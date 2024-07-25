長者最易中RSV呼吸道合胞病毒！老人科醫生：慢性病、免疫力低長者感染或加重病情、誘發嚴重併發症！哪些人應接種RSV疫苗？

上月，本港出現呼吸道合胞病毒（RSV）集中感染事故，沙田醫院內科及老人科一個病房內4名留院人士先後染病，其中1人更因自身疾病嚴重而離世，引起公眾關注。有老人科專科醫生指出，60歲以上、本身患有慢性疾病，甚或是居住於院舍的長者，免疫能力相對較差，一旦感染RSV，不僅會出現肺炎等併發症，更可能使原有病情惡化，除了保持良好的個人及環境衞生外，建議這類人士盡早接種疫苗，以加強對病毒的防護。

80歲的劉婆婆（化名）因心臟衰竭而入院接受治療，期間出現流鼻水及咳嗽等上呼吸道感染徵狀，其後出現氣促而要接受低度數氧氣治療，經過多次測試，終發現她感染了RSV病毒，其時，病房內陸續有其他病友出現類似病徵，結果發現也有其他病人受到感染。而劉婆婆的身體狀況亦因此一度變差，被迫留院多一段時間，始能康復出院。

長者免疫力弱 易受病毒感染

老人科專科醫生任展鵬指出，RSV病毒具傳染性，可以通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。惟部分人即使帶有病毒也未必會出現症狀，病毒可能會經飛沫再傳播至其他人。假如像個案中的劉婆婆般的一些患有長期病的病友或長者，由於他們的免疫能力較差，感染後發病的風險相對會較高，更有可能因RSV感染而誘發嚴重併發症，例如心肺機能轉差等。

「長者的免疫功能有機會隨年月而下降，而身體機能或多或少出現衰退，尤其本身患有心臟、肺部疾病等人士，心肺功能相對較弱，亦會影響到抵禦病毒的能力，所以感染RSV的機會便會增加。」任醫生說。

任醫生表示，現時並沒有特別針對成年人RSV感染的特效藥物，主要是依靠支援性治療，普通人一般在一至兩星期內可望痊癒，惟患有慢性疾病的長者可以出現較差的狀況，亦有可能因此令原有的慢性病的病情惡化。有報告更指住院病人有機會因為病毒感染而出現嚴重肺炎、甚至死亡。因此應對RSV病毒的感染風險，預防感染措施變得十分重要，尤其是醫療設施及院舍，除了時刻保持良好的個人及環境衞生外，對出現發燒或上呼吸道徵狀人士要保持警覺，亦可考慮接受快速測試，以便了解是否受RSV病毒感染。

國際指引呼籲 盡早接種疫苗

患有慢性疾病的長者如果想預防感染RSV病毒，任醫生認為除了響應衞生署保持良好的個人及環境衞生的建議，例如正確佩戴口罩，注意手部衞生等措施，接種RSV疫苗也是可以考慮的一種有效方法。他引述研究指，60歲以上或同時患有慢性疾病人士接種RSV疫苗後，能預防高達82%至94%之下呼吸道感染。「長者如果本身患有慢性疾病的話，受病毒感染後可以影響本身病情，甚至會出現併發症風險。決定接種前，最重要是與主診醫生商討，了解自身身體情況、疫苗的效用及副作用，進行風險評估，平衡當中利弊。」任醫生說。

現時，不少國際指引建議長者接種RSV疫苗。根據美國疾病防控中心（CDC）建議，年滿60歲至74歲，感染後風險較高人士（如本身患有慢性疾病包括慢阻肺病、哮喘、心臟衰竭及腎病等）及75歲以上長者應盡早接種RSV疫苗；而全球哮喘防治創議（GINA）亦建議，60歲以上、患有哮喘的長者接種RSV佐劑疫苗。

任醫生再次提醒，正在接受藥物治療的慢性病患長者，盡早諮詢主診醫生意見，在身體情況適合的前提下，完成接種疫苗，增強抗病毒能力，以面對即將出現的病毒爆發高峰期。

老人科專科醫生任展鵬。

（資訊）

轉載自晴報