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大暑湯水 | 天氣炎熱濕度高易爆濕疹、腸胃炎！中醫推介11種袪濕養陰食材+1款消暑湯水！按摩3穴位可改善濕重頭昏腦脹
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大暑湯水 | 天氣炎熱濕度高易爆濕疹、腸胃炎！中醫推介11種袪濕養陰食材+1款消暑湯水！按摩3穴位可改善濕重頭昏腦脹

健康解「迷」
健康解「迷」

　　7月22日是二十四節氣中的「大暑」。註冊中醫師彭子芯提醒，大暑是天氣炎熱，兼夾濕氣，濕熱交蒸的時節，容易出現由濕熱引起的身體問題。她推介了11種款祛濕養陰食物，同時教大家可在家自製1款消暑湯，解渴健脾，非常有益。

 

　　彭醫師表示，大暑濕熱容易引起發炎性皮膚疾病，例如濕疹和毛囊炎；腸胃疾病，例如腸胃炎及泄瀉；異常出汗情況，例如盜汗、黄汗及汗臭；泌尿及陰道炎症；中暑等問題。

 

　　而天氣炎熱加上濕度高，人體容易出汗量較多，出入溫差大的場所時應避免受風寒。尤其室外熱天會使汗孔擴張，進入冷氣地方時汗孔未及時緊閉，很容易因吹冷氣而受風寒，俗稱「攝親」，會出現流鼻水、打噴嚏或關節痛等症狀。醫師建議，如果本身有鼻敏感、肺氣較弱、體質偏寒的人士，建議入冷氣房前先披一件薄外套，尤其保護好頸肩膊位置，避免著涼。

 

　　同時，由於天氣酷熱及大量出汗，很多人會灌飲冰凍飲料。雖然短期內有解渴涼快的感覺，但長期飲食冰凍易損傷脾胃陽氣，令脾胃功能變弱，產生濕氣，間接加重濕熱問題。醫師建議，應盡量選擇室溫溫度或稍涼的飲食。

 

11種食物祛濕養陰

 

　　彭醫師指出，這個時節雖有美味的當造水果，包括榴槤、荔枝、菠蘿、芒果等，但容易助長濕熱，過量食量可能引起喉嚨痛、牙肉腫痛、泄瀉等濕熱問題，因此應酌量食用。而醫師較推薦大家可以適量食用一些清暑祛濕、益氣養陰的食材調養身體：

 

清暑祛濕食物

1.冬瓜

2.西瓜

3.綠豆

4.薏米

5.粟米鬚

6.荷葉

益氣養陰食物

1.花共旗參

2.蓮子

3.百合

4.沙參

5.玉竹

資料來源：註冊中醫師 彭子芯

 

1款養生湯水消暑祛濕

 

　　醫師推介「冬瓜薏米清暑湯」，功效能消暑祛濕、健脾養陰，非常適合炎熱暑天怕熱汗多，容易口渴、疲倦、腸胃功能欠佳的人士。食譜如下：

 

冬瓜薏米清暑湯

  • 功效：清暑祛濕、健脾養陰
  • 材料：冬瓜一大片、生熟薏米各15克、白扁豆20克、百合15克、玉竹15克、蓮子15克、陳皮1小片、蜜棗1粒、生薑2片、豬「月展」半斤
  • 做法：所有材料洗淨，生薏米、扁豆提前浸泡至少2小時，冬瓜切件，豬「月展」汆水，所有材料加入適量清水煮約1小時即可。

＊孕婦忌股：長期病患人士必須先諮詢註冊中醫師才可服用

資料來源：註冊中醫師 彭子芯

 

按摩3個養生穴位 祛濕舒緩頭昏腦脹

 

　　最後，醫師分享了3個穴位，大家可按身體需求，適時按摩養生：

  • 曲池：清肺泄熱，適合因濕熱引起皮膚炎症或出汗量多人士。
  • 陰陵泉：健脾祛濕，適合因暑濕容易泄瀉、水腫的人士。
  • 百會、太陽穴：提升陽氣至頭面部，適合輕微中暑導致頭昏腦脹的人士舒緩症狀。

 

轉載自晴報

Tags:#大暑#湯水#穴位按摩#食療#袪濕#消暑#中醫#腸胃肝臟科#皮膚科#冬瓜#西瓜#綠豆#薏米#粟米鬚#荷葉#花旗參#蓮子#百合#沙參#玉竹
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