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網傳高鐵座位好污糟！乘客褲染污漬、皮膚染真菌奇癢無比！椅套半年換一次？網民：必穿長褲
健康Tips
皮膚敏感

網傳高鐵座位好污糟！乘客褲染污漬、皮膚染真菌奇癢無比！椅套半年換一次？網民：必穿長褲

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少港人到內地旅遊都會選擇乘坐高鐵，但最近內地網民開始關注高鐵座位的衛生問題，有人稱坐完高鐵後，淺色褲被染上大片污漬，更有人指穿著短褲坐高鐵後感染真菌，不少網民呼籲坐高鐵必定要穿長褲，避免皮膚直接接觸座位。

 

　　據內地傳媒報道，有網民以「坐高鐵一定要穿長褲」為題發帖，指內地高鐵座位不乾淨，勸籲其他乘客坐高鐵時要穿長褲保護皮膚，「你永遠不知道上一個人在座位上幹了甚麼，而且小桌板也是能不用就不用，要用最好拿酒精或者濕巾擦一下。」

 

有網民稱坐高鐵後感染真菌

 

　　帖文同時貼出其他網民的留言截圖，其中有人稱坐高鐵後淺色褲子被染上一大片污漬，亦有人指穿短褲坐高鐵後大腿皮膚奇癢無比，求醫後發現感染真菌，自此就會帶同即棄坐墊乘搭。另外，還有人指椅背的小餐枱都不乾淨，上傳一張有人將雙腳放在餐枱上的照片。

 

　　該帖文引起網民共鳴，不少人都分享在高鐵上的經歷，有人指下車時發現褲子沾滿零食碎和糖，也有人稱坐過卧鋪的列車後出現皮膚問題。另外，有網民表示公共交通工具充滿細菌，所以回家後一定會立即沖涼換上乾淨衣服，才會上自己的床。

 

網民有乜講

 

● 自從看到一個人漏屎到座椅上，我出行就用這種一次性隔水墊了，小桌板、扶手、窗台等我能接觸到的用酒精擦幾遍。

● 從我上車到下車3小時腳沒放下來過沒開玩笑。

● 我的白褲子全是零食碎和糖。

● 我一般都穿個一次性雨衣，省得套坐墊了，再拿酒精濕巾擦小桌板，短途的話直接不放桌板。

● 我每次都用一次性座位套，還被鄙視過。

● 坐完臥鋪回家感覺這輩子都完蛋了。

 

　　報道引述鐵路客服職員回應稱，動車的座席套是每180天一換，但如果座位骯髒影響乘車，乘客可以向列車職員反映，職員員會幫忙處理，至於卧鋪列車的床單被套則是「一客一換」。有專家表示，座椅面料為滌綸 ，特點為耐熱性、耐光性及耐化學性，不怕霉菌和蟲蛀，即使不拆下來清洗，也可以用清潔劑洗擦到，加上及時更換頭靠部分的墊布，也能保障日常衛生。

 

5大機艙含菌最多位置

 

　　除了鐵路之外，飛機座位衛生程度常常令人垢病，加拿大廣播公司（CBC）節目Marketplace曾針對飛機各處含菌量作調查，於3間航空公司18個航班檢測近百個樣本，歸納出5個含菌量最高的機艙位置：

 

第1位  座椅頭部靠枕

第2位  座位置物袋

第3位  洗手間門鎖

第4位  活動餐枱面

第5位  安全帶

 

　　當中大部分樣本被檢驗出有酵母菌、黴菌及多種其他病原體，座位置物袋及頭部靠枕上更驗出有本應只存在於糞便或嘔吐物中的大腸桿菌，乘客如受感染可能出現腹瀉、嘔吐等問題。

 

搭飛機感染皮膚病屬常見

 

　　本港皮膚科專科醫生陳厚毅接受訪問時曾指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。陳醫生指出「座位播菌」情況不限於飛機，曾有病人於食肆座位感染皮膚病，而感染風險與就座時間有直接關係，坐在帶菌座位越久，被傳染風險亦越高，所以類似情況就較易在長途航班上出現。

 

　　陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#環境衞生#細菌#真菌#高鐵#皮膚病#皮膚科
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