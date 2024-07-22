大暑湯水 | 天氣炎熱濕度高易爆濕疹、腸胃炎！中醫推介11種袪濕養陰食材+1款消暑湯水！按摩3穴位可改善濕重頭昏腦脹

7月22日是二十四節氣中的「大暑」。註冊中醫師彭子芯提醒，大暑是天氣炎熱，兼夾濕氣，濕熱交蒸的時節，容易出現由濕熱引起的身體問題。她推介了11種款祛濕養陰食物，同時教大家可在家自製1款消暑湯，解渴健脾，非常有益。

彭醫師表示，大暑濕熱容易引起發炎性皮膚疾病，例如濕疹和毛囊炎；腸胃疾病，例如腸胃炎及泄瀉；異常出汗情況，例如盜汗、黄汗及汗臭；泌尿及陰道炎症；中暑等問題。

而天氣炎熱加上濕度高，人體容易出汗量較多，出入溫差大的場所時應避免受風寒。尤其室外熱天會使汗孔擴張，進入冷氣地方時汗孔未及時緊閉，很容易因吹冷氣而受風寒，俗稱「攝親」，會出現流鼻水、打噴嚏或關節痛等症狀。醫師建議，如果本身有鼻敏感、肺氣較弱、體質偏寒的人士，建議入冷氣房前先披一件薄外套，尤其保護好頸肩膊位置，避免著涼。

同時，由於天氣酷熱及大量出汗，很多人會灌飲冰凍飲料。雖然短期內有解渴涼快的感覺，但長期飲食冰凍易損傷脾胃陽氣，令脾胃功能變弱，產生濕氣，間接加重濕熱問題。醫師建議，應盡量選擇室溫溫度或稍涼的飲食。

11種食物祛濕養陰

彭醫師指出，這個時節雖有美味的當造水果，包括榴槤、荔枝、菠蘿、芒果等，但容易助長濕熱，過量食量可能引起喉嚨痛、牙肉腫痛、泄瀉等濕熱問題，因此應酌量食用。而醫師較推薦大家可以適量食用一些清暑祛濕、益氣養陰的食材調養身體：

清暑祛濕食物

1.冬瓜

2.西瓜

3.綠豆

4.薏米

5.粟米鬚

6.荷葉





益氣養陰食物

1.花共旗參

2.蓮子

3.百合

4.沙參

5.玉竹



資料來源：註冊中醫師 彭子芯

1款養生湯水消暑祛濕

醫師推介「冬瓜薏米清暑湯」，功效能消暑祛濕、健脾養陰，非常適合炎熱暑天怕熱汗多，容易口渴、疲倦、腸胃功能欠佳的人士。食譜如下：

冬瓜薏米清暑湯





功效： 清暑祛濕、健脾養陰

清暑祛濕、健脾養陰 材料： 冬瓜一大片、生熟薏米各15克、白扁豆20克、百合15克、玉竹15克、蓮子15克、陳皮1小片、蜜棗1粒、生薑2片、豬「月展」半斤

冬瓜一大片、生熟薏米各15克、白扁豆20克、百合15克、玉竹15克、蓮子15克、陳皮1小片、蜜棗1粒、生薑2片、豬「月展」半斤 做法：所有材料洗淨，生薏米、扁豆提前浸泡至少2小時，冬瓜切件，豬「月展」汆水，所有材料加入適量清水煮約1小時即可。





＊孕婦忌股：長期病患人士必須先諮詢註冊中醫師才可服用



資料來源：註冊中醫師 彭子芯

按摩3個養生穴位 祛濕舒緩頭昏腦脹

最後，醫師分享了3個穴位，大家可按身體需求，適時按摩養生：





曲池： 清肺泄熱，適合因濕熱引起皮膚炎症或出汗量多人士。

清肺泄熱，適合因濕熱引起皮膚炎症或出汗量多人士。 陰陵泉： 健脾祛濕，適合因暑濕容易泄瀉、水腫的人士。

健脾祛濕，適合因暑濕容易泄瀉、水腫的人士。 百會、太陽穴：提升陽氣至頭面部，適合輕微中暑導致頭昏腦脹的人士舒緩症狀。

轉載自晴報