安樂死 | 瑞士研發3D打印安樂死膠囊艙！自行按掣30秒無痛離世！原理係點？收費僅$158數月內可投入服務

重病患者福音！日前，瑞士安樂死組織The Last Resort，在蘇黎世召開記者會，展示一款由3D打印製成的「安樂死膠囊艙」，來自支持及推動安樂死合法化的國際非牟利組織Exit International負責人Philip Nitschke所開發。使用者進入膠囊艙後，將親自按下艙内按鈕釋放氮氣，並於30秒内在非窒息、非恐慌環境下迅速死亡。膠囊艙預計數月內開始在瑞士投入使用。

據外媒報道，7月17日，有「死亡醫生」之稱的澳洲安樂死倡導者Philip Nitschke，在瑞士蘇黎世發表他所開發的3D打印安樂死膠囊艙「Sarco Pod」，特色是可以「迅速降低氧氣水平，同時維持低二氧化碳水平，創造出一種平靜的死亡條件」。使用者在氣密環境下，迅速注入氮氣、減少氧氣比例，從而慢慢失去知覺，最終在非窒息、非恐慌的情況下寧靜離世。

Nitschke表示，使用膠囊艙的人必須回答一系列問題，包括他們的身份、所在地點，以及他們是否了解按下按鈕的後果，以確保他們神志清醒，了解自己正在做什麼。在確認精神狀態後，團隊會指示使用者按下艙内按鈕注入氮氣。這時，膠囊艙內的氮氣含量迅速增加的同時，空氣中的氧氣含量會在不到30秒內，從21%下降到0.05%。因此，艙內的人很快會失去意識，然後迅速死亡；全程非窒息、非恐慌，讓使用者寧靜離世。

Nitschke坦言，就連他自己也想使用這款膠囊艙。執行長Florian Willet在記者會上亦高度評價該款膠囊艙，透露「確實有人在排隊等待使用Sarco」，可能很快就會啟用：

在缺氧狀態下進入永恆的睡眠，我無法想像會有更美的（死亡）方式。

不過，Nitschke强調，使用者一旦按下按鈕，就沒有回頭路可言：

雖然理論上還是可以從膠囊中出來，但由於效果即時生效，幾乎沒有多餘時間這樣做。

使用費僅需$158 數月内投入使用

據悉，「Sarco Pod」售價介乎4000美元至8000美元（約3.1萬至6.2萬港元）之間；而用家在使用時，只需支付18瑞士法郎（約158港元），作為採用氮氣的成本。目前，該項產品正在瑞士進行最後準備階段，預料會在數月內在瑞士首次使用。

另外，由於目前的「Sarco Pod」只能容納1.73米高的人。開發團隊正在尋求建造一個「雙人Sarco」，以便夫妻可以在生命終點一同結束生命。這種膠囊艙在荷蘭的研發成本超過65萬歐羅（約551萬港元），歷時12年打造。在過去1年，它已在鹿特丹進行測試，但尚未在人類或動物身上進行過測試。

引發協助自殺爭議

瑞士雖然作為全球少數合法允許在特定條件下安樂死的國家之一，但「Sarco Pod」即將啟用一事，仍在瑞士引發了不少法律和道德爭議，再度掀起了「協助自殺」議題的討論聲浪。瑞士西南部Wallis的醫生，已表明立場會禁用這種安樂死膠囊艙。





轉載自晴報