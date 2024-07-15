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早餐食熱狗配這類食物或轉化超毒亞硝胺變一級致癌物！吃完熱狗等X小時再吃可避風險！邊種水果有助抑制毒素？
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早餐食熱狗配這類食物或轉化超毒亞硝胺變一級致癌物！吃完熱狗等X小時再吃可避風險！邊種水果有助抑制毒素？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　麵包配奶製品是不少人早餐之選，惟以為健康的食物，搭配不當可能會誘發健康危機！有台灣家庭醫生指出，超市常見熱狗製成品，配合含胺類食物同食，會發酵並轉化成具強烈毒性的亞硝胺，變成一級致癌物，嚴重影響健康，需要小心。

 

　　台灣家庭科醫生陳柏臣日前於當地健康節目《健康零距離》超市販售的熱狗，麵包皮上會使用亞硝酸鹽做為保色及防腐劑，假如搭配乳酪、酸奶等含胺類食物同吃，會令食物發酵、轉變成一級致癌物亞硝胺，必須注意。

 

　　除此之外，熱狗、熱狗腸配搭任何奶類製品，例如奶茶、拿鐵咖啡時，如果奶製品放置時間過長、細菌開始滋生，亦可會出現發酵反應、誘發致癌風險；同時香腸搭配無糖乳酪或乳酸類飲品，亦同樣可能損害健康。

 

教一招拆解致癌風險

 

　　臨床毒物科護士譚敦慈於節目中補充指，牛奶、拿鐵並不屬於發酵奶製品，假如不曾經過發酵或長時間放置，新鮮情況下並不會產生亞硝胺，因此不必擔心。

 

　　她續指，食用熱狗及含胺類食物時，其實只要在吃掉熱狗後，再隔大約2小時才食用乳酪、酸奶等含胺類食品，除了可避開健康風險，更可以食腸道產生好菌、改善腸道菌群。

 

一類食物可幫助抑制亞硝胺

 

　　譚敦慈補充指，經過加工的紅肉製品都需要加入亞硝酸鹽，以防產生肉毒桿菌，但當地農業部門曾進行測試，發現高維他命C水果可抑制亞硝胺，建議大家食用時可作參考：

 

　　一顆芭樂（即番石榴）可解18根香腸的毒。

 

6大與飲食有關癌症

 

1. 胃癌

2. 肝癌

3. 胰臟癌

4. 大腸癌

5. 肺癌

6. 口腔癌

 

資料來源：台灣毒物科護士譚敦慈

 

　　台灣毒物科護士譚敦慈早前曾於當地健康節目《健康2.0》中，盤點出6大與飲食有關的癌症成因：

 

6大「一級致癌物」

 

　　譚護士建議，想預防癌症，最好方法還是要均衡飲食、保持適度睡眠及愉快心情；平日可以多喝水來取代含糖飲品，每周運動至少150分鐘。此外，她亦引用世界衛生組織（WHO）資料，盤點出以下6大「一級致癌物」，大家應要盡量避免：

 

1. 黃曲霉毒素

2. 亞硝胺

3. 二噁英

4. 尼古丁

5. 苯並芘

6. 亞硝酸鈉

 

資料來源：台灣毒物科護士譚敦慈

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#致癌物#防腐劑#發酵#亞硝酸鹽#熱狗#奶製品# 營養
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