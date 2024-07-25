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44歲網紅食生蠔染致命惡菌險死！醫生：錯過黃金治療時間24小時要截肢保命！傷口接觸或進食生海產都可感染！哪些病人最高危？
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44歲網紅食生蠔染致命惡菌險死！醫生：錯過黃金治療時間24小時要截肢保命！傷口接觸或進食生海產都可感染！哪些病人最高危？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人愛食生蠔，但食用這類生食存在一定的食安風險！近日美國有名網紅拍片透露，他早前因為食生蠔，不慎感染惡菌，住院達12日險死；然而其女友遺憾地搶救無效，撒手人寰。

 

網紅食生蠔感染惡菌險死

 

　　綜合外媒報道，美國44歲生活系YouTuber Billy LeBlanc於周日（14日）在其Instagram平台公佈噩耗，指其女友Natalie Clark不幸離世。Billy再於周二（16日）上載影片，親自解釋意外。他透露，7月初和Natalie食過生蠔後，隨即感到不適而入院，並住院達12日，當中有8日時間因昏迷而轉到加護病房。Billy表示，二人因食生蠔而不慎感染創傷弧菌（Vibrio Vulnificus），昏迷醒來後就得悉Natalie搶救無效離世，而自己亦昏迷多天險死。

 

食用安全｜食生蠔染「致命惡菌」 44歲網紅留醫12日險死 女友搶救無效離世

食用安全｜食生蠔染「致命惡菌」 44歲網紅留醫12日險死 女友搶救無效離世

Billy LeBlanc於周日（14日）在其Instagram平台公佈噩耗，指其女友Natalie Clark不幸離世。Billy再於周二（16日）上載影片，親自解釋意外。他透露，7月初和Natalie食過生蠔後，隨即感到不適而入院，並住院達12日，當中有8日時間因昏迷而轉到加護病房。Billy表示，二人因食生蠔而不慎感染創傷弧菌（Vibrio Vulnificus），昏迷醒來後就得悉Natalie搶救無效離世，而自己亦昏迷多天險死。（圖片來源／影片截圖）

食用安全｜食生蠔染「致命惡菌」 44歲網紅留醫12日險死 女友搶救無效離世

食用安全｜食生蠔染「致命惡菌」 44歲網紅留醫12日險死 女友搶救無效離世

食用安全｜食生蠔染「致命惡菌」 44歲網紅留醫12日險死 女友搶救無效離世

食用安全｜食生蠔染「致命惡菌」 44歲網紅留醫12日險死 女友搶救無效離世

食用安全｜食生蠔染「致命惡菌」 44歲網紅留醫12日險死 女友搶救無效離世

對於女友的意外離世，Billy感到非常悲傷，他承諾將會承擔起養育她兒子的責任。他在留言中寫下最後悼念。（圖片來源／justbillyleblanc@Instagram）傳染病,網絡熱話,健康問題,生蠔,創傷弧菌,腹瀉,發燒,食肉菌,美國

 

　　對於女友的意外離世，Billy感到非常悲傷，他承諾將會承擔起養育她兒子的責任。他在留言中寫下最後悼念：

 

　　我永遠都會記得我們總會如何一起迷路。我將永遠愛她並想念她。（希望大家能）確保安全，緊緊擁抱所愛的人，（因為你）永遠不知道甚麼時候會是最後一次見到他們。

 

8大預防感染貼士

 

　　根據本港衞生署衞生防護中心資料，創傷弧菌是一種自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌，可經由食物或傷口造成感染，潛伏期一般為24至72小時；透過外露傷口接觸到海水、處理生的海產時遭割傷，或進食生或未經煮熟的貝殼類海產（特別是從和暖海水中捕獲的蠔），均可感染創傷弧菌，而傷口感染可導致壞死性筋膜炎，即「食肉菌感染」。

 

　　針對因進食而感染的患者，通常會出現發燒、腹瀉、嘔吐、肚痛等徵狀，而如果患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱等。

 

　　任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，較高危人士包括：經常處理或直接接觸生的海鮮的人士、患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病、接受免疫抑制治療、服用降低胃酸水平藥物、最近接受胃部手術的人士等，並建議以下8大預防感染貼士:

 

1. 前往街市時，避免皮膚接觸污水

2. 留意海產的尖刺部分　—　如魚鰭、蝦頭和蟹得以免被刺傷

3. 戴上保護手套 —　在處理生的貝殼類海產或其他海鮮時，應戴上保護手套

4. 徹底煮熟海產　—　特別是貝殼類海產，如蠔、蜆及青口等，應煮至貝殼打開。避免進食生蠔或生的貝殼類海產

5. 妥善處理食物　—　妥善將熟食和生的海產分開處理，以免交叉污染

6. 正確護理傷口　—　盡快清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合；觸摸傷口前、後須潔淨雙手

7. 避免傷口接觸海水或生的海產

8. 盡早求醫　—　如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及痛楚等，應盡早求診

資料來源：衞生防護中心

 

24小時屬黃金治療時間

 

　　本港急症科專科醫生司徒敬豪曾受訪表示，創傷弧菌是食肉菌的一種，亦是常活於和暖海水的細菌，夏天在亞洲地區十分常見。若處理海鮮或在海中嬉水時不慎被生蠔、魚類等海產刺傷真皮，則有機會染上此菌，本港每年都會有1至2個病例。

 

　　司徒醫生續指，一旦感染創傷弧菌，患者有機會出現溶解筋膜、肌肉徵狀，該菌入血後更會引致敗血病，因此醫生往往要與時間競賽。在頭數小時內可用最強勁的抗生素醫治；若未能在24小時內殺菌，則需截肢保命。

 

轉載自晴報

 

Tags:#傳染病#網絡熱話#生蠔#創傷弧菌#腹瀉#發燒#食肉菌#敗血病#腸胃肝臟科
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