指出經常飲用高溫飲料容易導致食道癌和胃癌。故此，中國人比美國人容易患上胃癌的主因與兩地的生活方式有關。他續指，中國人喜歡喝熱飲、熱粥、熱水的習慣，高溫的液體容易燙傷胃腸道上皮，從而誘發癌症。

2大飲食建議降罹癌風險

要減低患食道癌或胃癌風險，他建議喝溫水代替熱水，亦要避免進食太多高鹽的食物，尤其是鹹菜。這類過鹹的食物會容易增加胃癌發病，建立良好飲食習慣能夠大大降低罹患胃癌的風險。

胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

轉載自晴報