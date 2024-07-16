膽石成因 | 男子生5,000粒膽石！醫生：與愛吃一類食物有關！延醫可致膽管炎甚至胰臟癌！5種食物+5個習慣預防膽結石

都市人工作忙碌容易廢寢忘餐，不少人忽視腸胃問題，到出現痛楚時才治療就已經為時已晚，嚴重甚至可以致癌。有醫生指出，不少人有膽結石問題，而膽結石成因與飲食習慣息息相關。他提出10種天然食材可以預防和改善結石；生活習慣方面亦有５大建議，防患於未然。

膽結石與飲食有關

曾經有一名過百磅男子體內長出5000粒膽結石，台灣腸胃科醫生錢政弘在當地節目《下班經濟學》中指出，膽結石分兩大類：色素結石，與先天血液代謝異常有關，尤其是有先天性地中海貧血的人士，比起一般人容易有結石問題。另一類是膽固醇結石，與平日高油脂的飲食方式有關，太多膽固醇會在膽囊內結晶，形成膽結石。

認清痛楚位置＋５大症狀

錢醫生指出，若身體出現這5大症狀，很有可能已經有膽結石的形成，需要正視問題。第一，吃過大餐或用餐後通常會感覺右上腹疼痛。與胃痛有別的地方是，膽結石的痛楚有時會導致後背疼痛。一旦膽結石掉進膽管會造成堵塞，膽汁無法排出，有可能會出現茶色尿或淺色糞便。此外，患者皮膚或眼睛會出現黃疸、噁心嘔吐、肩膀痛、背痛等症狀。他亦指出，膽結石可以引起併發症，如膽囊發炎、膽管炎、胰臟發炎等，嚴重可導致胰臟癌、膽囊癌或膽管癌。

錢醫生指，有膽結石的患者未必全部都有症狀或痛楚，除了調整飲食外，如果長期感到痛楚可尋求藥物治療，口服藥物溶解膽結石或是手術治療取出。

10種天然食材預防+改善結石

要預防膽結石，錢政弘建議除要少吃炸物與肉類，另要多吃5種食物如下：

5種天然食物預防膽結石



高纖維食物

有助減少油脂+膽固醇吸收

膽囊收縮比較完全



維他命C

減少膽結石形成，幫助膽固醇變成膽鹽或膽酸

推薦食材：檸檬汁或番石榴



Omega-3 脂肪酸

多吃鯖魚、鮭魚

增加體內好膽固醇溶解膽結石



咖啡

常喝黑咖啡患膽結石風險減17%

1日+杯可減至25%，但切記量力而為！



杏果

過往有很多研究指出杏果可以減少膽結石

與杏仁Almond類似，勿買錯！



另有5種天然食物可以減少膽結石：

5種天然食物改善膽結石

大蒜





紫洋蔥





黑胡椒

薑黃素和黑胡椒一起食用，效果會加乘

薑黃素

薑黃素和黑胡椒一起食用，效果會加乘



蕎麥

5招預防膽結石

忌在睡前吃東西

超過7成的膽結石疼痛都是晚上出現

進食後切勿立刻躺下，否則當膽囊收縮的時候，結石就在膽管出口，造成疼痛感。



勿急速減肥

做過縮胃手術的人容易有膽結石問題

建議減肥人士每周不可以瘦超過1.5公斤



戒高油飲食

快餐如薯條、漢堡包應少吃



勿久坐多活動

兩個高危職業：工程策和會計

久坐超過5小時以上容易有結石

三餐定時、吃早餐

不吃早餐或飲食沒有蛋白質或脂肪，膽囊不會收縮

膽汁積聚會導致結石



資料來源：台灣腸胃科醫生錢政弘



轉載自晴報