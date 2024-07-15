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外遊行李箱比想像骯髒！可藏8,000萬細菌！專家教內外清潔行李喼4招！抵目的地即清潔2個地方！回家要出動吸塵機？
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外遊行李箱比想像骯髒！可藏8,000萬細菌！專家教內外清潔行李喼4招！抵目的地即清潔2個地方！回家要出動吸塵機？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少港人愛旅遊，拖著行李箱周遊列國。然而行李箱的骯髒程度，其實比很多人想像中更嚴重，甚至可以帶有多達8000萬個細菌！有外國專家就分享5招，清潔行李箱外部及內部的方式，亦有台灣醫生引述研究，整理出常見的細菌及污染物種類，並列出5點注意事項，提醒市民應重視行李箱的清潔。

 

　　據《華盛頓郵報》報道，每一次旅行，行李箱都有機會經過許多人的碰觸，其中包括航空公司機組人員、的士司機、酒店職員、旅行社人員等。報道整合了以下5招專家建議，可在抵達目的地及返回家中之後，分別清潔行李箱的外部和內部，以減少接觸細菌。

 

1. 清潔行李箱手柄及拉鍊頭

 

　　加拿大亞伯達省愛民頓（Edmonton）微生物學家Jason Tetro建議，在抵達旅遊目的地後，至少要用消毒紙巾、乾淨的抹布或超細纖維毛巾再加上少量消毒劑，例如雙氧水，清潔行李箱的手柄和拉鍊頭，「因為那是每個人都會碰觸的地方」。

 

　　他續指，無論住在哪裏，都不應該將行李箱放在床上，可以選擇使用行李架、化妝袋等設施，或者將行李箱放在浴室內，以避免將污垢和細菌帶到床上。基於同樣理由，他亦建議回家後先將行李箱地板上，或者浴室裏。

 

2. 返家後進行消毒

 

　　在美國清潔協會（American Cleaning Institute）任職的Kristin DiNicolantonio表示，如果市民使用的是硬殼行李箱，清潔時可使用抗菌抹布或一般抹布，然後再沾上一些洗潔精和水擦拭。如果是由尼龍、帆布或聚酯等物料製成的軟殼行李箱，則可以在使用相同的工具清潔後，再加碼用牙刷、塑膠毛刷等軟刷將溶液塗抹到行李箱的纖維上，以清除污垢和污漬，最後再擦掉多餘的水分和殘留物，將行李箱放在陽光下或通風的地方晾乾。

 

3. 用膠袋裝起鞋子及髒衣服

 

　　Jason Tetro表示，旅行期間並不需要清潔行李箱內部，除非有液體溢出，屆時則可以用肥皂水、毛巾或消毒濕紙巾清潔行李箱的內襯。不過他就提到，鞋子及穿過的衣服有可能會留下污垢，甚至散發出異味，因此建議用膠袋裝起會散發異味的東西，以免氣味散發到其他物品上，令行李箱留下難聞的氣味。

 

4. 吸塵機清潔行李箱內部

 

　　他又建議，回到家中之後可以打開行李箱，然後用吸塵機清理內部，包括口袋和角落，也可以將行李箱拿到戶外打開並搖晃，以清除殘留的污垢。

 

5. 自製消毒除臭噴霧

 

　　《綠色清潔的樂趣》（The Joy of Green Cleaning）的作者Leslie Reichert就指出，如果要防止衣服染上霉味，便要仔細消毒行李箱內部。她建議可在噴霧瓶內加入半杯金縷梅殺菌劑或外用酒精，再滴入8至10滴薰衣草或檸檬精油，將溶液噴灑在行李箱或旅行袋內部，然後打開讓其自然風乾。

 

　　另外，台灣重症科醫生黃軒亦曾在其個人Facebook專頁引述研究，指出行李箱上可能攜帶多達8000萬個細菌，其中一些細菌可能會導致疾病，而最常見的細菌分別為大腸桿菌、金黃葡萄球菌及沙門氏菌。這些細菌可以透過以下3種方式進入行李箱，且有機會引起食物中毒、腸胃炎及皮膚感染。

 

● 透過人體：人體皮膚、鼻子和嘴巴上都含有細菌。當人們觸摸行李箱後，細菌可能會被轉移到行李箱上。

● 透過環境：細菌存在於環境中，例如地面、空氣和水中。當行李箱被放在地上或放在空氣中時，細菌便有可能會附著在行李箱上。

● 透過其他物品：細菌存在於衣服、食物和手提箱等其他物品上，當行李箱與這些物品接觸時，就有可能將細菌轉移到行李箱上。

 

　　黃軒指出，不同材質的行李箱有可能會可能會積聚不同的污染物，例如硬殼行李箱可能會積聚更多灰塵和污垢，而軟殼行李箱則可能會積聚更多食物殘渣和汗水。他就整理出以下的常見污染物，以及哪一類材質的行李箱更容易積聚這些污染物。

 

● 灰塵及污垢：所有材質的行李箱都可能積聚灰塵和污垢，但硬殼行李箱可能會積聚更多

● 細菌：軟殼行李箱（如布質行李箱）會比硬質行李箱（如塑料行李箱）更容易積聚細菌

● 食物殘渣：軟殼行李箱比硬殼行李箱更容易積聚食物殘渣

● 汗水：軟殼行李箱比硬殼行李箱更容易積聚汗水

● 化妝品：軟殼行李箱比硬殼行李箱更容易積聚化妝品

● 藥物：軟殼行李箱比硬殼行李箱更容易積聚藥物

● 寵物毛髮：軟殼行李箱比硬殼行李箱更容易積聚寵物毛髮

 

　　他又提醒，為了防止污染物積聚，應該定期清潔行李箱，並按照材質選擇清潔方法，例如皮質的行李箱便需要使用專門的皮革清潔劑。另外，他亦整理出5點清潔行李箱的注意事項，供市民參考。

 

1. 使用溫和的清潔劑，避免使用含有漂白劑或氨的清潔劑。

2. 不要使用研磨劑，以免刮傷行李箱

3. 不要將行李箱浸泡在水中，以免損壞內部結構

4. 清潔完後，用乾布擦拭行李箱，以防止水漬留下痕跡

5. 將行李箱放在乾燥的地方，以防止潮濕引起霉變

 

資料來源：台湾重症科醫生黃軒

 

轉載自晴報

 

Tags:#環境衞生#腸胃炎#大腸桿菌#金黃葡萄球菌#食物中毒#健康#行李箱#細菌
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