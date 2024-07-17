甚麼時間運動最好？美國研究最佳運動時間！女性減腹部脂肪強效兩倍！男性想降血壓邊個時段最見效？

打工仔生活繁忙，相信不少人都習慣下班後才運動，保持身體健康。有台灣醫生引述美國研究指出，女性在早上運動能夠有效燒脂、晚上則能夠增肌，而男性在晚上運動更能降低血壓。

何時是運動最佳時間？

台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁中引述一項美國研究。2022年美國斯基德莫爾學院（Skidmore College）在科學期刊《Frontiers In Physiology》發布研究結果，該研究針對男女在不同時間運動會否對燃燒脂肪、增肌和降血壓造成影響，結果確實存在明顯差異。該研究邀請了30名女性及26名男性受測者，平均分配到上班前運動組（早上6至8時運動）及下班後運動組（傍晚6時半至8時半運動），進行為期12周的多模式運動並接受組別分析。

結果在女性受測者中發現，上班前運動組的體脂肪減少1公斤（約2.2磅）、腹部脂肪減少2.6公斤（約5.7磅）、臥推重量增加8公斤（約17.6磅）；而下班後運動組，體脂肪減少0.3公斤（約0.66磅）、腹部脂肪減少0.9公斤（約1.9磅）、臥推重量增加12公斤（約26.4磅）。研究結果顯示，女性在早上運動能夠有效燒脂減肥，而晚上運動則能夠幫助增加肌肉量。

而男性受測者中，蕭捷健表示雖然同樣有類似結果，但在實驗數據上沒有明顯差距，反而發現男性受測者的下班後運動組在降低血壓方面有顯著分別；數據顯示，上班前運動組的收縮壓減少3.5 mmHg，而下班後運動組收縮壓卻減少14.9 mmHg，意味著男性在晚上運動能有效降低血壓。

蕭捷健續指，研究團隊認為，此現象也許與人體的生理節律和荷爾蒙分泌有關。晚上運動後，身體會經歷一個較長的休息和恢復期，有助降低血壓，換言之運動後的降壓效果可能與夜間的血壓自然下降有關，所以晚上運動有機會降低早上起床的血壓上升情況。不過，醫生提醒大家，避免在睡前2小時內進行過度劇烈的運動，以免影響睡眠質素。

7大運動過度常見症狀

台灣營養師Ricky在曾其網站「營養師Ricky's Time」指出，運動過度是指超過身體所能承受的合理範圍和頻率進行體育活動或運動的狀態。當一個人進行適度的體力活動是有益健康的，但如果運動的強度、頻率和持續時間超過個體的耐受能力，就可能導致運動過度，而過多的運動可能增加生病的風險。他綜合出7大運動過度常見症狀：

身體疲勞：感到持續疲倦，即使在休息之後也無法恢復精力。



運動耐受力下降：感覺到在進行運動時更容易感到疲勞和喘不過氣。



經常生病：容易感到生病，且恢復時間較長。



無力感和肌肉疼痛：肌肉感到無力和疼痛，即使在休息之後也無法緩解。



睡眠問題：失眠、睡眠品質下降或睡眠時間不足。



心理狀態改變：情緒不穩定、焦慮、抑鬱或情緒低落。



變胖: 過度運動可能導致體能消耗過多，超出身體的恢復能力。當身體無法從過度運動中得到足夠的恢復和修復時間時，會導致身體裡的睪固酮變少，皮質醇變多(這是一種壓力荷爾蒙)。這種改變會讓體重增加。





轉載自晴報