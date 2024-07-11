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減肥方法 | 60歲名醫大肚腩、血糖超標決心減肥！自創「1份醣飲食法」：毋須捱餓減走52磅兼逆轉早期糖尿
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減肥方法 | 60歲名醫大肚腩、血糖超標決心減肥！自創「1份醣飲食法」：毋須捱餓減走52磅兼逆轉早期糖尿

健康解「迷」
健康解「迷」

　　跟名醫一齊健康瘦！台灣一名60歲的權威醫生，近年發現自己空腹血糖值超標，險患糖尿病；而且他體型肥胖，上班時大肚腩還會頂到桌子，體檢BMI（體重指標）也超標，讓他下定決心減肥。醫生自創一套減肥飲食法，在不挨餓的情況下加上運動，輕鬆在4年内減走約52磅，體脂下降18%，更有效降血糖，逆轉了早期糖尿病。

 

　　台灣糖尿病權威、新陳代謝專科醫生游能俊，在《健康2.0》節目上分享減肥心得。他表示，自己在多年前就有肥胖問題，看診時肚腩會頂到辦公桌，自曝體重巔峰達到78公斤（約171磅），BMI（體重指標）大於30，超出臨界點25，屬於肥胖類別。有一次看診，醫生指患者肚腩太大，反遭對方嘲「一個指頭比別人，四個指頭比自己」，令他當場羞愧不已。

 

　　此外，醫生又表示本身有家族糖尿病史，外祖母、阿姨都因糖尿病逝世。而他在3年前進行體檢時發現，空腹血糖接近100mg／dL，糖化血色素水平及有超過100則達到糖尿病前期，險罹患糖尿病。為了身體健康，醫生下定決心要減肥。

 

自創不捱餓飲食法減52磅逆轉早期糖尿病

 

　　游醫生表示，由於他經常接觸糖尿病患者，對各種食物與血糖水平之間影響有了解，因此漸漸摸索出對血糖影響較低的食物，自創出「一份醣飲食法」。基於這份餐單再加上規律運動，醫生用了4年時間，從一開始的78公斤（約171磅）減至54公斤（約119磅），體脂率由35%降至18%；同時糖化血色素也由5.8%降至5.5%，逆轉了早期糖尿病。

 

　　減肥期間，游醫生愛上運動。本身患有小兒麻痺的他，以往沒有運動習慣，直至減肥後經常到健身室才找到運動的樂趣。最初，他跑步時容易跌倒，但也靠運動慢慢提升平衡感。他指出，先由基本的「深蹲」開始，再加入深蹲跳、弓步蹲、單腿蹲舉等高強度間歇運動，每做30秒休息10秒，以提升心肺功能。最後他甚至練出了馬甲線，成功回春。

 

「一份醣飲食法」餐單

 

　　游醫生詳細介紹了自創的「一份醣飲食法」餐單。他解釋，該方法是指每餐只吃1份醣，並加上3份蛋白質、3份蔬菜等一同進食。比例如下：

 

1份醣

● 約等於1／4碗白飯（約15克）

 

3份蛋白質

● 約1碗半的去骨肉類或其他蛋白質食物

 

3份蔬菜

● 烹調後約1碗半份量的蔬菜

 

資料來源：新陳代謝專科醫生游能俊

 

　　另外，以上的餐食比例可以因應不同身體情況調整，例如經常做運動、身形較壯碩的人士，游醫生提醒可以將蛋白質加至4份。他建議大家使用多格餐盤吃飯，將主食放在最小的格子上，亦要確保自己吃得飽。

 

　　醫生還提醒，水果的進食份量只要半份就足夠，且最好分開兩次進食，因水果糖分較高，吃過量容易令血糖升高。

 

轉載自晴報

 

Tags:#減肥#瘦身#肥胖#血糖#糖尿病#1份醣飲食法#營養#運動#減肥方法
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