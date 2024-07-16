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膽石成因 | 男子生5,000粒膽石！醫生：與愛吃一類食物有關！延醫可致膽管炎甚至胰臟癌！5種食物+5個習慣預防膽結石
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膽石成因 | 男子生5,000粒膽石！醫生：與愛吃一類食物有關！延醫可致膽管炎甚至胰臟癌！5種食物+5個習慣預防膽結石

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人工作忙碌容易廢寢忘餐，不少人忽視腸胃問題，到出現痛楚時才治療就已經為時已晚，嚴重甚至可以致癌。有醫生指出，不少人有膽結石問題，而膽結石成因與飲食習慣息息相關。他提出10種天然食材可以預防和改善結石；生活習慣方面亦有５大建議，防患於未然。

 

膽結石與飲食有關

 

　　曾經有一名過百磅男子體內長出5000粒膽結石，台灣腸胃科醫生錢政弘在當地節目《下班經濟學》中指出，膽結石分兩大類：色素結石，與先天血液代謝異常有關，尤其是有先天性地中海貧血的人士，比起一般人容易有結石問題。另一類是膽固醇結石，與平日高油脂的飲食方式有關，太多膽固醇會在膽囊內結晶，形成膽結石。

 

認清痛楚位置＋５大症狀

 

　　錢醫生指出，若身體出現這5大症狀，很有可能已經有膽結石的形成，需要正視問題。第一，吃過大餐或用餐後通常會感覺右上腹疼痛。與胃痛有別的地方是，膽結石的痛楚有時會導致後背疼痛。一旦膽結石掉進膽管會造成堵塞，膽汁無法排出，有可能會出現茶色尿或淺色糞便。此外，患者皮膚或眼睛會出現黃疸、噁心嘔吐、肩膀痛、背痛等症狀。他亦指出，膽結石可以引起併發症，如膽囊發炎、膽管炎、胰臟發炎等，嚴重可導致胰臟癌、膽囊癌或膽管癌。

 

　　錢醫生指，有膽結石的患者未必全部都有症狀或痛楚，除了調整飲食外，如果長期感到痛楚可尋求藥物治療，口服藥物溶解膽結石或是手術治療取出。

 

10種天然食材預防+改善結石

 

　　要預防膽結石，錢政弘建議除要少吃炸物與肉類，另要多吃5種食物如下：

 

5種天然食物預防膽結石

高纖維食物

  • 有助減少油脂+膽固醇吸收
  • 膽囊收縮比較完全


維他命C

  • 減少膽結石形成，幫助膽固醇變成膽鹽或膽酸
  • 推薦食材：檸檬汁或番石榴


Omega-3 脂肪酸

  • 多吃鯖魚、鮭魚
  • 增加體內好膽固醇溶解膽結石


咖啡

  • 常喝黑咖啡患膽結石風險減17%
  • 1日+杯可減至25%，但切記量力而為！


杏果

  • 過往有很多研究指出杏果可以減少膽結石
  • 與杏仁Almond類似，勿買錯！


　　另有5種天然食物可以減少膽結石：

 

5種天然食物改善膽結石

 

大蒜

紫洋蔥

黑胡椒

  • 薑黃素和黑胡椒一起食用，效果會加乘

薑黃素

  • 薑黃素和黑胡椒一起食用，效果會加乘


蕎麥

 

5招預防膽結石

 

忌在睡前吃東西

  • 超過7成的膽結石疼痛都是晚上出現
  • 進食後切勿立刻躺下，否則當膽囊收縮的時候，結石就在膽管出口，造成疼痛感。


勿急速減肥

  • 做過縮胃手術的人容易有膽結石問題
  • 建議減肥人士每周不可以瘦超過1.5公斤


戒高油飲食

  • 快餐如薯條、漢堡包應少吃


勿久坐多活動

  • 兩個高危職業：工程策和會計
  • 久坐超過5小時以上容易有結石

三餐定時、吃早餐

  • 不吃早餐或飲食沒有蛋白質或脂肪，膽囊不會收縮
  • 膽汁積聚會導致結石


資料來源：台灣腸胃科醫生錢政弘


轉載自晴報

Tags:#膽石#膽結石#煎炸食物#高油脂食物#膽固醇#膽管炎#胰臟癌#腸胃肝臟科#腫瘤科#營養#識食
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