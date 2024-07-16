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北上洗牙$73有交易？補牙、植牙、剝智慧齒邊間最平？邊間可以用醫療券？深圳6間牙科醫院+診所服務、收費一文睇清
健康Tips

北上洗牙$73有交易？補牙、植牙、剝智慧齒邊間最平？邊間可以用醫療券？深圳6間牙科醫院診所服務、收費一文睇清

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近期不少港人都會北上睇牙，為此，TOPick整合了多間深圳牙科診所及醫院，拆解各間診所及醫院的服務範圍及收費，當中有一間洗牙收費最平，僅人民幣68元（約港幣73元），部分亦有提供港人優惠和預約優惠，可以便宜的價格享用牙科服務！

 

整合6間深圳牙科診所+醫院

 

1. 格倫菲爾口腔

 

　　本來已深受內地居民歡迎，近年在深圳羅湖一帶開設分店，吸引不少北上港人接受牙科服務。診所提供洗牙、補牙、牙齒美白、箍牙等服務，專業團隊會針對客人牙齒健康問題，給予度身訂製的方案，首次預約更會贈送CT口腔掃描，並提供術後跟進和保養，性價比甚高。

 

　　部分服務收費如下：

 

● 洗牙：由100至200人民幣（約107至214港元）不等

● 箍牙：由23,800至32,800人民幣（約25,577至35,249港元）不等

● 補牙：由每顆170至4,580人民幣（約182至4,921港元）不等

● 牙齒美白：每次2,500人民幣（約2,686港元）；12次年票9,980人民幣（約10,725港元）；無限次年票19,800人民幣（約21,278港元）；3人無限次家庭年票29,800人民幣（約32,025港元）

● ：由每顆1,500至3,000人民幣不等（約1,662至3,325港元）

● 智慧齒拔牙：由每顆500至5,000元不等（約537至5,373港元）

 

　　診所分別在羅湖區、福田區、南山區及龍華區均設有分店，位置便利；而其中位於羅湖區的國貿店，僅距離港鐵羅湖站約10分鐘步行路程，非常方便。

 

深圳格倫菲爾口腔國貿店

地址：深圳羅湖區嘉寶路國際商業大廈北座2A

 

2. 善貝口腔

 

　　深圳善貝口腔由深圳市公立醫院牙醫師聯合創辦，醫療團隊由醫院註冊牙醫及數位擁口腔醫學博士涵頭的專家組成。診所提供補牙、杜牙根、拔牙、貼面修復、鑲牙、牙周炎療程等服務，另外，只要成功預約牙科服務，即享部分牙科項目的免費服務，如X光掃描、CT掃描等。

 

　　現時善貝口腔亦推出港人優惠：

 

● 超聲波洗牙連拋光套餐：68人民幣（約73港元），額外贈送X光掃描。

● 小兒牙科優惠：單次免費塗氟泡沫（原價380人民幣）；進口種植牙由每顆1,980人民幣起（約2,128港元），青少年牙齒矯正由每顆5,980人民幣起（約6,427港元）

 

　　部分服務收費如下：

 

● 牙周炎療程：由1,980至9,800人民幣（約2,128至10,533港元）不等

● 補牙：由每顆280至680人民幣（約300至730港元）不等

● 杜牙根：成人由每顆1,000至1,500人民幣（約1,074至1,612港元）不等；兒童每顆收費1,200人民幣（約1,289元）

● 拔牙：由每顆50至1,500人民幣（約53至1,612港元）不等

● 貼面修復：由2,800至5,800人民幣（約3,009至6,233港元）不等

● 鑲牙：由800至4,980人民幣（約859至5,352港元）不等

 

　　診所設於福田區，由皇崗口岸經深圳地鐵約11分鐘，由福田口岸經深圳地鐵約14分鐘，位置便利。

 

深圳格倫菲爾口腔國貿店。

地址：深圳市福田區福強路祥雲天都世紀大廈1-2層

 

3. 香港大學深圳醫院

 

　　牙科服務主要由醫院口腔科負責，引入了相同於香港大學牙醫專科診所的現代化管理模式，換言之深圳醫院牙科團隊會以香港牙科治療模式運作。醫院提供洗牙、牙體缺憾粘接修護術、根管再治療術等牙科服務，惟服務選擇較少，且大多服務會按牙齒數量進行收費：

 

