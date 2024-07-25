營養師推介12款健康餃子雲吞！灣仔碼頭佔多款！避開高脂高鈉陷阱：每100克餃子脂肪含量要少於X克

不少人愛吃餃子雲吞，煮起來方便又快捷。greenutss營養師團隊在其Instagram專頁指出，不少餃子雲吞都暗藏高脂高鈉陷阱，為此分享12款健康餃子雲吞選擇，當中包括灣仔碼頭、CP、CJ等熱門品牌，供大家參考。

12款推薦餃子雲吞

灣仔碼頭 - 香菇木耳雞肉水餃

每粒(16.7克)計算

熱量：25 kcal

蛋白質 :1.3 克

脂肪：0.9 克

碳水化合第：3 克



灣仔碼頭 - 菠菜木耳雞肉水餃

每粒(16.7克)計算

熱量：25.9 kcal

蛋白質 :1.3 克

脂肪：0.8 克

碳水化合第：3.5 克



灣仔碼頭 - 廣東鮮蝦雲吞皇

每粒(15克)計算

熱量：23.8 kcal

蛋白質 :2.3 克

脂肪：0.6 克

碳水化合第：2.3 克



灣仔碼頭 - 辣子雞鮮蝦雲吞

每粒(18克)計算

熱量：20.6 kcal

蛋白質 :2.25 克

脂肪：0.45 克

碳水化合第：1.9 克



CP - 極上鮮蝦雲吞

每粒(12.6克)計算

熱量：16.7 kcal

蛋白質 :1.3 克

脂肪：0.5 克

碳水化合第：2.6 克



CP - 鮮蝦肉雲吞

每粒(11.3克)計算

熱量：19.4 kcal

蛋白質 : 0.9 克

脂肪：0.3 克

碳水化合第：3.1 克



郭錦記 - 蝦肉餃子

每粒(20克)計算

熱量：27 kcal

蛋白質 : 2 克

脂肪：0.4 克

碳水化合第：3.8 克



郭錦記 - 雞肉餃子

每粒(20克)計算

熱量：31.2 kcal

蛋白質 : 1.6 克

脂肪：0.9 克

碳水化合第：4.1 克



CJ - 蝦仁水餃

每粒(9克)計算

熱量：15 kcal

蛋白質 : 0.9 克

脂肪：0.3 克

碳水化合第：2.3 克



CJ - 鮮嫩雞胸水餃

每粒(9.2克)計算

熱量：14.3 kcal

蛋白質 : 0.8 克

脂肪：0.4 克

碳水化合第：1.8 克



HEA CHICKEN - 韭菜雞胸餃子

每粒(25克)計算

熱量：31.8 kcal

蛋白質 : 3.3 克

脂肪：0.2 克

碳水化合第：5.35 克



OMN - 新豬肉香菇水餃

每粒(20克)計算

熱量：34.2 kcal

蛋白質 : 1.52 克

脂肪：0.8 克

碳水化合第：4.9 克



資料來源：greenutss 營養師團隊

greenutss營養師團隊提醒大家，揀選餃子雲吞時可以先留意營養標籤，盡量選擇每100克脂肪含量低於6克的款式，同時配搭足夠的蛋白質和蔬菜，以保持身體健康。

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖份食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。

肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

暗藏高鈉陷阱

greenutss營養師團隊另外指出，不少餃子雲吞的鈉含量會較高，故提醒大家不要經常進食，並多喝水以幫助身體排出多餘鈉質。

營養師李杏榆（Annie）曾受訪指出，鈉本身和身體中的鉀做個平衡，但不少食物本身天然已有鈉質，如海產類、新鮮蔬菜、水果，如再食添加的鈉易超標，當攝取過多鈉就容易造成水腫，嚴重甚至會導致高血壓。

據食物安全中心資料顯示，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指出，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。

內容獲「greenutss@Instagram」授權刊登。

轉載自晴報