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脊椎側彎 | 前運動員脊椎側彎變S型！難伸直頸、腰！腰、肩、手腕、手指關節疼痛！中醫針灸+復位助減痛
健康Tips

脊椎側彎 | 前運動員脊椎側彎變S型！難伸直頸、腰！腰、肩、手腕、手指關節疼痛！中醫針灸+復位助減痛

健康解「迷」
健康解「迷」

　　為前橄欖球代表隊的Ella，歪著頸部，彎曲著身體，像蝸牛一樣，爬進了我的診室。她的身體，成了一個S型的姿態，不過不是側面看的S型，而是正面呈S型。她痛得不能伸直頸部，也不能挺直腰部，將就著疼痛的位置，捲縮著自己的軀幹。看著就讓人心疼了……

 

　　她疲倦不堪，奄奄一息地跟我說：「我左側腰很痛啊，肩部很痛，手腕很痛，拇指關節也在發熱疼痛。」我說：「你不是沒有打橄欖球了嗎？我記得你去當幼兒園老師啦？不是嗎？怎麼傷得那麼厲害啊？」她聲音沙啞地說：「你聽我講話的聲音就知道我當老師後是不停地大叫、大喊。我主要是教體育，球類運動這些，他們跑來跑去，我都差點兒抓不住他們的步伐。我教小朋友都需要一直彎著身體，側著頭，不知不覺地，就開始慢慢地痛。我以為自己休息之後會好起來，想不到，我今天起床後，就痛成這個樣子。我現在想把手伸到背後抓癢，都沒有這個資格，扯著痛得很啊！」

 

　　我再給她檢查，發現她的左頸部肌肉已經異常地繃緊，輕輕地一碰，她已經呱呱大叫。然後左肩胛骨、左側腰部的疼痛感是非常劇烈的。我終於明白她為甚麼在正面看扭曲成了一個S型的姿態。而且她的頸部肌肉、肩膀肌肉、上背的肌肉都在發滾發燙，她真的好痛好累啊！

 

　　我說：「那麼我們先進行針灸治療吧，然後再正骨復位吧，盡量調整一下骨骼的位置，鬆解粘連的韌帶和肌肉。另外，我再處方中藥給你，消除肌肉和韌帶的發熱、腫脹、疼痛。」

 

　　我讓她俯臥在治療床上，然後取穴頸部夾脊穴、肩井、風池、肩髃、膏肓、後溪、腎俞。因為她的肌肉已經發滾發燙，炎症發生得比較劇烈，我先處方了白虎湯加赤芍、桑枝、葛根、黃柏、黃芩，再進行清瀉熱邪，舒筋活絡，讓肌肉炎症消退，減少疼痛。

 

　　完成針灸治療後，我再為她進行胸椎輕度旋壓復位，頸椎平面斜扳法復位，腰椎斜扳法復位。啪啪啪的聲音，讓她聽見後馬上露出愉快的笑容。

 

　　從治療床坐起來後，她興奮地說：「啊！我的手終於可以伸到背後抓一下癢了，太好了。」她的疼痛減少了，可以稍微挺直，然後拖著疲倦地身軀步出治療室。

 

脊椎側彎｜前橄欖球代表隊運動員 脊椎側彎成「S」型姿態 中醫針灸正骨後疼痛減少

 

轉載自晴報

 

Tags:#痛症#健康問題#運動#網絡熱話#健康
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