● 洗牙（不包括拋光服務）：由每顆4人民幣起（約4.3港元）

● 牙體缺憾粘接修護術：由每顆60人民幣起（約64港元）

● 根管再治療術：由每顆60人民幣起（約64港元）

● 植牙：由每顆1,836人民幣起（約1,973港元）

 

　　值得留意的是，醫院於8年前已開始接受長者醫療券，本港合資格長者可於香港大學深圳醫院以醫療券支付相關服務收費。

 

地址：深圳市福田區海園一路

 

4. 深圳自有光牙科診所

 

　　診所距離羅湖口岸只有約10分鐘路程，由香港註冊牙醫指導及設計療程，提供洗牙、補牙、美白牙齒、牙齒矯正等一站式牙科服務，同時提供免費植牙服務諮詢及掃描，以及後續的保養服務。

 

　　部分服務收費如下：

 

洗牙：齦上超聲潔齒術每次180元；噴砂潔齒術每次350元

補牙：由基本每顆200元至精密樹脂每顆1,280元不等

拔牙：由每顆400至4,000元不等（需視乎牙齒狀態及位置決定）

杜牙根：由每顆1,500至1,980元不等

牙周治療：輕度療程4,000至6,000元；中度療程6,000至8,000元；重度療程8,000至12,000元

固定矯齒：由每口15,000至23,800元不等

全方位隱形矯齒：由全包價14,990至35,000元不等

 

　　診所於香港設有6家門店，提供諮詢、繳費、預約、保養服務，以及部分服務如微創植牙，並提供10年香港保養，市民可以網上及What'sApp預約。

 

深圳牙科診所｜深圳自有光牙科診所

地址：深圳羅湖社區人民南路2002號佳寧娜廣場3樓全層

 

5. 深圳愛康健口腔醫院

 

　　開業28年，早年由女星朱咪咪代言，深受港人認識。診所提供洗牙、補牙、植牙、杜牙根等服務，同時已納入大灣區醫療券試點計劃，本港市民可以在愛康健使用醫療券，非常划算。

 

　　部分服務收費如下：

 

洗牙：由88至980人民幣（約94至1,053港元）不等

矯齒：由3000至40,000人民幣（約3,224至44,345港元）不等

補牙：由300至1,500人民幣（約332至1,612港元）不等

牙周治療：輕度療程4,000至5,000人民幣（約4,299至5,374港元）；中度療程5,100至8000人民幣（約5482至8599港元）；重度療程8,100至13,000人民幣（約8,707至13,974港元）

杜牙根：由每顆1,500至3,000人民幣不等（約1,612至3,324港元）

拔牙：由每顆200至800元不等（約215至859港元）

 

　　診所分別在羅湖區、福田區、南山區、寶安區及龍華區設有多所分店，位置便利，而總店就位於羅湖火車站，非常方便北上港人，市民亦可於What'sApp預約。

 

深圳愛康健口腔醫院（羅湖）

地址：深圳羅湖建設路羅湖火車站大樓C區1-8樓

 

6. 麥芽口腔

 

　　是內地知名的連鎖口腔診所品牌，在深圳市具有社保醫療資格，有信譽保證；此外，由於其價格甚為親民，近期亦在社交平台備受熱議。診所提供洗牙、補牙、植牙、矯牙、牙齒美白等服務，現時亦推出港人優惠，只要透過What’sApp預約羅湖分店，深層洗牙和植牙均有優惠：

 

深層洗牙：68人民幣（約73港元）

植牙：減500人民幣（減約537港元）

 

　　部分服務收費如下：

 

植牙：由每顆6,000至20,780人民幣不等（約6,449至22,337港元）；韓國半口半固定植牙由30,000人民幣起（約32,249港元）；全口植牙由12萬人民幣起（約128,997港元）

拔牙：由200至800人民幣不等（約215至859港元）

補牙：由400至680人民幣不等（約429至730港元）

矯牙：由10,000至49,999人民幣不等（約110,749至53,747港元）

 

　　診所分別在羅湖區、福田區、南山區、寶安區、龍華區、沙井區、光明區、惠州區及廈門區均設有分店，市民亦可於What’sApp預約。

 

轉載自晴報

 

Tags:#北上消費#深圳消費#深圳洗牙#深圳牙科診所#深圳牙科醫院#洗牙#牙科#醫療券#箍牙#補牙
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