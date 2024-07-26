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肺癌症狀 │ 公屋男嘆家人患末期肺癌難負擔高昂治療費！患者10個有9個食煙？留意肺癌6大症狀：聲沙都是先兆？
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肺癌症狀 │ 公屋男嘆家人患末期肺癌難負擔高昂治療費！患者10個有9個食煙？留意肺癌6大症狀：聲沙都是先兆？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　家人患上嚴重疾病，對一個家庭的影響可以很大。一名港男於網上分享，指家人長年食煙，近日突然確診患上末期肺癌，生命或將陷入倒數。醫生建議先進行化療及免疫療法，惟治療費用高昂，事主自嘲自己「公屋仔一個」，燒錢醫病最多亦只夠一年便會「全家清零」，眼見家人仍覺得「醫就冇事」，令事主不知如何啟齒與家人商量。他分享發現家人患病經歷，嘆指對方初期症狀極不明顯、發現時已到中晚期，而對方所患上的肺癌類型 「真係10個有9個就係食煙」，故亦呼籲大眾：「真係建議大家唔好再食煙。」

 

　　該名港男日前在網上討論區「連登」發文分享上述事件，指家人於日前被確診患上小細胞類型肺癌，且已經出現擴散。面對突如期來的消息，事主坦言難以消化，因此當下未有仔細詢問醫生詳情。回家冷靜下來後，他在網上搜尋病情資訊後，才發現情況比想象中更不理想：

 

　　上網資料係，唔醫好大機會6至12個月就會走，醫嘅話大約50％延長1年半多啲，超過5年病例（約）5％左右。

 

治療後儲蓄「清零」 嘆2困境感到極無助

 

　　他憶述指，醫生當時要進行化療及免疫療法，惟家人沒有購買任何保險，因此一切療程需自費進行。事主自嘲「本人都係公屋仔一個」，嘆指如果要「燒錢」治療，最多只夠一年全家儲蓄便「清零」。

 

　　目前家人已約好見醫生時間，到時一家人將會詳細了解治療方向，惟家人似乎尚未意識到情況嚴峻，「好似覺得醫就冇事咁」，自覺心情極沉重、無法放鬆。面對家人患病打擊，加上一連串治療方向考慮及財政壓力，他坦言不知如何開口向家人解釋及商量。

 

嘆初期病徵如感冒難發現

 

　　事主補充指，由於肺部神經組織極少，因此出現異樣時不會及時送上大腦，直到癌細胞已發展到影響附近有神經組織部位，才會出現病徵，但此時多數已踏入至少第3期。

 

　　同樣的，他的家人病發初期病徵並不明顯，如同患上普通傷風感冒一般，出現發燒不適，只是咳嗽較為嚴重、難以呼吸，聲音虛弱，直到咳出血後才發現病情有異，直言：「真係而家先感受到每年驗身嘅重要。」

 

網民紛紛打氣鼓勵 事主籲大眾：勿食煙！

 

　　帖文一出，不少網民都分享自身或身邊入經歷，希望可幫助事主面對眼前難關，部分網民亦紛紛送上祝福及建議，希望他們於最後時光可以無悔渡過。

 

　　事主亦回應感謝大家的關心，同時亦強調家人所患上的小細胞肺癌「10個有9個就係食煙」，而另一種非小細胞肺癌則「真係唔好彩、係不幸，唔食煙都有機會」因此呼籲大眾「真係建議大家唔好再食煙！」

 

肺癌是癌症「頭號殺手」

 

　　根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

 

肺癌常見6大症狀

 

1. 發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2. 常常覺得喘不過氣

3. 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4. 肺部反覆感染，難根治

5. 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6. 聲音沙啞

 

資料來源：外科專科醫生白映俞 

 

肺癌4大特徵

 

1. 持續的陣發性乾咳

2. 咳嗽久治不癒

3. 咳嗽原因不明

4. 咳嗽性質改變

 

資料來源：腫瘤內科主任醫生潘戰和

 

轉載自晴報

 

Tags:#肺癌#吸煙#醫療費#化療#免疫療法#癌症#腫瘤科#胸肺科#咳嗽#咳血#小細胞肺癌#非小細胞肺癌#聲沙
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