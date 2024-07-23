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糖尿病 | 4大壞習慣易令血糖上升！美國研究：夜瞓罹患糖尿病風險高7成！醫生推介8種食物逆轉糖尿病
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糖尿病 | 4大壞習慣易令血糖上升！美國研究：夜瞓罹患糖尿病風險高7成！醫生推介8種食物逆轉糖尿病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　青春不是用來揮霍，注意作息、生活、飲食3大因素，才可以持之以恆，達致健康體魄。有專家指出夜瞓傷身，尤其是習慣捱夜的都市人，越容易有患上糖尿病的風險。

 

　　內地撫順市第二醫院普外科醫生耿醫生在社交平台「小紅書」上發文，指出晚上有4個壞習慣會增加患上糖尿病風險。

 

晚餐吃得多

 

　　耿醫生引用2018年美國心臟協會的研究報告，指出晚飯吃得多的人，空腹血糖明顯比起晚飯少吃的人高，胰島素抵抗較明顯。他補充，研究中亦指出晚上6時後進食，每攝入總熱量的1%，上述指數都會跟著上升。

 

晚餐吃得晚

 

　　他引用2022年發表在糖尿病權威期刊《糖尿病治療》上的一篇研究指出，晚餐吃得太晚，會增加患上2型糖尿病的風險。故此，他建議大家每天飯後直到睡覺前約3小時盡量不要進食，晚餐最好在7時前完成，預留時間讓胃部消化食物。同時要注意，吃得越晚，就要吃得越少。

 

經常吃宵夜

 

　　耿醫生指，吃宵夜的時間越晚，越容易導致人體胰島素水平降低。

 

晚睡

 

　　他引用2023年美國布萊根婦女醫院和哈佛醫學院的研究報告指出，晚睡晚起人士比起早睡早起的人，更容易罹患第2型糖尿病，風險可增加72%。他強調，健康的飲食是不能夠抵消因睡眠增加的糖尿病風險。

 

　　就算你吃得再健康，但是你睡眠不好，也容易會出現糖尿病。

 

8種食物可逆轉糖尿病

 

　　另外，台灣腎臟科醫生江守山亦曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物。

 

1. 蘋果、藍莓、提子

2. 覆盆子

3. 薑

4. 薑黃、肉桂

5. 蜂蜜

6. 輔酶CoQ10

7. 魚油

8. 維他命D

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#糖尿病#糖血#升糖指數#晚睡#宵夜#蘋果#藍莓#提子#覆盆子#薑#黃薑#肉桂#蜂蜜#糖尿科#營養
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