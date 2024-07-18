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內地女長開冷氣染退伍軍人症！器官衰竭、咳橙紅色痰只因做漏1件事？醫生︰長期吸入OO易致肺炎
健康Tips
醫生解說

內地女長開冷氣染退伍軍人症！器官衰竭、咳橙紅色痰只因做漏1件事？醫生︰長期吸入OO易致肺炎

健康解「迷」
健康解「迷」

　　炎夏到，又是家家戶戶大開冷氣的時候！不過，內地有一名32歲女疑於開冷氣前，未有好好清洗裏面零件，一周後，身體竟出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，送院後更發現多重器官衰竭，而且證實患上退伍軍人症，引起嚴重肺炎。慶幸，經過半個月的治療，病情才有所好轉。

 

　　根據內地傳媒報導，32歲的女病患送院前，曾於家中長開冷氣，不過，卻未有好好清潔裏面零件，懷疑因此令病菌有機可乘。女病人送院時，所咳出的痰液更是橙紅色，肺部有退伍軍人症細菌，經過半個月的治療，，病情才有所好轉。

 

　　長沙市中心醫院醫生劉達指出，夏天是退伍軍人症病菌感染高峰期，因此冷氣衛生清潔尤其重要，建議定期清潔空調濾網、管道及風扇，以有效控制污染源。此外，她還指出，使用專業的空調清潔劑可以更好地清除污垢和細菌，確保室內空氣品質。

 

退伍軍人症潛伏期約為2至10天

 

　　據衞生防護中心資料指，退伍軍人病是由退伍軍人桿菌引起的傳染病。此病源於1976年在美國召開的退伍軍人大會時，曾引致肺炎爆發而命名。患者有機會因為吸入由人工製水系統釋出的受污染之水點和霧氣而染病。主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛和肌肉疼痛。潛伏期約為2至10天。在一般情況下，退伍軍人病並不會透過人與人之間的接觸或飲食而傳播。

 

5類高危人士

 

1. 男士

2. 50歲以上

3. 吸煙

4. 酗酒

5. 免疫力弱

 

《TOPick》、《晴報》

資料來源：衛生防護中心

 

長期吸入霉菌易致肺炎

 

　　據台灣傳媒報道，輔英科技大學助理教授李政達曾為冷氣機的風鼓進行細菌量實測。他先用棉花棒從冷氣機中取出一層灰色污垢，再將樣本放入實驗室的冷光儀進行檢測。結果發現，冷光儀的指數顯示為620RLU，換算為生菌數即約600多萬，骯髒程度為生肉的2倍。

 

專家：清洗隔塵網小技巧

 

　　香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強接受《晴報》訪問時曾指出，冷氣機需要定期清潔，家用冷氣機最好至少每月清洗1次隔塵網（恆常使用時期）、每2年大洗一次。

 

　　而清洗隔塵網的步驟十分簡單，只須數分鐘便可完成。首先拆開面殼取出隔塵網，將有塵垢的一面向下，用花灑沖水即可。而在清洗過程中，有幾個小技巧：

 

清洗隔塵網5大注意事項

 

1. 面殼和隔塵網有塵垢的一面必須朝下，向沒有有塵垢的一面沖水

2. 有塵的一面向上，反而會令塵垢卡進窿罅

3. 用軟性毛刷或牙刷掃走污垢

4. 宜徹底過水數次，以免污垢微粒化後依然依附在機上

5. 讓隔層網風乾，以免積水引致發霉

 

Copyright © 《TOPick》、《晴報》

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#退伍軍人症#腹瀉#發燒#咳嗽#冷氣#器官衰竭#肺炎#霉菌#隔塵網#傳染病#胸肺科
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