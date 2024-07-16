冬瓜消暑美顏兼減肥！中醫︰有利尿、助穩定血糖功效！邊3類人不宜食用？教你用4種食材煲解暑袪濕冬瓜水

熱浪來襲！全球多國因氣温過高，多人中暑，出現器官衰竭而死亡。本港亦不例外，天氣持續酷熱，近日午時更出現「立竿不見影」，日曬指數爆標。巿民應注意不要長時間逗留戶外，並多喝水補充身體流失的水份，避免中暑。然而，很多女士們覺得多飲水會水腫？註冊中醫師李殷兒推薦夏日消暑利水聖品—冬瓜。

芸芸眾瓜揀冬瓜

李醫師指出，夏季是一眾瓜類的盛產季節，吃西瓜解暑也是指定動作。雖然西瓜解暑力強，但西瓜含糖量較高，糖尿病患者不能進食過量。反而，冬瓜在夏天大量上市，可以入膳食用，冷熱、鹹甜皆可。

中藥字典

冬瓜肉： 性涼味甘；入肺、小腸、膀胱經；具有消腫利水，除心煩、消熱痰，清熱解毒，通利大小便等功效。

性涼味甘；入肺、小腸、膀胱經；具有消腫利水，除心煩、消熱痰，清熱解毒，通利大小便等功效。 冬瓜皮： 性微寒味甘；歸肺、小腸經；具有利水消腫及解暑清熱的功效。

性微寒味甘；歸肺、小腸經；具有利水消腫及解暑清熱的功效。 冬瓜仁：性微寒味甘；歸肺、大腸經；具有清熱化痰，消癰利濕排膿的功效。

冬瓜可美顏減肥？

冬瓜本身不含脂肪成份，亦有較強的利尿作用，很多人也用之以減肥利水。另外冬瓜肉含有「丙醇二酸」，能抑制糖類物質轉化為脂肪成份。冬瓜本身含糖量較低，膳食纖維多，可以有效穩定血糖情況，也適宜於糖尿病人充飢。在炎熱的夏季，如暑熱煩渴，可以進食冬瓜或煲冬瓜水飲用，以消暑生津、減肥美顏，可謂一舉數得。但需注意的是冬瓜製品如冬瓜茶、糖冬瓜等均屬高糖食物，並不可常吃啊！

哪類人不宜食用冬瓜？

李醫師提醒，因冬瓜其性偏涼，故素體虛寒，脾胃虛弱而易泄瀉者，不能太多食用，月經期女士及孕婦亦不宜過量。

李醫師推介大暑消暑冬瓜特飲

材料：冬瓜2斤，鮮或乾荷葉半塊，薏仁2兩，冰糖適量。

做法：冬瓜連皮洗淨，切成細塊；荷葉切塊；薏仁用水洗淨；將材料放入煲內加2升水浸泡半小時，大火水滾後轉細火煲約三十分鐘，去渣取汁，放入冰糖拌勻，待冷飲用。

功效：清熱解暑、利尿袪濕。糖尿病者盡量不放冰糖飲用。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。