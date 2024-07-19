患糖尿病時間愈長，出現糖尿黃斑水腫風險愈高？除了中央視野模糊還有哪些症狀？醫生：預防最重要定期做一件事

糖尿病患者如果中央視力變得模糊，看到的影像顏色變淡及變形，很可能是患上糖尿黃斑水腫。有醫生指，患糖尿病的時間愈長，出現糖尿黃斑水腫的風險便愈高，提醒有長久病史的糖尿患者必須恒常接受眼科檢查，緊密監察情況，否則有機會致盲。

屬本港第三大視力問題主因

糖尿病對眼睛的傷害不容忽視。眼科專科醫生姚沛良醫生指，當血液的糖分過高，大量糖分便會依附著紅血球，容易令視網膜的微細血管受傷，導致視網膜缺血、缺氧，使眼睛出現畸形血管增生、出血及黃斑水腫等問題。糖尿黃斑水腫的症狀包括中央視野變得模糊，影像扭曲變形及顏色變淡。「港人出現視力問題的主要原因是白內障，其次是老年黃斑病變，第三位就是糖尿黃斑水腫，絕對不能少覷。近三成糖尿黃斑水腫患者會出現中等視力受損，甚至失明。」

患糖尿時間愈長 黃斑水腫風險愈高

眼科專科醫生麥雋愉醫生指，患糖尿病的時間愈長，患上糖尿黃斑水腫的風險就愈高。「如患糖尿病少於五年，只有約百分之三的患者會患有糖尿黃斑水腫；患糖尿病十年的人，患糖尿黃斑水腫的比例會急升至約兩成半；至於患糖尿病三十年，患糖尿黃斑水腫的機會會提升至四成。」不過，麥醫生引述早前香港眼科醫學院及香港眼科學會與「糖尿天使」進行的問卷調查指，受訪的糖尿病患者及照顧者有逾半個案確診五年以上，但多達34%人士沒有定期接受眼科檢查。麥醫生提醒，延誤治療會令病情惡化，有長久病史的患者應恆常接受眼科檢查。

眼內注射藥物最常用於治療糖尿黃斑水腫

眼科專科醫生司徒家浩醫生指，在眼內注射藥物、玻璃體內注射類固醇或植入類固醇長效裝置，以及激光治療，都可治療糖尿黃斑水腫。「眼內注射藥物是最常用的方法，藥物分為眼內類固醇、傳統抗血管內皮生長因子注射藥物，以及新一代雙抗注射藥物，前者一般可短暫使用，而抗血管內皮生長因子注射藥物則需每隔兩星期接受一次治療，新一代雙抗注射藥物則可延長治療間距至十六星期。」

雖然現時有藥物可良好控制糖尿黃斑水腫的病情，但預防始終勝於治療，司徒醫生呼籲患者應好好控制糖尿病、戒煙、維持良好飲食習慣及恒常運動，更重要的是接受眼科檢查。香港眼科醫學院及香港眼科學會就在過去的星期六、日舉辦「一同正視」糖尿眼公眾教育活動，為100名糖尿病患者安排眼科檢查。

香港眼科醫學院院長楊鳳儀醫生及香港眼科學會會長李琬微醫生希望是次活動，可以喚醒大眾對糖尿黃斑水腫的關注，提高大眾及糖尿病患者對此病的認識。

左起：麥雋愉醫生、秦學瑩醫生、楊鳳儀醫生、李琬微醫生、施愷廸醫生為糖尿眼公眾教育活動進行啟動儀式。

左起：眼科專科醫生姚沛良醫生、香港眼科學會會長、眼科專科醫生李琬微醫生、香港眼科醫學院院長、眼科專科醫生楊鳳儀醫生、眼科專科醫生麥雋愉醫生、眼科專科醫生司徒家浩醫生。





轉載自晴報