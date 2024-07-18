沐浴露推薦 | 日本《LDK》比拼50款沐浴露清潔保濕力！MUJI、貴價H.M.28同獲A級！$24平價薏仁沐浴乳媲美名牌

相信大家洗澡時都會習慣使用沐浴露，為皮膚進行清潔和護理。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準整合出18款平價、15款貴價推薦沐浴露，以及17款推薦泡沫沐浴露，總共50款推薦沐浴露，比較各款產品的清潔力、保濕力、成分和使用感，當中包括MUJI、Dove、Molton Brown等人氣品牌，其中一款獲「Best Buy」推薦的平價款式僅售488日圓（約24港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

4大標準評測沐浴露

《LDK》以4大標準評測各款沐浴露：

清潔力：把油性唇膏塗抹在人造皮革上，再把沐浴露與清水混和起泡後，用手指以一定次數擦拭皮革，最後沖水移除殘留沐浴露，比較擦拭前後的污垢量，評估產品清潔力。

保濕力：由多名受測者實際使用產品，利用專業儀器比較使用前後30分鐘的皮膚含水量。

成分：由專業化妝品研究員檢查產品標籤，針對神經醯胺、玻尿酸、維他命、胎盤素等保濕成分進行評分。

使用感：由多名受測者實際使用產品，並對產品使用的起泡感、塗抹感、香味、皮膚狀態等多方面進行綜合評分。

50款沐浴露

平價沐浴露

第17名

BRAVE Body Soap

清潔力：2.5

保濕力：2.5

成分：3

綜合評分：2.6

等級：C

第17名

NIVEA Angel Skin 沐浴露

清潔力：3

保濕力：2.5

成分：2.5

綜合評分：2.7

等級：C

第16名

肌美精 muo Body Wash

清潔力：2.5

保濕力：2.5

成分：4

綜合評分：2.8

等級：B

第15名

肌美精 NAIVE沐浴露（桃子味）

清潔力：4

保濕力：2

成分：2.5

綜合評分：2.9

等級：B

第13名

太陽之幸EX 柿涉藥用沐浴露

清潔力：3.5

保濕力：2.5

成分：3.5

綜合評分：3.1

等級：B

第13名

Bioré Guard Medicated Body Wash

清潔力：3.5

保濕力：2.5

成分：3.5

綜合評分：3.1

等級：B

第12名

Bioré U the Body Gel-type Body Wash

清潔力：2.5

保濕力：3.5

成分：4

綜合評分：3.2

等級：B

第8名

THE PERFECT ANCHOR Pure Castile Soap #31

清潔力：3

保濕力：3.5

成分：3.5

綜合評分：3.3

等級：B

第8名

Bouncia 牛乳保濕泡泡沐浴露（白皂香味）

清潔力：4.5

保濕力：2

成分：3.5

綜合評分：3.3

等級：B

第8名

Lamelance Premium Body Wash

清潔力：2.5

保濕力：3.5

成分：4.5

綜合評分：3.3

等級：B

第6名

BOTANIST 清透潔淨型植物性沐浴露

清潔力：4

保濕力：3

成分：2.5

綜合評分：3.3

等級：B

第6名

樂敦DEOCO藥用沐浴液

清潔力：4

保濕力：2.5

成分：4

綜合評分：3.4

等級：B

第6名

CLOVER 除垢防體臭藥用沐浴露（女性用）

清潔力：3.5

保濕力：3

成分：4

綜合評分：3.4

等級：B

第5名

DROAS smooth body wash（citrus herbs）

清潔力：3.5

保濕力：3.5

成分：4

綜合評分：3.6元

等級：B

第2名

ARGELAN 保濕亮滑沐浴露

清潔力：4.5

保濕力：3.5

成分：2.5

綜合評分：3.7

等級：B

第2名

Dove 滋養柔膚沐浴乳（滋養柔嫩配方）

清潔力：4

保濕力：3.5

成分：3.5

綜合評分：3.7

等級：A

第2名

Vitaming Body Cleanser（Lemon & Bergamot）

清潔力：4

保濕力：3.5

成分：3.5

綜合評分：3.7

等級：A

第1名

無印良品MUJI Deodorant Body Soap

清潔力：4

保濕力：3

成分：5

綜合評分：3.8

等級：A

貴價沐浴露

第15名

Faith in Nature Body Wash（Seaweed & Citrus）

清潔力：2.5

保濕力：2.5

成分：3

綜合評分：2.6

等級：C

第13名

BCL SUSIE'S STAND 脫毛沐浴乳霜

清潔力：2.5

保濕力：3

成分：2.5

綜合評分：2.7

等級：C

第13名

KOSÉ Prédia Fango Body Soap

清潔力：3

保濕力：2.5

成分：2.5

綜合評分：2.7

等級：C

第12名

Coculme Body Shampoo

清潔力：3.5

保濕力：2

成分：4

綜合評分：3

等級：B

第11名

OCEAN TRICO Body Soap

清潔力：3.5

保濕力：2

成分：4.5

綜合評分：3.1

等級：B

第8名

BODYPLEX MultiSoap（Rose & Geranium）

清潔力：2.5

保濕力：4

成分：3

綜合評分：3.2

等級：B

第8名

Molton Brown 百合和玉蘭花沐浴露

清潔力：3

保濕力：3.5

成分：3

綜合評分：3.2

等級：B

第8名

yuskin Sisora 紫蘇敏感肌無添加沐浴露

清潔力：2.5

保濕力：3.5

成分：4

綜合評分：3.2

等級：B

第6名

