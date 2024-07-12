歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
靈靈法同你解構通靈術！
虛擬貨幣
Highlight:
《說說心理話》與你說說親子溝通
陸叔2024投資心法講座重溫
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
糖尿病飲食 | 男子每日喝一類飲品20歲開始血糖飆升！終患糖尿病兼誘發腎衰竭需洗腎！醫生：3大習慣預防糖尿病
健康Tips
糖尿病
醫生解說
血糖

糖尿病飲食 | 男子每日喝一類飲品20歲開始血糖飆升！終患糖尿病兼誘發腎衰竭需洗腎！醫生：3大習慣預防糖尿病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【含糖飲品/高糖飲品/腎衰竭/糖尿病/血糖/洗腎/水腫】夏日炎炎難免想飲一杯冰凍飲料，不過飲料多含有較高糖分，飲用時要注意攝取勿過量！台灣一名38歲男子多年來每日將含糖飲品當水飲，即使血糖出現異常仍然懶理，直到身體出現不適到院求醫，方得悉自己患上糖尿病兼誘發腎衰竭，需要洗腎以維持腎臟功能。醫生指出，含糖飲料中成分恐增加多種疾病危機，建議大眾應養成3大健康習慣以減輕風險。

 

　　綜合台媒報道，該名男子過去無吸煙飲酒習慣，但喜愛吃高糖高油食物，且每日會將含糖飲品當水飲，20幾歲時已出現血糖偏高卻不曾重視，直到去年雙腳開始出現水腫、呼吸時亦越來越喘，到醫院檢查時方知自己患上糖尿病兼誘發腎衰竭，需要透過血液透析維持腎臟功能。

 

　　台北慈濟醫院腎臟內科醫生王奕淳解釋指，糖尿病會對身體各個系統造成影響，其中在腎臟方面則會誘發糖尿病腎病變，導致蛋白尿增加及腎功能下降，長久下去恐會惡化成末期腎病，需要長期洗腎以維持腎臟功能。

 

含糖飲料恐誘多種健康問題

 

　　王奕淳醫生強調指，不少人喜愛飲用含糖飲料，飲料中主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等，這些成分不但熱量高，且會對身體造成多種健康危機，包括血壓、血糖、血脂升高、誘發肥胖、代謝症候群、增加心血管疾病、糖尿病及腎臟病風險。不少病人沒有定期身體檢查習慣，因此不知道自己已患上糖尿病或踏入糖尿病前期，而攝取含糖飲料恐令血糖更加失控，令到罹患慢性腎臟病風險大幅增加。

 

3大健康習慣預防糖尿病

 

　　醫生引用統計數據指出，近年40歲以下年輕人每100人中就有1人患上糖尿病，比率更一直持續增加中，已非過去想認知的「老人病」，想要避免患病，醫生提醒大眾要養成常補充水分的習慣、以白開水或無糖淡茶飲取代含糖飲料保持腎臟健康的習慣，假如懷疑自己患有糖尿病或腎臟病，建議盡早到醫院進行檢查，及早發現及治療，另外亦可遵從以下3大健康習慣，以減輕患病風險：

 

  • 攝取足夠白開水：腎臟需要水分排除毒素及代謝物，建議至少每日補充1500cc以上。
  • 逐步減少含糖飲料：以無農藥的茶飲代替汽水、果汁等糖分含量較高的飲料，但茶葉中含有草酸，建議選擇「水多茶少」的淡茶，次數也不能太多，以「無糖」為目標。
  • 避免含磷飲料：如汽水、可樂含有無機磷、牛奶含有動物磷，腸道吸收很快，都要避免；咖啡及豆漿屬於植物磷，在腸道吸收較慢，可以少量飲用。


糖尿病6大症狀

 

　　台灣營養師李婉萍曾在其個人網站「李婉萍營養師-營養工具書」發文分析糖尿病6大症狀，出現下述症狀有可能已經有血糖過高的問題。


1.視力模糊

  • 持續超過一個視線都模糊不清


2.體重減輕

  • 沒有在減重，但體重卻持續減少


3.免疫力下降

  • 女勻性泌尿道如果長期容易反覆發作感染要注意


4.皮膚傷口不容易好

  • 切勿忽視皮膚的小傷口
  • 長期沒有癒合是警號


5.三多症狀

  • 多吃、多喝、多尿
  • 如今有許多患者都不一定有這個症狀


6.神經病變

  • 手腳對於溫熱與痛楚的感覺異於平常，感覺較為遲鈍
  • 四肢感覺麻木、疼痛


資料來源：營養師 李婉萍


轉載自晴報

Tags:#血糖#糖尿病#腎衰竭#洗腎#高糖飲品#糖尿科#腎或泌尿科#糖尿病症狀#視力模糊#體重減輕
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生