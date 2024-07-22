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膽固醇過高 | 逾5成港人高膽固醇！48歲男靠食一種水果+果仁，3個月膽固醇回復正常水平！睇埋11種降膽固醇食物清單
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膽固醇過高 | 逾5成港人高膽固醇！48歲男靠食一種水果+果仁，3個月膽固醇回復正常水平！睇埋11種降膽固醇食物清單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　高膽固醇是不少都市人面對的問題，但原來只要未進入嚴重階段，仍可以單靠飲食來改善。有台灣醫生分享病例，指一名48歲男子因膽固醇過高而求醫，遂推薦對方每天吃1種食物，結果持續3個月之後，膽固醇成功回到正常水平。

 

　　台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中分享病例，指該名患者前來就醫時，總膽固醇達260mg／dl（正常值為200mg／dl以下），低密度脂蛋白膽固醇（又稱壞膽固醇）達180mg／dl（正常值為130mg／dl以下），年紀及身體狀況已符合當地健保支付降血脂藥的標準。不過，他認為這樣做「有點粗魯」，因為壞固醇一共有5種，但其中只有小而濃的膽固醇與氧化膽固醇，才是真正導致心血管疾病的元凶。

 

　　於是他進一步為患者檢查，結果發現對方的壞膽固醇中，有很高比例屬於小而濃的膽固醇，這類膽固醇從血管內皮鑽進去，繼而造成動脈粥樣硬化。江守山表示，由於患者的壞膽固醇指數並不是高到離譜，因此他決定請對方嘗試每天吃牛油果。

 

　　患者之後開始每天吃半個牛油果，並隔天吃5粒開心果，持續3個月後，其血液中小而濃的膽固醇已經回復正常水平，雖然壞膽固醇的整體指數仍屬過高，但江守山就認為已經無須繼續治療，「因為他真正壞（膽固醇）的部分已經解決了。」

 

　　牛油果為何有如此奇效？江守山解釋，牛油果含有礦物質鋅、鉀、鎂、磷，維他命A、B、C、D、E、胡蘿蔔素、葉酸、綠原酸、Omega-9單元不飽和脂肪酸、麩胱甘肰、膳食纖維、蛋白質、碳水化合物與阿魏酸等多種營養素，能夠降低壞膽固醇，從而減低患上心血管疾病的風險。

 

　　此外，他表示糖尿病患者吃牛油果會有飽足感，能降低食慾，同時也不會增加飯後血糖；而牛油果中的阿魏酸能夠改善消化系統，便秘人士吃了之後有助排便。牛油果因為含油量高，對胎兒發育亦有一定幫助。

 

逾5成港人膽固醇高

 

　　實際上，膽固醇問題在本港亦頗為普遍。香港政府在2023年發布《2020-2022年度人口健康調查報告書（第二部）》，訪問超過16,000名15歲或以上的陸上非住院香港人口。調查結果發現，本港15至84歲人士中，血膽固醇過高或高膽固醇血症的人口佔51.9%，其中包括36.2%進行化驗前不知道自己總膽固醇偏高，有15.7%則是自述經醫生診斷患有血膽固醇過高。

 

11種食物可以幫助降低膽固醇

 

　　哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

 

1. 燕麥

2. 全穀類

3. 豆類

4. 茄子和秋葵

5. 堅果

6. 植物油

7. 水果

8. 大豆

9. 高脂肪魚類

10. 富含甾醇和甾烷醇的食物

11. 纖維補充劑

 

《TOPick》、《明報》

資料來源：哈佛醫學院

 

轉載自晴報

 

Tags:#膽固醇#中風#牛油果#開心果#心血管疾病#心臟科#燕麥#茄子#秋葵#果仁#堅果#營養
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