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長壽秘訣 | 103歲婆婆一家5姊妹3個活過百歲！長壽秘訣公開：每日食一種水果+隔日飲一款綠色蔬菜汁！愛逛超市？
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長壽秘訣 | 103歲婆婆一家5姊妹3個活過百歲！長壽秘訣公開：每日食一種水果+隔日飲一款綠色蔬菜汁！愛逛超市？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　要活得健康長壽原來可以好簡單！美國一名103歲的牙買加婦人行動自如，平日愛行超市買菜鍛鍊身體，並不時透過孫女在抖音上分享養生指南，因此又被稱為「牙買加奶奶」。她曾公開自己的獨門飲食秘訣，表示自己每日都會食1種水果，且隔日便會喝1杯自製的「綠色蔬菜汁」，以維持健康。

 

　　據生活網站《Today》報道，居於俄亥俄州代頓（Dayton）的Pearl Taylor與4個姐妹出生於古巴，其父來自巴基斯坦，其母則來自牙買加。一家人其後移居牙買加，而她亦在當地長大，直至1947年才搬到美國居住，最終在俄亥俄州定居。

 

　　身為百歲人瑞，Pearl Taylor從未患癌，身上僅裝有1個心臟起搏器來調節心跳；此外，她多年來一直獨居，並且能夠順利在2層樓的家中上落階梯，直到最近才開始需要使用助行器。在Pearl的其餘4位姐妹中，有一位享壽104歲，另外2位則分別活到100歲及93歲，唯一一位沒能活到老的姐妹，因為患有糖尿病而在60多歲時病逝。Pearl的34歲孫女Taylor Bernal表示，很高興看到祖母在103歲的高齡仍能繼續成長，「她的長壽很大程度上源於高度獨立，這些年來她一直獨自生活，飲食非常健康，並保持相當活躍......此外她的心態亦十分積極。」

 

獨門長壽飲食秘訣

 

　　提到長壽秘訣，Pearl就認為在家煮食對健康非常重要，因此喜歡自己下廚。她指自己經常吃魚肉，很少吃紅肉，也愛吃蔬菜和沙律；不過偶爾亦會放縱一下，容許自己吃喜歡的雪糕、甜酒及薯片。

 

　　除了在家下廚之外，她表示自己喜歡每天早上吃木瓜，「我會吃幾塊木瓜和半條香蕉，已經這麼做很多年了。」她亦經常喝洛神花茶。據報，美國心臟協會曾指出木瓜富含鉀，並含有纖維、維他命A、C及E，以及茄紅素等抗氧化劑；而克利夫診所（Cleveland Clinic）就指出，洛神花茶富含抗氧化劑，具有抗發炎特性，並且有益肝臟健康。

 

　　Pearl憶述，自己曾經有一位經營健康食品店的熟人，並表示對方「教了我很多東西」。除了上述的飲食習慣外，她隔日便會喝1杯自製的「青汁」，裡面包含以下幾種食材：

 

●　切成方塊的新鮮蘆薈

●　羽衣甘藍

●　番茜

●　薑

●　芹菜

●　1茶匙綜合蔬菜粉（powdered greens）

●　甜味劑，用來使飲品味道更好

 

　　她表示，自己已經喝了這種自製飲品長達30年，稱自己消化能力非常好，並將健康的皮膚歸功於良好的飲食習慣。

 

轉載自晴報

 

Tags:#長壽#長壽飲食#蔬菜汁#水果#牙買加奶奶#木瓜#蔖薈#羽衣甘藍#番茜#薑#芹菜#營養#老人科
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