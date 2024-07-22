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上班族痛症 | OL工作日坐逾14小時腰痛+腳麻痺乏力！脊醫教3個動作紓緩關節肌肉！一張櫈做到
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上班族痛症 | OL工作日坐逾14小時腰痛+腳麻痺乏力！脊醫教3個動作紓緩關節肌肉！一張櫈做到

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:撰文：香港註冊脊醫王俊華 Dr Antonio Wong

　　辦公室工作的人，基本上整天坐著工作，不論開會或對著電腦，即使時代改變，在家工作，都是長期坐在椅子上。有人誤以為經常行行企企的工作，或者要出賣勞力，才會使關節承受壓力，容易勞損受傷，但其實坐得太多，亦會令脊椎出現惱人的毛病。

 

　　有位四十多歲女士前來求助，指腳痹情況愈來愈嚴重，最近一次坐長途飛機後，發覺右腳麻痹乏力，要拖著腳步而行，她起初以為是膝蓋受傷，檢查發現是腰椎患處所致。

 

　　由於工作關係，她每天坐在電腦前超過14小時，雖然中段會離開稍作休息，但是只要回到座位便會全情投入，坐姿不變。而且每月至少一次飛往外地，她坐上飛機便倒頭大睡，甚少轉變姿勢，日積月累，終於感到腳痹又腰痛。

 

每30分鐘離開座位

 

　　她經常對著電腦工作，頭部長期向前傾，引發頸椎問題，不時受到頸痛困擾，需定期找脊醫覆診。她說這次坐完長途機回來，不止頸痛腰痛，更有腳痹情況。但是只要睡一覺，腳部麻痹感便會減弱，不過，若再坐著工作半小時，麻痹感覺又會再次回來。

 

　　檢查發現她腰椎第四、五節脊骨有問題，壓住腳部神經線，因而導致腰痛及腳麻痹。脊骨神經科治療把她的腰椎問題以手法矯正，肌肉痛和繃緊則以超聲波紓緩消痛。經過第一次治療後，腳痹感覺已消除，但以後仍然要繼續接受治療。

 

　　此外，醫生亦提醒她要注意姿勢，再忙也不能坐著不動，每隔30分鐘便要離開座位，喝杯水補充身體所需水分，或是看看遠方景物鬆弛一下，最好是能夠做一些伸展動作，紓緩關節與肌肉。

 

3個動作紓緩關節肌肉

 

　　瑜伽療癒導師黎樂欣提醒大家，多做伸展，亦要強化肌肉。

 

動作1坐椅扭腰

 

伸展為主

 

筋骨痛症｜OL每天久坐超14小時 竟致腰痛腳麻痹 3個動作可紓緩關節肌肉

 

　　吸氣拉長脊骨升高雙手，呼氣時將身體向左邊扭動，雙手捉椅背。保持3至5個深長呼吸，在每一個呼氣時感受自己的腰部扭展。脊骨感到扭動，下腰背會得到伸展，轉另一邊，再重覆動作，左右平衡。

 

動作2：站立前彎伸展上背

 

伸展為主

 

筋骨痛症｜OL每天久坐超14小時 竟致腰痛腳麻痹 3個動作可紓緩關節肌肉

 

　　先站好，腳踭盆骨肩膊成一直線，雙手伸直扶著椅背。深吸氣，呼氣時把心口向地下方向輕輕按下，感覺胸口擴張，上背、肩胛骨、肩也有伸展，同時腿部也有伸展。可保持3至5個深長呼吸，然後吸氣拱背慢慢回正。

 

動作3扶椅深𥖁配合上背伸展

 

力量為主

 

筋骨痛症｜OL每天久坐超14小時 竟致腰痛腳麻痹 3個動作可紓緩關節肌肉

筋骨痛症｜OL每天久坐超14小時 竟致腰痛腳麻痹 3個動作可紓緩關節肌肉

筋骨痛症｜OL每天久坐超14小時 竟致腰痛腳麻痹 3個動作可紓緩關節肌肉

 

　　先坐在椅上，雙手扶在座椅，慢慢把全部向前，大髀用力，配合呼吸臀部想向地下坐下，但不要真正的坐下。同時會感到背部有伸展，也會感到胸口擴張，肩胛骨、肩也有伸展。腿部、臀部同時在練力。可以重複做10次為一組。 ‎

 

筋骨痛症｜OL每天久坐超14小時 竟致腰痛腳麻痹 3個動作可紓緩關節肌肉

 

轉載自晴報

 

Tags:#脊醫#痛症#關節痛#肌肉痛#強化肌肉#伸展#長途機#坐得耐#瑜伽#物理治療
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