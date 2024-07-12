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女子便秘腹痛照腸驚現大腸長滿豹紋！確診患結腸黑變病！醫生：與長期飲一種茶有關、有癌變風險！
健康Tips
醫生解說

女子便秘腹痛照腸驚現大腸長滿豹紋！確診患結腸黑變病！醫生：與長期飲一種茶有關、有癌變風險！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地有名中年婦人長期有便秘問題，本想透過調整飲食習慣幫助改善，後來卻迷上了網絡上各種偏方和保健品。本來便秘問題確實得到改善，但服用一段時間後就打回原形，她又會嘗試另一種偏方，結果當所有偏方都失去效果後，因為持續腹痛才到醫院求醫，最終發現其大腸內壁充滿「豹紋」，確診「結腸黑變病」，隨時有癌病變的風險。

 

中年婦信偏方治便秘 大腸發黑現豹紋

 

　　綜合內媒報道，江蘇淮安有名53歲季女士長期被便秘困擾達4年多，她最初想透過調整飲食習慣幫助改善，但後來她迷上網絡上各種偏方，開始嘗試各種通便茶和保健品。最初服用通便茶時，便秘問題確實有所好轉，故養成了長期飲通便茶的習慣；但每次持續飲用一段時間後，季女士發現該款通便茶不再有效時，就會更換另一種通便茶偏方繼續嘗試。

 

　　直到今年4月中，季女士發現所有通便茶偏方都沒有效果，而腹部持續脹痛，遂決定趕緊到淮安市中醫院肛腸科求診。專科中醫師祝麗麗受訪表示，為季女士檢查後發現其整條大腸內壁充滿「豹紋」，呈現棕黑色蛇皮樣的變化，黑色素沉著明顯，確診為「結腸黑變病」。中醫師直言，如果季女士沒有及時求醫，任由病情繼續發展，隨時有癌病變的風險。

 

　　祝醫師要求季女士立即停止服用任何通便茶和保健品，並為她處方補氣溫陽、潤腸通便的中藥湯劑，再配合針灸、中藥灌腸等外治法進行治療，季女士的便秘問題在數天後就出現明顯好轉。據悉，院方於上星期致電季女士跟進情況，季女士表示腸胃問題已解決，目前維持每2日排便1次的習慣，亦沒有腹痛腹脹等不適。

 

拆解結腸黑變病

 

　　祝麗麗指出，臨床上「結腸黑變病」並不罕見，不少患者都因自行口服藥物後再照大腸鏡才被發現患病；正常的結腸黏膜會像口腔黏膜一樣呈淡紅色，表面光滑平坦、黏膜表面的微絲血管紋理清晰可見，而結腸黑變病的腸黏膜會呈棕色或褐色，表面現「豹紋」或「蛇皮」般的條狀紋，嚴重甚至會變成黑色。

 

　　醫生續指，當結腸壁的吞噬細胞吞噬了褐色素樣物質，導致腸壁色素沉著，就會形成「結腸黑變病」；此外，直腸前突、腸套疊、潰瘍性結腸炎等疾病亦可導致黑變病。雖然結腸黑變病屬於非炎症性、良性且可逆轉的疾病，但一般而言結腸黑變病合併腸癌、腸息肉的幾率非常高，嚴重甚至需進行手術治療。

 

　　醫生提醒大家，像季女士般出現便秘只是其中一種臨床表現，導致「結腸黑變病」發生的原因甚多，例如腸道病變、腸道動力不足，盆底功能障礙等，故此建議大家有任何懷疑就應盡快就醫，切勿自行胡亂用藥，避免延誤病情。

 

蔥醌類化合物含量決定變病程度

 

　　本港腸胃科醫生張世華曾受訪指出，經常服用瀉藥是結腸黑變病的主要原因，而豹紋是最常見引起此病的藥物。蔥醌類化合物不僅存在於具致瀉作用的大黃、麥冬等藥物中，也存在於其他種草藥中，例如蘆薈、何首烏、黃芪等，而藥物中游離蔥醌化合物的含量高低，決定結腸黑變病的黑變及損傷程度。

 

　　張世華提醒，若要腸道暢通，最根本的方法是從飲食和運動入手，避免過份依賴通便產品，否則有機會弄巧反拙；間中進食並無不可，但服用幾個月以上已算長期服用，身體或會對相關藥物或保健品造成依賴，有機會導致結腸黑變病。雖然結腸黑變病一般不會令大腸發生癌變，也不會導致嚴重後遺症，但有機會引致腸瘜肉。此病基本上沒有明顯特徵，故他建議大家定期檢查身體。

 

5大便秘成因

 

1.疾病造成

大腸癌、腸阻塞、腸躁症、痔瘡、糖尿病、甲狀腺疾病、中風、癌症合併腹膜轉移、子宮肌瘤、腸沾黏等


2.水分攝取太少

飲料、茶類、咖啡不等同於水，因濃度、成分不同，會影響大腸對水分的吸收

3.纖維攝取不足

4.情緒/壓力

情緒、壓力的關係，影響自主神經，造成腸胃功能下降.


5.懷孕


資料來源：台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生

 

5大治療與預防便秘貼士

 

1.找出便秘成因

找出造成便秘的原因，針對疾病治療。


2.醫生指導下用藥

在醫生的指示下，使用軟便藥、瀉藥、促進腸道蠕動的藥物，勿擅自購買來路不明的成藥、瀉藥。


3.調整生活作息

多喝水、多攝取纖維、多運動（可以做加強核心肌群的運動）。

4.養成固定排便的習慣

若有便意不要刻意憋著，應該就去上廁所，糞便在腸兗愈久，水分吸收愈多，糞便會愈硬。


5.專心排便

坐在馬桶上如果超過10分鐘沒便意，應該盲先暫停，因為蹲坐愈久，愈有可能有痔瘡或肛裂的發生。



資料來源：台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生

 

轉載自晴報


Tags:#便秘#結腸黑變病#腹痛#腸胃肝臟科#癌變#瀉藥#通便茶
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