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家常菜是胃口避風港！能安撫倦極人心！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒
食得有營
素食
健康好煮意

家常菜是胃口避風港！能安撫倦極人心！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　下午四點多，離住家不遠的小店裏，老闆娘正忙著準備晚餐。平常下班，不太會走邊的路的，只是那天原本要坐的公車車次走了，坐了一輛走路比較多的公車，才有機會路過這家看來一點都不花俏，普通得很的家庭式小店。也正正這個樣子，才可以一嘗老闆娘，那滿滿 「家常菜」 味道的菜式。

 

　　家常菜，廣東話叫 「住家菜」。這就是家中日常，利用簡單的食材，煮出來的菜餚。它不奢華，食材在一般菜市場就可以買得到的，調味的也隨手用廚房裏現有的。大概這種隨性，這份平實，別豎於外頭那些華麗精緻的菜式，令家常菜，總是銘在心裏，久久不能忘記。

 

　　從家裏搬出去好多年了，每當工作累了，每當聞到隔壁飄來的飯香……都想起了豆角煎雞蛋、清炒草菇、老少平安，和冬瓜粒湯等家常菜。假如，家是人的避風港，那麼，家常菜，就是胃口的避風港，能安撫倦極人心的奇蹟食物。「媽，最近身體還好嗎？」 「妳在外面，有好好吃飯嗎？」電話掛斷以後，忍不住查看了一下航班的時間表，看看能不能趁暑假回家一趟，吃飽吃滿神奇的家常菜，好好抖擻精神再出發。

 

蒜香清炒豆角本菇甜椒（2人份）

 

家常菜威力，是胃口避風港，是能安撫倦極人心的奇蹟食物！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

 

時間：25分鐘  

 

材料：

 

家常菜威力，是胃口避風港，是能安撫倦極人心的奇蹟食物！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

 

豆角（長豇豆） 1小束（約8條）／小燈籠椒 （甜椒） 紅黃橙色各1個／日式豆包 1塊／本菇 1／3包／韭黃 1小束（約6條）/ 蒜頭 2粒（顆）

 

調味：

 

鹽 半茶匙／豉油（醬油）2湯匙／烏醋 1湯匙／糖 2茶匙／七味粉 半茶匙／山椒粉 半茶匙／日本七味醬 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／湯匙／茶匙／平底鑊（不沾鍋）／湯碗／木舀／筷子／碟

 

步驟：

 

 

　　1. 把日式豆包切成絲（如圖）。

 

家常菜威力，是胃口避風港，是能安撫倦極人心的奇蹟食物！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

 

　　2. 清洗乾淨韭黃後，切成段（如圖）。

 

家常菜威力，是胃口避風港，是能安撫倦極人心的奇蹟食物！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

 

　　3. 清洗豆角（長豇豆），切去頭尾，再切成段，約2.5厘米長（如圖）。

 

家常菜威力，是胃口避風港，是能安撫倦極人心的奇蹟食物！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

 

　　4. 切走本菇的根部，用手摘出一株一株的本菇（如圖）。

 

家常菜威力，是胃口避風港，是能安撫倦極人心的奇蹟食物！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

 

　　5. 挖走小燈籠椒 （甜椒）的蒂和籽，沖洗後，切成小三角塊（如圖）。

 

家常菜威力，是胃口避風港，是能安撫倦極人心的奇蹟食物！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

 

　　6. 切走蒜頭的尾，剝走它的皮，洗乾淨後，切粒（切丁，如圖）。

 

家常菜威力，是胃口避風港，是能安撫倦極人心的奇蹟食物！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

 

　　7. 倒3湯匙的食油於平底鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸，放入步驟1，把它半煎炸成金黃色（如圖），撈起待用。

 

家常菜威力，是胃口避風港，是能安撫倦極人心的奇蹟食物！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

 

　　8. 倒入1湯匙的食油於平底鑊中，續以中火煎炸步驟2至金黃色，撈起待用。

 

　　9. 放步驟3於平底鑊中，以中火，用剩下的油來炒1分鐘。

 

　　10. 放入步驟4和5，還有半茶匙的鹽，以中火炒拌均勻，約2分鐘。然後關火，待用。

 

　　11. 做醬汁：把步驟6放湯碗中，再倒入豉油（醬油）、烏醋 、糖、七味粉、山椒粉和日本七味醬，攪拌均勻（如圖）。

 

家常菜威力，是胃口避風港，是能安撫倦極人心的奇蹟食物！今期素食譜：蒜香清炒豆角本菇甜椒

 

　　12. 放步驟10在碟子上，加上步驟7和8。最後在上面，淋調好的醬汁，再隨意撒點白芝麻粉，便完成。

 

筆記： 

 

1. 豆角（長豇豆）有抗氧化物質，能清熱降火，潤燥通便，以及增強免疫力的作用。

2. 豆包由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

3. 韭黃含膳食纖維和胡蘿蔔素，有助增長人體的免疫力。

4. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

5. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#識食#素食#素食譜#食譜#營養#家常菜#住家菜#蒜香清炒豆角本菇甜椒#豆角#燈籠椒#甜椒#本菇#韭黃#蒜頭
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