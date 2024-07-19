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網絡熱話 | 台灣著名茶飲店爆食安醜聞！女店員不滿被阻收工親製「手抓飲料」！吐口水加料、徒手攪珍珠！店家店員下場超慘
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網絡熱話 | 台灣著名茶飲店爆食安醜聞！女店員不滿被阻收工親製「手抓飲料」！吐口水加料、徒手攪珍珠！店家店員下場超慘

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣知名連鎖手搖飲品店「可不可熟成紅茶」爆食安醜聞！其位於新竹的分店，有職員疑不滿有顧客於快打烊前落單買飲品，竟在製作過程中不顧衛生擅自「加料」，不但吐口水在手掌，然後再徒手抓冰及配料，製成飲料。該名女職員的行為，全程被其同事拍下，更上載至網絡。影片曝光後，瞬即引起熱議。官方因此緊急發聲明，與該分店「割席」，並表示將追究所有法律責任。

 

　　影片一開始，可見鏡頭拍攝著店面掛鐘，而事發時間將近晚上9時30分，女店員疑不滿客人在打烊前下單，於是竟在自己手上吐口水，接著徒手混合飲品及配料，全程被同事貪得意拍下，並標註文字「這位客人真幸運，喝到XXX手抓飲料...打烊前訂的都去死」放上網，令事件被揭發。影片曝光後，不少網民大表驚嚇，且紛紛留言表達不滿。

 

食用安全丨台知名茶飲店爆食安醜聞 女店員不滿顧客落單阻收工 吐口水「加料」兼徒手攪珍珠

食用安全丨台知名茶飲店爆食安醜聞 女店員不滿顧客落單阻收工 吐口水「加料」兼徒手攪珍珠

食用安全丨台知名茶飲店爆食安醜聞 女店員不滿顧客落單阻收工 吐口水「加料」兼徒手攪珍珠

食用安全丨台知名茶飲店爆食安醜聞 女店員不滿顧客落單阻收工 吐口水「加料」兼徒手攪珍珠

食用安全丨台知名茶飲店爆食安醜聞 女店員不滿顧客落單阻收工 吐口水「加料」兼徒手攪珍珠

 

　　對此，官方昨晚（15日）發表聲明，表示已與該分店解約，並將追究所有法律責任。事發後，當地網民亦在討論區上熱烈討論事件，涉事加盟店老闆則要求有關女店員賠償450萬台幣（約107萬港元），另加以支付顧客精神賠償費。

 

網民有乜講

好噁心居然會有這種人這種心態以後手搖飲料還是少買

幾百萬的加盟費就這樣沒了不知道總公司會求償多少加盟店老闆會求償多少

為甚麼現在年輕人做壞事都會自己錄影

髒死了 支持公司提告

 

轉載自晴報

Tags:#健康#食物安全#衛生#手搖飲品#細菌
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