巴黎奧運 | 睇奧運健康零食推薦！96款安全薯片名單公開：0反式脂肪+低脂+通過致癌物質

2024年巴黎奧運會將於明日（26日）開幕，相信不少港人都會觀看這場運動盛事，支持香港運動員。不過睇比賽的同時，當然少不免薯片、啤酒等零食飲品，為此TOPick為大家整合了近百款健康薯片，供大家參考。

60款「0」反式脂肪薯片名單

卡樂B：



燒烤味薯片

咖哩味薯片

紫菜味薯片

日燒醬汁味薯片

原味薯片

香辣薄餅味薯片

鬼之麻辣味波浪薯片

熱浪香辣味薯片

薄餅味薯片

燒烤味薯片

芝士脆片





Lay's：



洋蔥忌廉味薯片

原味薯片

蜜糖燒烤味薯片

鹽醋味薯片

芝士忌廉味薯片

燒烤味薯片

瑞士芝士味薯片

九州紫菜味薯片

墨西哥辣椒特脆薯片

燒烤味特脆薯片

低脂原味焗薯片





Ruffles：



芝士酸忌廉味焗薯片

芝士酸忌廉味波浪薯片

墨西哥辣椒味及田園沙律醬味波浪薯片

火辣味波浪薯片

洋蔥忌廉味薯片

原味波浪薯片





MEADOWS：



松露味薯片

燒烤味薯片

原味薯片

麻辣火鍋味薯片

香辣味薯片

芝士味薯片

紫菜芥末味薯片

Ｖ切芝士漢堡薯片

Ｖ切辣雞翼味薯片

洋蔥忌廉味薯片





珍珍：



香辣味薯片

燒烤味薯片

鹹蛋味薯片

地獄薯片激辣味

三文魚壽司味薯片

大漠孜然燒烤味薯片



品客：



燒烤味薯片

酸忌廉洋蔥味薯片

薄餅味薯片

香辣味薯片

芝士味薯片





其他品牌：



Kettle 海鹽香醋味薯片

Kettle 海鹽味薯片

Kettle 法式芥末蜜糖味薯片

Kettle 墨西哥辣椒味薯片



Tyrrells 黑松露海鹽薯片



農心洋蔥圈



東洋辣味通心薯條



東洋通心薯條



多樂脆原味粟米片



多樂脆香辣芝士粟米片



多樂脆芝士粟米片



EDO Pack 巨浪大切香辣味薯片

參考食安中心資料，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，延長食品的保質期，食物更加美味可口；但反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油，使用於餅乾等酥皮食品。

心臟專科醫生梁達智曾表示，反式脂肪可說是眾多脂肪酸中最差的一種，除了會增加人體壞膽固醇之外，亦會減少好膽固醇，增加心血管疾病風險。

他續指，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者均會對身體帶來負面影響，若長期攝取反式脂肪，容易積聚在血管中並難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題；故建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，特別是患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士，即便是新陳代謝速率較快的小朋友，以及年輕人也不應輕視，如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，對血管的傷害更是長遠地累積而成，心血管疾病會更早形成。

