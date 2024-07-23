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炎炎夏日吃冰時！今期消暑素甜品：透心涼香濃豆腐冰
食得有營
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健康好煮意

炎炎夏日吃冰時！今期消暑素甜品：透心涼香濃豆腐冰

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　氣溫上升至35度，走在外頭，太陽曬得頭皮發燙，不得不走進小店裏小休一下。大概是天氣太過炎熱的關係，最近中午的食慾大減，但午飯時候到了，總得要吃點甚麼的，那就來吃個冰吧。看見那盤，放滿了地瓜圓、芋圓、紅豆和仙草等，再淋上煉乳的剉冰，那份澎湃，那種透心涼的感覺，一下子，暑氣全消，食慾稍為恢復過來了。

 

　　日本朋友說，京都的豆腐很好吃，皆因京都以水知名。由於京都賀茂川源流的水硬度，比東京的來得軟。無論是在生豆腐上簡單淋上生醬油和葱花，做成鮮腐皮的沙拉，拿腐皮去炸成豆皮捲，還是放土鍋裏做湯豆腐，用這樣圓潤柔和的水，做出來的豆腐，總是份外清甜美味。

 

　　無暇去京都的話，除了可以去日式超市找找看之外，簡單的在家做豆品，也不是太麻煩的。把買來的黃豆放水裏泡，再弄出豆汁放鍋裏煮。在攪拌的時候，濃郁的豆香味撲鼻而來。炎夏之下，有幸吃口親手做出來，涼爽的豆腐冰，幻想一下置身京都古城之中，暑氣頓時不見了。

 

香濃豆腐冰（2人份）

 

炎炎夏日吃冰時！今期消暑素甜品：透心涼香濃豆腐冰

 

預備時間：3小時

 

煮食連冷卻時間：1小時30分鐘

 

材料：

 

炎炎夏日吃冰時！今期消暑素甜品：透心涼香濃豆腐冰

 

黃豆 1飯碗／洋菜（寒天） 30克

 

調味：

 

鹽 半茶匙／白糖 4湯匙 

 

工具：

 

電動攪拌器（食物調理器）／大沙律（拉）碗／食物過濾篩／湯匙/ 茶匙／煮鍋／飯碗／木舀／玻璃食物器／破璃杯

 

步驟：

 

　　1. 將黃豆放於大沙律（拉）碗中，倒進蓋過黃豆的清水，泡浸至少3小時（如圖）。

 

炎炎夏日吃冰時！今期消暑素甜品：透心涼香濃豆腐冰

 

　　2. 倒步驟1於食物過濾篩中，用清水沖洗並瀝乾（如圖）。

 

炎炎夏日吃冰時！今期消暑素甜品：透心涼香濃豆腐冰

 

　　3. 將已經瀝乾水的黃豆放於電動攪拌器（食物調理器），放入半飯碗的清水（如圖），攪拌之。

 

炎炎夏日吃冰時！今期消暑素甜品：透心涼香濃豆腐冰

 

　　4. 用食物過濾篩把步驟3的豆汁濾出來（如圖）。

 

炎炎夏日吃冰時！今期消暑素甜品：透心涼香濃豆腐冰

 

　　5. 將濾出來的豆汁，倒煮鍋中，以中火煮沸。然後，加入洋菜（寒天），鹽和糖，徹底攪拌並煮溶（如圖）。

 

炎炎夏日吃冰時！今期消暑素甜品：透心涼香濃豆腐冰

 

　　6. 倒步驟6於玻璃食物器，稍為放涼之後，放雪櫃（冰箱）裏冷卻（放沒有冰塊的層隔）至少1小時。1小時後，取出，舀出豆腐冰塊於破璃杯中。

 

筆記： 

1. 想節省時間，可以睡前先把黃豆泡浸。早上醒來就有變軟的黃豆可以用了。

2. 黃豆含有豐富的異黃酮、礦物質、鈣質、纖維、維生素B群等，有助促進新陳代謝。

3. 洋菜（寒天）低糖，且有豐富的膳食纖維，和鐵、鎂、 鈣、銅、鉀等，除有助瘦身之外，還可以加強免疫力。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#識食#素菜#食譜#素食譜#豆腐冰#黃豆#洋菜#寒天#消暑#夏日食譜#甜品
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