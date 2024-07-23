認知障礙 │ 92歲腦退化婆婆越過老人院鐵閘逃走！網民震驚身手敏捷！即睇認知障礙常見症狀

好身手！近日，内地一名患腦退化症的92歲婆婆被發現從老人院逃走，院方閉路電視畫面顯示，婆婆獨力爬上老人院2米高的閘門，並輕鬆翻過門外。影片曝光後震驚一眾網民，自愧不如地稱讚婆婆身手矯健，不像92歲，反而似29歲後生仔！

7月4日，有網民轉發了一條「山東煙台92歲老奶奶翻牆逃出養老院」的影片，瞬間受到全網關注和瘋傳。影片源自山東煙台一間老人院的一段閉路電視畫面，顯示一名滿頭白髮的婆婆手腳並用，輕鬆爬上老人院的閘門，每步都沉穩有力、臂力驚人；再踩著閘門中間的裝飾物翻過閘門頂部，爬到門外逃走，全程僅用時24秒。

老人院負責人指閘門高2米，婆婆都輕鬆爬上。（影片截圖）

婆婆僅花24秒就逃走，而院方收到警報立即派車將婆婆尋回。（影片截圖）





老人院負責人解釋，婆婆其實患嚴重腦退化症，平時病症發作就喜歡翻墻、翻越大門。（影片截圖）



婆婆爬閘「走佬」的影片被網民瘋傳後，老人院負責人緊急出面解釋，指該名婆婆患有嚴重腦退化，已達92歲高齡。老人院的閘門正好2米高，事發時由於院內有警報系統，已隨即出動4台車，在25分鐘後將婆婆尋回。至於婆婆為何如此好身手，院方透露指「婆婆年輕時種地、種果園，可能翻山越嶺的本領比較強」，平時病症發作，在院内就經常喜歡翻牆或翻越大門。

網民自愧不如：我還不如一個92歲老人

婆婆飛簷走壁的影片引起網民熱議，大家都被她的身手所折服，調侃稱「92歲正是需要的出去闖的年紀」、「這身手不像92歲，像29歲」；還有人自愧不如：「身體質素真好！」、「我（體能）甚至還不如一個92歲老人」。

網民有乜講

阿茲海默症忘記了自己92歲，所以拿出了29歲的狀態。

92歲的奶奶爬牆不費吹灰之力，29歲的我站起兩眼一黑。

和我們放在一起，妥妥的打了雞血的老人和得了雞瘟的年輕人。

如今滿街都是朝氣蓬勃的老人、不想活卻又不敢不活的中年人、死氣沉沉的年輕人以及殺氣騰騰的未成年人。

這老人體能厲害！院方還需要加強輪巡啊！

別說晚期阿茲海默症了，我翻這門都很費勁。老人能活120歲，希望養老院好好照顧。

拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

認知障礙症常見症狀





早期第1至2年

在此階段，家人和朋友通常會以為是年紀漸老而出現的正常老化過程而難以察覺。





失去短期記憶

表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等。

情緒或行為變幻無常

學習新事物及跟隨複雜指令感困難

判斷力減退

基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒





中期（第2至5年）



隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯





混淆遠期記憶和現實情況記憶

偶有詞不達意的情況

行為性格轉變，或會容易情緒不穩

需別人協助日常自理活動



晚期(第5年後)



幾乎完全依賴別人，不能自我照顧





記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

身體活動及精神收況出現衰退

未能有效表達及溝通

不能處理日常生活

需要長期照顧

生理時鐘混亂



資料來源：醫管局智友站

同場加映：科學實證11種補腦食物

美國健康資訊網站《Healthline》盤點11種補腦食物，每一種都獲科學實證對大腦健康有幫助，更有增強記憶力、減低腦退化風險等作用。



1.高脂肪魚

2.咖啡

3.藍莓

4.薑黃

5.西蘭花

6.南瓜籽

7.黑朱未力

8.堅果

9.橙

10.雞蛋

11.綠茶



資料來源：美國健康資訊網站《Healthline》





轉載自晴報