膽石成因 | 男子生5,000粒膽石！醫生：與愛吃一類食物有關！延醫可致膽管炎甚至胰臟癌！5種食物+5個習慣預防膽結石
都市人工作忙碌容易廢寢忘餐，不少人忽視腸胃問題，到出現痛楚時才治療就已經為時已晚，嚴重甚至可以致癌。有醫生指出，不少人有膽結石問題，而膽結石成因與飲食習慣息息相關。他提出10種天然食材可以預防和改善結石；生活習慣方面亦有５大建議，防患於未然。
膽結石與飲食有關
曾經有一名過百磅男子體內長出5000粒膽結石，台灣腸胃科醫生錢政弘在當地節目《下班經濟學》中指出，膽結石分兩大類：色素結石，與先天血液代謝異常有關，尤其是有先天性地中海貧血的人士，比起一般人容易有結石問題。另一類是膽固醇結石，與平日高油脂的飲食方式有關，太多膽固醇會在膽囊內結晶，形成膽結石。
認清痛楚位置＋５大症狀
錢醫生指出，若身體出現這5大症狀，很有可能已經有膽結石的形成，需要正視問題。第一，吃過大餐或用餐後通常會感覺右上腹疼痛。與胃痛有別的地方是，膽結石的痛楚有時會導致後背疼痛。一旦膽結石掉進膽管會造成堵塞，膽汁無法排出，有可能會出現茶色尿或淺色糞便。此外，患者皮膚或眼睛會出現黃疸、噁心嘔吐、肩膀痛、背痛等症狀。他亦指出，膽結石可以引起併發症，如膽囊發炎、膽管炎、胰臟發炎等，嚴重可導致胰臟癌、膽囊癌或膽管癌。
錢醫生指，有膽結石的患者未必全部都有症狀或痛楚，除了調整飲食外，如果長期感到痛楚可尋求藥物治療，口服藥物溶解膽結石或是手術治療取出。
10種天然食材預防+改善結石
要預防膽結石，錢政弘建議除要少吃炸物與肉類，另要多吃5種食物如下：
5種天然食物預防膽結石
高纖維食物
- 有助減少油脂+膽固醇吸收
- 膽囊收縮比較完全
維他命C
- 減少膽結石形成，幫助膽固醇變成膽鹽或膽酸
- 推薦食材：檸檬汁或番石榴
Omega-3 脂肪酸
- 多吃鯖魚、鮭魚
- 增加體內好膽固醇溶解膽結石
咖啡
- 常喝黑咖啡患膽結石風險減17%
- 1日+杯可減至25%，但切記量力而為！
杏果
- 過往有很多研究指出杏果可以減少膽結石
- 與杏仁Almond類似，勿買錯！
另有5種天然食物可以減少膽結石：
5種天然食物改善膽結石
大蒜
紫洋蔥
黑胡椒
- 薑黃素和黑胡椒一起食用，效果會加乘
薑黃素
- 薑黃素和黑胡椒一起食用，效果會加乘
蕎麥
5招預防膽結石
忌在睡前吃東西
- 超過7成的膽結石疼痛都是晚上出現
- 進食後切勿立刻躺下，否則當膽囊收縮的時候，結石就在膽管出口，造成疼痛感。
勿急速減肥
- 做過縮胃手術的人容易有膽結石問題
- 建議減肥人士每周不可以瘦超過1.5公斤
戒高油飲食
- 快餐如薯條、漢堡包應少吃
勿久坐多活動
- 兩個高危職業：工程策和會計
- 久坐超過5小時以上容易有結石
三餐定時、吃早餐
- 不吃早餐或飲食沒有蛋白質或脂肪，膽囊不會收縮
- 膽汁積聚會導致結石
資料來源：台灣腸胃科醫生錢政弘
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