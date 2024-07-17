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慢跑好處 | 超慢跑能醫百病？宅女超慢跑4年搣甩慢性病連藥都唔使食？專家教超慢跑4大技巧：長者都啱
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慢跑好處 | 超慢跑能醫百病？宅女超慢跑4年搣甩慢性病連藥都唔使食？專家教超慢跑4大技巧：長者都啱

健康解「迷」
健康解「迷」

　　要健康不是口號，必須身體力行才可以擁有！內地一名女子向來不愛運動，導致40多歲就擁有如老人般的身軀，慢性病纏身。自從看到年紀相若的鄰居中風，女子下定決心重拾健康，開始養成超慢跑的習慣，沒想到短短4年就已甩掉慢性病。有專家亦推薦這種運動能夠提高心肺功能，且提醒大家超慢跑的技巧。

 

不愛運動導致百病纏身

 

　　該名54歲內地女在社交平台「小紅書」發文，指自己養成超慢跑的習慣已經4年，由本來一個不愛運動的人，到現在每次跑步都能夠跑5公里。女事主直言，自己以前是個「能坐就絕不站著」的人，是個不折不扣的宅女，飲食不節制經常吃零食，導致肥胖臃腫、輕度脂肪肝、血脂超標、鼻敏感、經常焦慮和頭腦昏沉。直到幾年前一名50歲的鄰居中風後，她才覺醒：

 

　　這件事讓我警醒：死倒不可怕，可怕的是沒有質量、沒有尊嚴地活著。我知道如果在這樣下去，我的狀態會越來越差，是繼續頹廢還是改變？我的身心狀況逼著我作出選擇。

 

驚見鄰居中風 下定決心重拾健康

 

　　女事主於是下定決心，首先將本來長期服用的降血脂藥和抗敏藥全部戒掉，每周開始超慢跑3至5次。一開始她很不習慣，「幾乎跑幾百米就累得上氣不接下氣」，後來慢慢增加至1、2公里，到最後堅持每次跑5公里，並持續這個習慣4年多，身心明顯有很大改善。

 

　　在不吃藥的情況下，女事主的三高指數明顯回落，鼻敏感有好轉，平日頭昏腦脹的情況已減少很多，體重亦減輕，就連焦慮情緒亦很少出現。她每次跑完5公里都會覺得身心舒泰，整個感覺如重獲新生。不過她亦表示自己在超慢跑期間亦遇過膝蓋痛，幸好仍能夠堅持下去，脫胎換骨養成一個自律的人。

 

　　我真後悔沒有早點開始，要不也不至於在40歲出頭就諸多毛病。還好後來覺醒了，開始了也不晚，行動了就好！

 

計算最佳燃脂區間公式

 

　　最近超慢跑成為熱門運動，不少人實測後紛紛表示非常奏效。台灣體適能教練徐棟英在當地健康節目《健康晚點名》亦推薦超慢跑，指出超慢跑最佳燃脂心率的公式是220扣掉年齡，再乘以60%或70%，便是每一個人的最佳燃脂區間。

 

　　一個70歲人士的最佳燃脂區間（每分鐘運動心跳）：

 

下限：（220－70）ｘ0.6＝90

上限：（220－70）ｘ0.7＝105

 

　　換言之，一個70歲的人，運動時每分鐘心跳90到105下最容易燃燒脂肪。

 

超慢跑４大技巧

 

　　徐棟英亦提醒超慢跑有４個原則：不痠、不痛、不硬、不喘。另外做運動可跟著音樂節拍，每分鐘大概180 bpm，跑步期間亦有4個技巧要注意，包括正確姿勢避免膝蓋或關節勞損：

 

腳掌先落地

● 前腳掌先落地，再後腳跟落地

● 腳後跟是輕輕碰觸地板

● 不要用力踩變踏步

 

膝蓋保持《 字型微彎

● 關節保持彈性，免傷膝蓋

 

腳落地越輕越好

● 節能減碳

 

小步伐高步頻

● 1分鐘180bpm

● 輕鬆律動，不要把它想做是一件苦差

 

資料來源：台灣體適能教練 徐棟英

 

推薦超慢跑 真人實測能醫百病

 

　　他曾接觸一名非常喜歡吃海鮮的女子，她三酸甘油脂過高被醫生警告要節制。女子開始超慢跑後，每天堅持跑1小時，指數居然自然回落，在沒有戒口的情況下仍能受控，發現指數超標是因為缺乏帶氧運動。故此他非常推薦長者可嘗試這種運動，改善肌少症。

 

轉載自晴報

 

Tags:#超慢跑#慢性病#脂肪肝#肥胖#血脂#焦慮#帶氧運動#心肺功能#胸肺科#心臟科#老人科#減肥
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