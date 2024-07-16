胃癌症狀 | 胃痛胃脹別輕視！女子排黑便求醫始揭患末期胃癌！醫生：東方人、女性患胃癌風險較高！即睇6大症狀

小病痛切勿輕視，可能是身體在求救的訊號。內地一名女子一直有胃痛問題，但從未求醫。夫妻倆平日算是養生，每天按時吃飯，亦甚少吃外賣，沒想到妻子突然便血，並揭發患末期胃癌。丈夫後悔當初沒有正視妻子的胃病，若及早發現或許可以避免罹癌。

忽視胃痛問題 僅吃藥舒緩

該名人夫阿浩（化名）在內地社交平台「小紅書」上發文分妻子確診胃癌的經過。男事主與妻子結婚3年，一開始相識時已發覺妻子經常會肚瀉和胃痛，晚上通常都吃得不多，怕胃氣脹難以入睡。當時妻子經常胃痛，只是自行服用胃藥了事，未有正視胃毛病。

出現5症狀揭胃毛病惡化

後來妻子懷孕，懷孕期間經常孕吐，幾乎是「吃甚麼嘔甚麼」，加上胃氣脹和胃酸倒流，導致孕期體重反而暴瘦10斤（約11磅），一度讓男事主非常擔心。幸好妻子在孕後期慢慢恢復，順利誕下嬰兒。妻子日夜照顧嬰兒，有時候要捱夜餵母乳，久而久之又開始出現胃痛毛病，甚至排出黑便，情況令人擔憂。男事主曾提出陪妻子到醫院檢查，但最後卻沒有去檢查。

大便帶血才求醫 已罹末期胃癌

1年後妻子重返職場打拼，經常要加班。或許是積勞成疾，2個月後妻子突然出現貧血和便血，翌日立刻到醫院做檢查，發現有胃潰瘍和消化道出血的情況，並需要即時住院輸血止血。醫生轉介妻子緊急做電腦斷層掃描，確診是中晚期胃癌。

丈夫後悔諱疾忌醫

當時男事主晴天霹靂，沒想過夫婦倆平日生活習慣很養生，亦難逃罹癌命運。他們一日三餐通常自煮，甚少吃外賣，即使工作忙碌亦會按時吃飯。妻子亦一早做過幽門螺旋菌測試，報告沒有問題，只是平日有胃毛病的時候，僅是吃胃藥舒緩，從來沒有正式求醫，因而埋下罹癌的伏線。

得悉罹癌後，男事主一直陪伴在側，不離不棄。從動手術到出院回家，一直寸步不離，回家後「每天煮粥、蒸魚」給癌妻。妻子罹癌至今已經兩年，在男事主的悉心照顧下沒有復發，覆診結果亦很不錯。

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胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

轉載自晴報