甚麼是孤獨死？日本過千年輕人孤獨死！這個年齡層佔最多！陷入「自我忽視」狀態有哪些特徵？

「孤獨死」現象不止存在於獨居長者身上。據日本東京監察醫務院統計，年輕人的「孤獨死」人數大增，單是在東京獨居且異常死亡的年輕人就有超過1000名，其中最年輕的死者只有15歲，並分析原因以自殺居多。當局指出，年輕人已陷入了「自我忽視」的危險狀態。

據日本媒體報道，日本對「孤獨死亡」並沒有法律定義，依照監察醫務院將其定義為「在家中獨居、因自殺或意外等非自然原因死亡的人」。監察醫務院在2018年至2020年間，調查到東京23個區共有1145名年齡介乎10至30多歲的年輕人，在獨居時因非正常原因死亡。其中高達742人獨自死在家中，佔比64.8%；更有約40%的個案死後無人問津，直至4天或更長時間以後才被發現。

根據這742名在家中「孤獨死」的年輕人年齡層分佈，最大群體是「30歲至39歲」，有402人；其次是「20至29歲」有325人；「15至19歲」有15人，未有「15歲以下」的結果。而20多歲及30多歲年齡層的「孤獨死」人數，正在逐年增加。

監察醫務院沒有統計這些年輕人孤獨死亡的原因，但據信742例死亡中，有許多人是自殺。另外，從死亡到被發現的天數，報告「超過31天」才發現的，共有305人，佔總數的40%以上。

「孤獨感」非老年人獨有

日本作為老化率全球最高的超高齡社會，獨居長者「孤獨死」現象頻現，但年輕人在沒有任何人注意的情況下死去的現象，也正變得愈來愈嚴重。

日本政府曾對全國2萬名16歲以上的人進行調查，有39.3%的人回答「感到孤獨」，其中比例最高的是30多歲的人，有46%；20多歲的人有45.3%、40多歲的人有42.5%。相反，60多歲及70多歲的長者，分別有36.2%和30.5%的人表明感到孤獨。結果反映出，在事業階段年齡的人，往往更容易感受到孤獨和被孤立的狀態。

年輕人陷入「自我忽視」狀態

有説法指出，獨居長者和青少年孤獨死亡的原因雖然各種各樣，包括癡呆症或經濟困難，但具備共同點「自我忽視」，這會導致人失去維持生活的意願和能力：

年輕人與社會隔絕，拒絕與外界互動，失去了生活的能力和動力，陷入了「自我忽視」的狀態。

「自我忽視」的常見例子還包括：拒絕必要的治療和護理、不保持身體清潔、在家中留下老鼠、害蟲、垃圾和排泄物。根據Nissay研究所在2011年進行的一項研究，分析出孤獨死亡病例中，有大約80%是由於「自我忽視」造成。

日本東京監察醫務院統計，年輕人的「孤獨死」人數大增，單是在東京獨居且異常死亡的年輕人就有超過1000名，其中最年輕的死者只有15歲，並分析原因以自殺居多。（圖源：產經新聞）

「孤獨死」遺物整理現場。（圖源：まいんどブログ）

一名29歲教師自白「自我忽視」狀態，如同活死人。（網絡示意圖）



29歲教師：我活得像個死人

福岡縣一位29歲前教師，透露自己在獨居時遭受自我忽視的痛苦。她表示，自2019年畢業後，就在一所特殊學校任職教師。一開始，她具有很强責任感，努力適應工作環境，不斷告訴自己「必須全力以赴」，即使在周末休息日，也想著工作的事情。

儘管在工作中表現很開朗，但她逐漸陷入困境，像是在上班路上哭泣。大約兩個月後，她被診斷出患有適應障礙。休息幾個月後，她重返工作崗位，至第二年又再需要請假。她獨自待在家裡，腦中想著「不要給任何人帶來麻煩」，因此很少與父母接觸；整天躺在床上或地板上，昏昏欲睡。她坦言自己有一種自我忽視的傾向：

我沒有力氣換衣服、逛街、吃飯，也許過很多天才吃一次飯。拒絕與所有人接觸，或將累積的垃圾丟掉…… 我活得像個死人。我可能會在父母不知情的情況下死去。

專家呼籲多關注年輕人

東邦大學護理學部岸惠美子教授指出，自我忽視一直被視為老年人的問題，但社會必須更多地關注年輕人。她引述一項針對5000名20歲至74歲人群的調查發現，20歲至40歲的人，比50歲以上的人更容易自我忽視：

在最壞的情況下，年輕人可能會死於孤立，導致越來越多的人變得隱居，或無法找到穩定的工作。如果不及早為處於社會孤立狀態的人提供支持，那將是國家的損失。

目前，日本政府正透過一個計畫來解決自我忽視問題。透過開發一個多層次支援系統，全面處理現有系統難以涵蓋的案件。

轉載自晴報