Organic Josefin body soap

清潔力：4

保濕力：3.5

成分：2.5

綜合評分：3.5

等級：B

第6名

uka Body Wash（Amulet）

清潔力：2.5

保濕力：4

成分：4.5

綜合評分：3.5

等級：B

第5名

onsensou 溫泉藻小玉瓶沐浴露

清潔力：3

保濕力：3.5

成分：5

綜合評分：3.6

等級：B

第2名

THE PUBLIC ORGANIC Essential Oil Body Soap

清潔力：4

保濕力：4

成分：3.5

綜合評分：3.7

等級：B

第2名

LIPS and HIPS Clenz Body Soap

清潔力：4

保濕力：3

成分：4.5

綜合評分：3.7

等級：A

第2名

AYURA Aromatic Wash

清潔力：3.5

保濕力：4

成分：3.5

綜合評分：3.7

等級：A

第1名

H.M.28 Body Wash

清潔力：4

保濕力：4

成分：4

綜合評分：4

等級：A

泡沫沐浴露

第17名

牛乳石鹼 牛奶精華泡泡沐浴露

清潔力：2.5

保濕力：3.5

成分：2.5

綜合評分：2.9

等級：B

第16名

Pax Olie Body Soap

清潔力：4

保濕力：2.5

成分：2

綜合評分：3

等級：B

第13名

体のカビ泡石鹼（準藥物）

清潔力：2.5

保濕力：4

成分：4

綜合評分：3.4

等級：B

第13名

Leivy Naturally Foam Moisturising Body Shampoo

清潔力：4

保濕力：3

成分：3

綜合評分：3.4

等級：B

第13名

X-Barrier Treatment Body Wash

清潔力：3

保濕力：3

成分：5

綜合評分：3.4

等級：B

第12名

獅王 起泡含油型沐浴乳（玫瑰花園香氛）

清潔力：4

保濕力：3

成分：3.5

綜合評分：3.5

等級：B

第10名

KOSÉ NatuSavon Foaming Body Wash（white & rich moist）

清潔力：4

保濕力：3.5

成分：3

綜合評分：3.6

等級：B

第10名

Dove Moisture Whip嫩滑肌膚保濕泡泡沐浴露

清潔力：4

保濕力：2.5

成分：5

綜合評分：3.6

等級：B

第7名

肌美精 muo Foaming Body Wash

清潔力：2.5

保濕力：5

成分：3.5

綜合評分：3.7

等級：B

第7名

Bioré 親膚泡泡沐浴乳

清潔力：4

保濕力：4

成分：2.5

綜合評分：3.7

等級：B

第7名

BABYHUG Shampoo & Body Wash（Fig & Vanilla）

清潔力：3.5

保濕力：3.5

成分：4.5

綜合評分：3.7

等級：A

第5名

Mamafy Body Wash

清潔力：3.5

保濕力：4

成分：4

綜合評分：3.8

等級：A

第5名

muqna foaming body wash（fragrance free）

清潔力：3.5

保濕力：3.5

成分：5

綜合評分：3.8

等級：A

第4名

樂敦 CareCera 嬰兒高保濕泡泡沐浴露（純淨花香）

清潔力：4.5

保濕力：3

成分：4.5

綜合評分：3.9

等級：A

第3名

Bioré U The Body Foam Body Soap（Herbal Fresh scent）

清潔力：4.5

保濕力：4

成分：4

綜合評分：4.2

等級：A

第2名

無印良品MUJI Foam Body Soap

清潔力：4.5

保濕力：4

成分：4.5

綜合評分：4.3

等級：A

第1名

麗白薏仁保濕沐浴乳

清潔力：4

保濕力：5

成分：4

綜合評分：4.4

等級：A

資料來源：LDK

評測結果顯示，平價系列中的「無印良品MUJI Deodorant Body Soap」、貴價系列中的「H.M.28 Body Wash」，以及泡沫沐浴露系列中的「麗白 薏仁保濕沐浴乳」、「無印良品MUJI Foam Body Soap」和「Bioré U The Body Foam Body Soap」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦之產品，其中「麗白 薏仁保濕沐浴乳」售價為488日圓（約24港元），性價比甚高。

「無印良品MUJI Deodorant Body Soap」屬於藥用產品，具有一定除體臭效果。《LDK》指出，產品能夠輕易去除皮膚深層的皮脂，而專業化妝品研究員亦發現當中含有雙重活性成分，除了能夠徹底去除汗液殘留和細菌、為皮膚殺菌，亦可以為皮膚進行保濕。

「H.M.28 Body Wash」標榜針對皮膚每28天一次的新陳代謝期進行護理。《LDK》指出，產品能夠輕易去除皮膚污垢和皮脂，而專業化妝品研究員發現當中含有玻尿酸和生育醇，有效為皮膚肌膚補充水分、促進血液循環，避免皮膚乾燥。

「麗白 薏仁保濕沐浴乳」含有薏米籽萃取物，對皮膚護理有一定幫助。《LDK》指出，產品清潔成分偏溫和性，同時添加了透明質酸和乳木果油，達到高度保濕效果。多名受測者亦表示，把泡沫塗抹在皮膚上時，皮膚隨即變得柔滑，沖洗後更感覺非常光滑。

「無印良品MUJI Foam Body Soap」擁有出色評分，《LDK》指出產品擁有細緻泡沫，能夠輕易進入毛孔並帶走當中污垢，而專業化妝品研究員發現當中含有玻尿酸，能夠為皮膚進行保濕，受測者亦表示滋潤時間甚長。

「Bioré U The Body Foam Body Soap」同樣擁有出色評分，《LDK》指出其清潔能力非常高，無需用力塗抹就能夠輕易把皮膚污垢去除，而且塗抹時不會感到摩擦不適或黏膩感；其保濕力也非常好，受測者表示皮膚在洗澡後明顯比洗澡前更濕潤，非常適合所有膚質人士使用。

轉載自晴報