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低溫症急救 | 男子登富士山低溫症險死！點解裝備充足仍遇險？醫生講4種失溫等級、治療方法
健康Tips
醫生解說

低溫症急救 | 男子登富士山低溫症險死！點解裝備充足仍遇險？醫生講4種失溫等級、治療方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　富士山在7月10日全部開放登山，但意外頻生。10日晚間，一名38歲港男在攻頂途中，出現低溫症險死，所幸另一名香港登山領隊及時趕到將其抬至山小屋，經治療脫離險境。救人領隊事後在網上交代救人經過，指出港男為何裝備充足卻仍陷入低溫症的原因。

 

　　據日本傳媒報道，7月10日晚間，一名38歲港男挑戰富士山「靜岡側」登山路線，至海拔3460米、即將登頂的九合目附近時，疑出現低溫症無法移動。從報道畫面可見，當時山上能見度極低，風勢頗大，有幾位山友圍攏在山邊，合力撐扶起低溫症男子到山小屋。各人皆操廣東話，有扶著男子的山友進入小屋時安慰「冇事、冇事」，另一名女子則說「抽筋呀佢」；接著衆人邊説「瞓喺地下」，一邊將男子放在地上，又遞上熱飲著男子「慢慢飲，俾你暖下……」。而報道指出，遇險男子是首次攀登富士山。有協助搶救港男的日本人受訪指，港男當時完全無法移動，情況危急；若非有人幫忙救援，恐足以致命。

 

領隊親述救人過程

 

　　Facebook專頁「Peaktime 長島山業」在12日發文，轉達團長、即富士山救人領隊Hiro的發言。Hiro表示，當日他和團隊在16:15安全到達山屋，在17:00左右看到受傷港男的兩位朋友到達山屋。兩人有少許低溫情況，在幫助他們保暖後，他們指還有2名朋友在登山道，其中一人有抽筋情況。

 

　　Hiro立即前往協助，而當時山上風速接近30m/s，有少雨。他在離山屋150米左右發現傷者，其中一人清醒，有初期低溫症狀，正坐在岩石旁求救；但另一人已躺在地上，只有少許意識而不能動。Hiro見狀立即找團友請求山屋人員協助救援，但由於路線情況惡劣，山屋只可叫救援隊前來協助，而當時救援隊正在救另一人，無法前來。

 

　　危急時刻，Hiro的一位消防員團友及山屋一名員工前來協助，3人一同將意識還清醒的一人帶回山屋，及成功抬回已低溫症意識不清的38歲港男到山屋救治。

 

揭港男遇險原因

 

　　Hiro指出，其實遇險港男一行人均年輕力壯、登山裝備齊全，「比不少登上富士山的香港人準備更好」。其中一位登富士山經驗豐富，Hiro在登山路上更遇過他們2次，傾談間知道其登山計劃合理且時間充足。但最後發生意外的原因，其實只是遇到不可完全預測的天氣情況：

 

　　天氣在15:00至17:00之間急速變差，風速變成28m/s而且突然下雨，傷者突然抽筋未能前行，因長期暴露在風雨中而產生低溫症，導致體力快速流失。

 

　　Hiro最後感概，能救回傷者一命，很開心；同時讚賞港男一行人是「很好的團隊」。他為傷者加油打氣，望儘快康復：

 

　　佢地能拾回一命，最大契機是佢地都沒有放棄朋友，選擇咗最好的方式前往山屋求援，所以我覺得佢地好叻，救返自己及朋友一命。加油，好返記住要請我食飯，我用咗好多力㗎。

 

4種失溫等級與治療法

 

　　「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

 

　　翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

 

1. 輕度失溫

 

治療方式

● 體溫32-35度，這類病患意識清楚，而且會抖得很厲害；

● 治療方式主要以支持性療法為主：給予保暖衣物、喝溫暖的飲料等等，逐步提升體溫。

 

2. 中度失溫

 

治療方式

● 體溫28-32度，這類的病人意識混亂，發抖能力也失衡，亦可能不會發抖；

●  除了像輕度失溫外部給予熱量來源之外，必須要持續監控生命徵象，因為這類失溫病患常常會併發心律不整。

 

3. 重度失溫

 

治療方式

● 體溫低過28度，這類的病人大多已經失去意識，只能監測到生命徵象；

● 除上述的處置之外，還必須插管進行呼吸道保護，同時要考慮是否啟動葉克膜進行體外循環支援。

 

4. 致死性失溫

 

治療方式

● 這類的病人失去生命徵象，這時回溫可能已經不是首要任務，而是需緊急進行去顫電擊或是藥物升壓，並且後送往醫學中心進行治療。

 

資料來源：急診柯南·翁梓華醫師

 

轉載自晴報

 

Tags:#低溫症#富士山#登山#急救#山屋#保溫#心律不整#失去意識#家庭醫學
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