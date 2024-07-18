減肥方法 | 台灣胖男靠超慢跑1年激減73磅！告別脂肪肝、三高！超慢跑仲可逆轉骨質疏鬆、肌少症、強心肺！即睇超慢跑4個技巧

三高和脂肪肝都是常見的都市病。台灣一名41歲男子靠超慢跑一年激減33公斤（約72磅），而且毋需藥物輔助成功擺脫三高和脂肪肝。台灣有醫生表示，超慢跑不僅可以增強心肺健康，還能逆轉骨密度。

男子1年激減72磅逆轉三高脂肪肝

台灣體適能專家徐棟英在節目「健康晚點名」節目中分享，有一位41歲的男子患有三高及重度脂肪肝，他透過在家一邊追劇一邊超慢跑，1年内體重從110公斤（約242磅）減至77公斤（約169磅）。

徐棟英教練指，該名男子除了運動外還會配合飲食調整，他將手搖飲品戒掉，盡量少食炸雞、炸雞扒等油膩的食物，平時多喝水，最後一年内瘦33公斤，而且不需藥物輔助，成功擺脫了三高和重度脂肪肝。

他又指，超慢跑不僅可以逆轉骨質疏鬆、肌少症，還可以改善足底筋膜炎。他還分享了超慢跑4個技巧，幫助初學者在家輕鬆開始，包括：前腳掌先落地、膝蓋保持微彎、腳落地時愈輕愈好、每分鐘保持180步的步頻。徐教練表示，只要堅持下去，將跑步的時間慢慢累積，一天下來累積的時間達到90至120分鐘，就可以達到很好的減重效果。

一位41歲的男子患有三高及重度脂肪肝。（圖截自YouTube）

他靠超慢跑1年内體重從110公斤減至77公斤。（圖截自YouTube）

徐棟英教練表示，超慢跑不僅可以逆轉骨質疏鬆、肌少症，還可以改善足底筋膜炎。（圖截自YouTube）

超慢跑可增强心肺健康 逆轉骨密度

此外，台灣初日診所院長宋晏仁醫生在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」表示，超慢跑是一項適合大部分人的低强度運動，只要能夠維持乳酸堆積在適當範圍，跑者就可以做到長時間的運動。

根據日本田中宏曉教授的研究，超慢跑對於老年人的健康也有顯著效果。他對75位75歲至88歲的老人進行超慢跑訓練，每天訓練30分鐘，三個月後平均體重減輕1.5公斤（約3磅），BMI下降1.3，腰腹圍減少1.9厘米，肌肉內的脂肪減少21.8%。

宋醫生實測連續4天每天晚上邊追劇邊超慢跑45分鐘，體脂率每天下降1%，並指出超慢跑不僅可以增強心肺健康，還能逆轉骨密度。

轉載自晴報