臭狐｜解決體臭要切除大汗腺？中醫教艾灸極泉穴控制腋下排汗！教你煲夏枯草薏米水清肝袪濕

夏日炎炎，陽光猛烈，令人動則汗出，甚至大汗淋漓。香港地少人多，當乘搭公共交通時，體味與汗味交織後撲面而來，人人掩鼻避之，畫面非常尷尬。相傳古代四大美人之一的唐朝楊貴妃，素受「狐臭」之疾所困。汗臭在中醫學中稱為「狐臭」、「體氣」。除了切除腋窩的大汗腺能改善狐臭外，註冊中醫師李殷兒從中醫角度教大家舒緩汗臭問題。

楊貴妃也受「狐臭」所困

相傳唐朝楊貴妃體形豐腴，走幾步路就香汗淋漓，素有狐臭之困。楊貴妃得知息肌丸能讓人肌香甜蜜，她為了能永保皇帝恩寵，便一直在使用息肌丸。即使息肌丸中有活血化瘀之麝香，有讓女子不能生育的副作用，貴妃為解除體臭仍一直使用。可見狐臭雖然不是一個危及生命健康的疾病，但整身散發刺鼻異味，影響患者在社交生活及身心靈健康。

治則以清熱袪濕、斂汗除臭為主

李醫師表示，中醫學認為狐臭的形成，主要由於體質遺傳，或因其濕熱鬱於皮膚腠理，臭汗外溢而成，輕者僅在活動出汗時雙腋散發特殊臭味，重者平時不運動出汗也可聞到異臭味，主要症狀是多汗、汗液不易蒸發和大汗腺所在的部位，如腋窩、腹股溝、足部等，以腋部臭汗症最為多見，少數患者的外陰、肛門和乳暈等部位也可散發出此種特殊臭味。治療原則以清熱袪濕、殺蟲斂汗除臭為主。外用中藥以收斂止汗為主，可用麻黃根、煅牡蠣、冰片等磨粉外敷或煎煮浸洗患處。

李醫師提醒，患者平時要注意個人衛生，勤換衣服，肥胖者建議減重。飲食方面，選擇清淡飲食，注意營養均衡，避免進食辛辣刺激、煎炸油炸、甜食等；情緒保持樂觀愉快。

艾灸極泉穴

艾灸極泉穴能控制腋下排汗，促進局部代謝氣血循環，缓解狐臭。艾灸一天一次，每次約20分鐘，以皮膚微紅，穴位有溫熱感為度。

李醫師推介清熱袪濕食療：

夏枯草薏米水

材料：夏枯草1兩，布渣葉5錢，薏米5錢，糖冬瓜適量。

做法：夏枯草、布渣葉用清水洗淨，把全部材料放入煲內，加入清水3升浸泡半小時，猛火煲滾轉文火煲45分鐘，最後10分鐘按喜好加入糖冬瓜即可飲用。

功效：清肝瀉火祛濕。適合腋下汗出、色黃，口苦口乾，舌紅苔黃膩，脈弦數或滑數者。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。