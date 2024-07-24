張學友患RSV呼吸道合胞病毒惹關注！每年這兩段時間是感染高峰期！醫生：60歲以上、4大長期病患者要留神

老人科專科任展鵬醫生。







「歌神」張學友早前因感染呼吸道合胞病毒（RSV）而取消台北站演唱會，喚醒大眾對RSV的關注。有老人科專科醫生指，60歲以上長者、患有長期病患人士，包括慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病和心臟病患者，和免疫系統不全等人士均為感染RSV的高風險一族，他們一旦受感染，出現重症及死亡風險也較健康人士高。早前有機構安排RSV流動車進行問卷調查，發現多數受訪者屬RSV高危一族，但大部份人士在自我評估感染RSV風險程度的分數偏低，甚至有接近兩成受訪者認為自己完全沒有風險。

長者染病後 入院及死亡風險高

每年的二至四月和七至九月都是RSV感染高峰期，老人科專科任展鵬醫生指，在RSV感染高峰期間，長者要份外留神，做足預防措施。他引述多項研究指，近三成因感染RSV而需入院的長者，需要在深切治療部接受治療；近三成在出院後三個月內需要再度入院，而有四分之一的患者在出院後一年內死亡。任醫生續指，這些入院的65歲或以上長者，死亡率可高達11%，比5歲以下群組高100倍。

四大長期病患者 感染後易「出事」

除了長者，四大長期病人士感染RSV後亦較易「出事」，包括慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病和心臟病患者。任醫生指，研究顯示，二型糖尿病患者感染病毒後，引致下呼吸道疾病機會較對照組高三成，入院率也較健康人士高；患有心臟病的長者之中，約三分一人感染RSV後會出現急性心血管疾病，較沒有心臟病的長者高逾兩倍；至於感染RSV需住院的60歲或以上哮喘患者，亦有約一半人的哮喘情況在感染後加劇；而慢阻肺病患者感染RSV後的住院機會亦較常人高。

國際指引：盡快接種RSV佐劑疫苗

RSV病毒可透過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播，其症狀與流感、新冠、感冒的病徵相似。

任醫生指，現時若不幸感染RSV，並無任何特效藥可醫，而感染RSV的後果遠較流感嚴重，因此預防感染很重要。有研究證實，RSV佐劑疫苗對60歲或以上長者及患有其他長期病人士，保護效能分別為82.6%和94.6%。任醫生建議，高危人士應諮詢家庭醫生意見，並跟從國際指引盡快接種疫苗。

早前有醫療機構安排RSV風險評估流動車遊走於全港各區，希望增進大眾對RSV的認識，同時，亦向參觀流動車的市民進行問卷調查。

轉載自晴報