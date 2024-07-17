增高方法 │ 16歲少年呻遺傳不到父母身高，僅156cm感自卑焦慮！醫生揭一習慣致矮！即睇營養師推介長高飲食！睇埋木村女兒增高秘技

飲食作息對身體影響極大！內地一名16歲少年父母身高都在165cm以上，但他的身高卻僅有156cm，因此個性極為自卑內向，被父母帶去看心理門診。醫生得悉少年作息後，發現他每日睡眠只有大約4小時，加上讀書壓力，出現明顯焦慮情緒，認為他身高過矮主要成因與睡眠不足有極大關聯，強調成年前分泌生長激素與身高有很大關係，夜間一個時間段內長期無法入睡，恐對身高和新陳代謝造成影響。

成為班內最矮的學生 生性極自卑

綜合內媒及《中國藍新聞報道》，寧波16歲少年小潘父親身高176cm，母親身高165cm，通過計算其遺傳身高應有177cm，但小潘身高卻只有156cm，是班內最矮的學生，因此極為自卑、平日不敢與人交流。

父母見狀帶小潘到心理門診求醫，醫生了解小潘情況後，發現他上初中後學習壓力大增，導致每晚入睡時仍難以入眠，經常到凌晨1、2時才入睡，早上6時又被父母叫醒上學，每日真正睡眠時間僅有4個小時左右。

醫生揭3大原因成致矮關鍵

醫生繼而為小潘進行心理評估，發現他睡眠時間短、質量差，且伴有明顯焦慮情緒，出現「睡眠障礙、焦慮狀態」。

由於成年之前，人體所分泌的生長激素與身高有莫大關聯，這些生長激素分泌時間大約於夜間10時至凌晨2時，因此孩子長期於這個時間段內清醒、未有入睡，恐會影響生長激素的分泌，繼而影響身高和新陳代謝。

木村拓哉稱愛女高佻身形 全靠一增高秘技

名人木村拓哉的女兒木村光希（Koki）年僅16歲，身高已有170cm，去年更以模特兒身份出道，獲多個大品牌招手，火速成為廣告界新寵。而木村拓哉早前於節日中透露愛女高佻身形，全靠發育時期重覆「踮起腳尖，然後用腳跟落地」即可有助增高：

（雙腳）落地那刻，腳跟的骨頭受到衝擊，能刺激生長激素。

不過港兒童骨科學會前主席方子明醫生接受TOPick訪問時則認為增高方法亳無科學根據，體重過重人士頻密做這組動作，更有可能引起健康問題。

營養師：孩子每日至少攝取兩份奶類

想要有理想高度，除了與遺傳有關外，小朋友的飲食亦十分重要。香港社區營養師協會註冊營養師袁凱琪（Kiki）接受訪問時指，要促進孩子長高，充足的鈣質攝取是必須的。當中，孩子每日應最少攝取兩份奶類或代替品，如高鈣牛奶、加鈣豆漿、加鈣植物奶、芝士或乳酪等。同時亦應多吃鈣質豐富的食物，如波菜和豆腐：

如何幫孩子發育長高

一日高鈣增高餐單

早餐

1杯高鈣低糖豆漿 + 1個三文魚飯糰 + 1隻雞蛋（連蛋黃）

午餐

日式燒鯖魚便當 + 1碗毛豆

下午茶

1杯低脂乳酪（150克） + 1碗藍莓

晚餐

1碗飯 + 西蘭花炒五香豆乾 + 蝦米肉碎炒小白菜

每日最少攝取2份奶類

1份奶類及代替品相等於：

● 1杯（240毫升）低脂奶

● 2片低脂芝士

● 1小盒（150克）低脂純味乳酪

鈣質每天建議攝取量

● 4-6歲：800毫克／日

● 7-10歲：1,000毫克／日

● 11-13歲：1,200毫克／日

● 14-17歲：1,000毫克／日

高鈣蔬菜

● 芥蘭、菜心

● 秋葵、小白菜

● 西蘭花、波菜

（每碗約100-200毫克鈣）

其他高鈣食物

豆腐乾3片

（每份約200-300毫克鈣）

蝦米兩湯匙（約20克）

（每份約100毫克鈣）

奇亞籽一湯匙

（每份約50-100毫克鈣）

資料提供：註冊營養師袁凱琪

1份奶類及代替品相等於：

● 1杯（240毫升）低脂奶／高鈣植物奶例如燕麥奶、杏仁奶等

● 2片低脂芝士

● 1小盒（150克）低脂純味乳酪

其他高鈣食物：

● 高鈣蔬菜（芥蘭、菜心、秋葵、毛豆、小白菜、西蘭花、波菜）：每碗約100-200毫克鈣

● 板豆腐、豆腐乾3片：每份約200-300毫克鈣

● 蝦米兩湯匙（約20克）：每份約100毫克鈣

● 小魚乾兩湯匙（約20克）：每份約100毫克鈣

● 黑／白芝麻一湯匙：每份約50-100毫克鈣

● 杏仁兩湯匙：每份約50-100毫克鈣

● 奇亞籽一湯匙：每份約50-100毫克鈣

孩子要增高 1日3餐點食好？

Kiki亦特別設計了以下一份高鈣餐單供家長參考，餐單中的食物均有助孩子健康發育長高：

● 早餐：1杯高鈣低糖豆漿 + 1個三文魚飯糰 + 1隻熟雞蛋（連蛋黃）

● 午餐：1份日式燒鯖魚便當 + 1碗毛豆

● 下午茶：1杯低脂乳酪（150克）+ 1碗藍莓

● 晚餐：1碗飯 + 西蘭花炒五香豆乾 + 蝦米肉碎炒小白菜

餐單中的高鈣低糖豆漿及低脂乳酪，屬於每日建議兒童攝取的「奶類或代替品」；毛豆、西蘭花、五香豆乾、蝦米及小白菜則為高鈣食物；三文魚飯糰、雞蛋及鯖魚則含有豐富維他命D。

這份餐單除了提供足夠鈣質外，Kiki指出亦滿足了香港健康飲食指引建議的兒童5大食物種類和份量的均衡營養攝取需要，對於兒童成長、預防長期疾病和維持健康有幫助。餐單中的三文魚和鯖魚等亦含有omega 3，每周進食兩至三次含omega 3食物也有助保護心臟健康。

3類食物忌過量

至於以下食物，Kiki表示應避免讓正在發育的孩子過量食用，因有機會阻礙他們身體吸收或增加流失鈣質：

1. 過量肉類

2. 高鈉（鹽）飲食

例如加工肉類、鹹蛋 即食麵、豉油等

3. 避免大量飲用含咖啡因飲品

如濃茶或咖啡等

資料來源：香港社區營養師協會註冊營養師袁凱琪

轉載自晴報