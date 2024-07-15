睇歐國盃、奧運狂食薯片！小心反式脂肪過量誘發中風、冠心病！60款零反式脂肪薯片+熱門零食檢閱！卡樂B、Lay’s食邊款？

歐洲國家盃剛過去，奧運即將開播！大家想必最喜歡睇賽事同時食零食！有營養師建議大家，在購買例如薯片時，要小心留意成分表，尤其應注意避免攝取反式脂肪，否則累積下去可引致冠心病及中風等問題。編輯為大家整合60款零反式脂肪薯片清單！睇下邊款吃得比較安心！

長期攝取反式脂肪可致心血管疾病

據食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，延長食品的保質期，食物更加美味可口；但反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油，使用於餅乾等酥皮食品。

心臟專科醫生梁達智曾表示，反式脂肪可說是眾多脂肪酸中最差的一種，除增加人體壞膽固醇外，亦會減少好膽固醇，增加心血管疾病的風險。

他續指，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，特別是患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕人也不應輕視。如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，對血管的傷害更是長遠地累積而成，心血管疾病會更早形成。

營養師教睇零食營養標籤

營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。她提醒市民選購零食時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的產品之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。

另外，澳洲註冊營養師黃兆章（Anson）曾建議，在購買「睇波零食」時，還要小心誤中「Vegetable Oil」（植物油）陷阱。Anson指出，有些商人不管使用甚麼油，都用「Vegetable Oil」作標示，即比較健康的橄欖油和芥花籽油是「Vegetable Oil」，但壞脂肪含量極高的棕櫚油和椰子油同是「Vegetable Oil」，令消費者根本無法分辦。

熱門零食營養價值檢閱

Anson又提醒準備通宵達旦追球賽的球迷，可購買米餅、高纖麥餅、栗子、非油炸薯片、乾焗原味的天然堅果類小食等，以取代花生、薯片和蝦片等等高熱量食品，單計每100克的米餅熱量（387卡路里），已較市面的油炸薯片低155卡路里（接近3成）。

附上熱門零食營養表（以每100克計）：

1. 花生

● 熱量（卡路里 ）： 580

● 脂肪（克）：49.7

● 飽和脂肪（克）：11.1

● 鈉（毫克）：459

2. 薯片

● 熱量（卡路里）：542

● 脂肪（克）：36.4

● 飽和脂肪（克）：4.01

● 鈉（毫克）：525

3. 蝦條

● 熱量（卡路里）： 483

● 脂肪（克）：22

● 飽和脂肪（克）：10.8

● 鈉（毫克）：815

4. 米餅

● 熱量（卡路里）：387

● 脂肪（克）：3.5

● 飽和脂肪（克）： 0.6

● 鈉（毫克）：4

5. 高纖麥餅

● 熱量（卡路里）： 400

● 脂肪（克）：0

● 飽和脂肪（克）： 0

● 鈉（毫克）：60

6. 栗子

● 熱量（卡路里）： 153

● 脂肪（克）：0.76

● 飽和脂肪（克）： 0.1

● 鈉（毫克）：2

7. 原味杏仁

● 熱量（卡路里）：579

● 脂肪（克）：49.9

● 飽和脂肪（克）：3.8

● 鈉（毫克）：1

8. 原味爆谷

● 熱量（卡路里）： 382

● 脂肪（克）：4.2

● 飽和脂肪（克）： 0.6

● 鈉（毫克）：4

9. 啤酒（每罐330ml）

● 熱量（卡路里）： 142

● 脂肪（克）：／

● 飽和脂肪（克）： ／

● 鈉（毫克）： ／

10.無糖汽水、茶或氣泡水（每罐330ml）

● 熱量（卡路里 ）： 0

● 脂肪（克）：／

● 飽和脂肪（克）： ／

● 鈉（毫克）：／

資料來源： 澳洲註冊營養師黃兆章（Anson）

而飲料方面，Anson指出，一罐啤酒（330ml）的熱量比半碗飯還要多。看一場賽事飲數罐，分分鐘等如吃了數碗飯！因此，Anson建議，球迷應以無糖飲品，例如氣泡水等等取代啤酒和汽水；若覺得味道太寡，可加點檸檬片和青檸片調味。

但有球迷不飲啤酒就覺得「掃興」，就應緊記一罐起兩罐止。至於雞尾酒，就相較啤酒更邪惡，「因加添了大量糖漿，絕對是致肥元兇。」總括來講，Anson提醒球迷明知要食宵夜時，便應將當日一至兩餐的份量減半以預留Quota，才避免追完球賽即變「肥仔肥女」，樂極生悲。

60款零反式脂肪薯片名單

TOPick為大家綜合了市面上熱賣的60款標明反式脂肪為「0克」的薯片。區分品牌點擊下圖看完整名單

卡樂B燒烤味薯片

卡樂B咖喱味薯片

卡樂B紫菜味薯片

卡樂B日燒醬汁味薯片

卡樂B原味薯片

卡樂B香辣薄餅味薯片

卡樂B鬼之麻辣味波浪薯片

卡樂B熱浪香辣味薯片

卡樂B薄餅味薯片

卡樂B芝士脆片

Lay's 洋蔥忌廉味薯片

Lay's 原味薯片

Lay's 蜜糖燒烤味薯片

Lay's 鹽醋味薯片

Lay's 芝士忌廉味薯片

Lay's 燒烤味薯片

Lay's 瑞士芝士味薯片

Lay's 九州紫菜味薯片

Lay's 墨西哥辣椒特脆薯片

Lay's 燒烤味特脆薯片

Lay's 低脂原味焗薯片

Ruffles 芝士酸忌廉味焗薯片

Ruffles 芝士忌廉味波浪薯片

Ruffles 墨西哥辣椒味及田園沙律醬味波浪薯片

Ruffles 火辣味波浪薯片

Ruffles 洋蔥忌廉味薯片

Ruffles 原味波浪薯片

MEADOWS 松露味薯片

MEADOWS 燒烤味薯片

MEADOWS 原味薯片

MEADOWS 麻辣火鍋味薯片

MEADOWS 香辣味薯片

MEADOWS 芝士味薯片

MEADOWS 紫菜芥末味薯片

MEADOWS V切芝士漢堡薯片

MEADOWS V切辣雞翼味薯片

MEADOWS 洋蔥忌廉味薯片

珍珍香辣味薯片

珍珍燒烤味薯片

珍珍鹹蛋味薯片

珍珍地獄薯片激辣味

珍珍三文魚壽司味薯片

珍珍大漠孜然燒烤味薯片

品客燒烤味薯片

品客酸忌廉洋蔥味薯片

品客薄餅味薯片

品客香辣味薯片

品客芝士味薯片

Kettle 海鹽香醋味薯片

Kettle 海鹽味薯片

Kettle 法式芥末蜜糖味薯片

Tyrrells 黑松露海鹽薯片

農心洋蔥圈

東洋通心薯條

多樂脆原味栗米片

多樂脆香辣芝士栗米片

多樂脆芝士栗米片

EDO Pack 巨浪大切香辣味薯片

轉載自晴報