歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
靈靈法同你解構通靈術！
虛擬貨幣
Highlight:
《說說心理話》怪獸家長陪子女成長必學
陸叔2024投資心法講座重溫
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
肝硬化症狀 | 身上現紅痣可能是肝硬化？蜘蛛痣+紅斑掌屬肝硬化關鍵特徵！身上的痣出現這些變化或是可怕疾病先兆
健康Tips
醫生解說
肝癌
其他癌症

肝硬化症狀 | 身上現紅痣可能是肝硬化？蜘蛛痣+紅斑掌屬肝硬化關鍵特徵！身上的痣出現這些變化或是可怕疾病先兆

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【肝硬化／肝癌／癌症／蜘蛛痣／痣】身上突然有痣，可能是健康亮起紅燈！台灣一名商人經常出席飯局、酒局，然而他最近突然覺得異常疲憊，沒有胃口但肚子愈脹愈大，最離奇是身上3處出現紅色斑點。男子後來求醫發現嚴重肝硬化，更出現腹水和發現肝腫瘤。有醫生指出，這3種症狀一同出現在患者身上，死亡風險非常高，同時醫生亦提醒，身上如出現新痣要留意４大特徵，及早發現可預防嚴重疾病。

 

身上無故現紅痣

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫師好辣》節目中分享病例，指一名60多歲男商人，經常需要出席應酬飯局和酒局，卻突然感到異常疲累，好像休息多久都沒有幫助，而且開始食欲不振，明明食量大減，肚子卻愈來愈大。男事主心感奇怪，加上後來有人跟他說，他可能是肝臟出問題，建議他盡快求醫。男子求醫後，葉醫生一見他形容他如「標準教科書肝硬化的樣子」，一眼就看到男子的臉上、前胸、手臂上有很多紅色小點，俗稱「蜘蛛痣」。

 

2關鍵特徵揭肝硬化

 

　　葉醫生解釋，「蜘蛛痣」看起來就是一顆紅色的小點，旁邊有很多小觸角，外形如蜘蛛一樣，因而命名。他續指，當用力按壓紅點時會消失不見，原因是因為蜘蛛痣並非真正的痣，而是血管擴張。這種症狀容易出現在酒精性肝硬化的病人身上，指「每3名患者就會有1個」出現這樣的狀況。此外，葉醫生亦發覺男子雙手手掌，在拇指附近的肌肉和尾指下面的掌心肌肉，都呈現出紅色，俗稱「紅斑掌」。

 

3症狀同出現死亡率倍增

 

　　葉醫生指出，上述的症狀都是典型肝硬化患者會出現的症狀，因肝硬化患者身體會出現荷爾蒙變化，體內雌激素會增加，尤其是男性患者會突然覺得性功能退化、男性女乳等變化。體內雌激素增多亦會導致手掌變紅和出現「蜘蛛痣」。經過腹部超聲波檢查後，發現男子不僅是肝硬化，還出現腹水和發現一個6厘米大的腫瘤。葉醫生指，男患者的情況非常棘手，因同時出現肝硬化、腹水、肝腫瘤3種症狀，死亡率非常高。

 

注意4大元素 及早發現異狀

 

　　幸好男子經過藥物治療後，康復情況良好，肝臟情況穩定下來後轉介外科做腫瘤切除手術。葉醫生指，患者幸好及時發現身體異常求醫，繼而發現腫瘤，否則腫瘤再晚幾個月發現恐怕癌細胞就會擴散。

 

　　他亦提醒大家注意身上的痣4個元素，可能是罹患可怕疾病的先兆：

 

● 形狀

● 顏色

● 大小變化

● 易流血

 

5個特徵自我檢測

 

　　較早之前，本港皮膚科專科胡惠福醫生接受訪問時，提到黑色素瘤屬皮膚癌的一種，亞洲人較常出現黑色素瘤的位置多為腳底、腳甲等腳部位置，其死亡率亦高。皮膚科專科醫生陳厚毅則提醒，黑色素瘤可透過「ABCDE法則」作自我檢查，如發現身上無故出現的「痣」，符合以下條件就應盡快求醫：

 

ABCDE 法則

 

Asymmetry 不對稱

痣的左右兩邊不對稱

 

Border 邊緣

周邊參差不齊，呈不規則齒狀或邊緣

 

Colour 顏色

痣的各部分颜色深淺不一

 

Diameter 直徑

直徑超過6毫米以上

 

Elevating 增大

大小、形狀和顏色有變化

 

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

 

　　另一方面，陳厚毅提醒紫外光是導致黑色素瘤的其中一個因素，故此要預防黑色素瘤，就需做足防曬措施，如外出前塗抹防紫外線A（UVA）及紫外線B（UVB），防曬指數最少達SPF 30或以上，兼具防水功能的防曬用品。平時亦要不時檢查皮膚情況，及早發現才能提高治癒機會。

 

轉載自晴報

 

Tags:#痣#肝硬化#肝癌#癌症#台灣#蜘蛛痣#紅痣#紅斑掌#腹水#腫瘤#肝腫瘤#黑色素瘤#防曬#腸胃肝臟科#腫瘤科#皮膚科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生