20款低脂薯片

尚營坊營養師團隊曾分享20款低脂薯片，名單如下：





馬莎M&S

POPPED CHIPS

海鹽蘋果醋味

每1/3包（27克）計算

熱量：104 kcal

脂肪：1.7克

糖分：0.8克

鈉質：140毫克

相等於：1份五穀類+0.5份脂肪



馬莎M&S

POPPED CHIPS

煙燻BBQ味

每1/3包（27克）計算

熱量：106 kcal

脂肪：2.1克

糖分：0.7克

鈉質：162毫克

相等於：1份五穀類+0.5份脂肪



馬莎M&S

POPPED CHIPS

減鹽口味

每1/3包（27克）計算

熱量：129 kcal

脂肪：1.6克

糖分：0.5克

鈉質：160毫克

相等於：1份五穀類+0.5份脂肪



馬莎M&S

低脂薯片

芝士洋蔥味

每1小包（25克）計算

熱量：116 kcal

脂肪：4.9克

糖分：0.8克

鈉質：108毫克

相等於：1份五穀類+0.5份脂肪



馬莎M&S

低脂薯片

鹽味

每1小包（25克）計算

熱量：117 kcal

脂肪：4.7克

糖分：0.2克

鈉質：95毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



馬莎M&S

低脂薯片

海鹽香醋味

每1小包（25克）計算

熱量：114 kcal

脂肪：4.8克

糖分：0.8克

鈉質：108毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



POPCHIPS

海鹽醋味

每1小包（23克）計算

熱量：100 kcal

脂肪：3.5克

糖分：0克

鈉質：150毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



POPCHIPS

酸奶油味

每1小包（23克）計算

熱量：100 kcal

脂肪：3.5克

糖分：1克

鈉質：120毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



POPCHIPS

BBQ味

每1小包（23克）計算

熱量：100 kcal

脂肪：3.5克

糖分：2克

鈉質：160毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



POPCHIPS

煙肉芝士洋蔥酸奶油味

每1小包（23克）計算

熱量：106.7 kcal

脂肪：3.7克

糖分：0.8克

鈉質：129.6毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



POPCHIPS

墨西哥粟米片味

每1小包（23克）計算

熱量：106.8 kcal

脂肪：4克

糖分：0.9克

鈉質：196.4毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



SunBites

甜椒味

每1小包（25克）計算

熱量：120 kcal

脂肪：5.2克

糖分：2.6克

鈉質：60毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



SunBites

酸忌廉黑椒味

每1小包（25克）計算

熱量：119 kcal

脂肪：5.2克

糖分：2.2克

鈉質：120毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



SunBites

洋蔥薑黃味

每1小包（25克）計算

熱量：119 kcal

脂肪：5.2克

糖分：2.3克

鈉質：128毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



SunChips

法式洋蔥香脆麥片

每12塊（22克）計算

熱量：110 kcal

脂肪：4.7克

糖分：1.6克

鈉質：110毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



SunChips

全穀物天然脆片

每12塊（22克）計算

熱量：110 kcal

脂肪：4.7克

糖分：1.6克

鈉質：117毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



SunChips

芝士香脆麥片

每12塊（22克）計算

熱量：110 kcal

脂肪：4.7克

糖分：1.6克

鈉質：157毫克

相等於：1份五穀類+1份脂肪



RUFFLES

芝士酸忌廉味

每7塊（18克）計算

熱量：77.1 kcal

脂肪：2.3克

糖分：1.3克

鈉質：160毫克

相等於：1份五穀類+0.5份脂肪



Lays

低脂原味焗薯片

每10塊（19克）計算

熱量：80 kcal

脂肪：1.3克

糖分：1.3克

鈉質：120毫克

相等於：1份五穀類



ASAHI

高纖低卡薯片

每1小包（22克）計算

熱量：60 kcal

脂肪：1.3克

糖分：10克

鈉質：116毫克

相等於：1份五穀類



資料來源：尚營坊營養師團隊

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。

肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

根據世界衛生組織（WHO）及聯合國糧農組織建議，一般人總脂肪及飽和脂肪含量，應不超過每日能量攝取量的30%及10%，換言之以每日2000千卡的熱量攝取上限中，成人每天應攝取不多於60克總脂肪，以及20克飽和脂肪。

10款通過致癌物檢測薯片

香港都會大學曾檢測10款薯片基因致癌物「丙烯酰胺」的含量，結果發現全部通過歐盟標準（每千克含量不超過750微克）。負責檢測的學者表示，顏色愈啡的薯片，含「丙烯酰胺」愈多，建議市民最好不要選擇太燶的薯片。10款安全清單如下：

WISE番茄醬風味薯片

價錢 ：$33

份量（克）：100g

產地：馬來西亞

丙烯酰胺含量（微克/千克）：495



卡樂B熱浪香辣味薯片

價錢：$19.9

份量（克）：105g

產地：香港

丙烯酰胺含量（微克/千克）：419



巨浪大切紫菜味薯片

價錢：$22

份量（克）：105g

產地：馬來西亞

丙烯酰胺含量（微克/千克）：347



卡樂B燒烤味薯片

價錢：$19.9

份量（克）：105g

產地：香港

丙烯酰胺含量（微克/千克）：171



珍珍燒烤味薯片

價錢：$25

份量（克）：140g

產地：中國

丙烯酰胺含量（微克/千克）：166



Lay's鹽醋味薯片

價錢：$16.5

份量（克）：155.9g

產地：美國

丙烯酰胺含量（微克/千克）：150



品客鹽醋味薯片

價錢：$36

份量（克）：158g

產地：美國

丙烯酰胺含量（微克/千克）：72



HAITAI蜂蜜牛油味薯片

價錢：$9

份量（克）：60g

產地：韓國

丙烯酰胺含量（微克/千克）：92



RUFFLES辣椒及沙律醬味薯片

價錢：$33

份量（克）：184.2g

產地：美國

丙烯酰胺含量（微克/千克）：55



KETTLE BRAND海鹽香醋配方薯片

價錢：$38

份量（克）：141g

產地：美國

丙烯酰胺含量（微克/千克）：4



資料來源：香港都會大學

消委會推薦6款不含丙烯酰胺脆片

口福不淺台灣蔬菜脆片



Bourbon Petit Ebi Crackers



明輝印尼蝦片原味



台味龍蝦片（仿龍蝦味脆片）



峇峇東原味蝦片



四洲香辣燒烤味脆蝦片



資料來源：消委會

消委會指出，不少食材含有天然存在的還原糖（例如葡萄糖和果糖）和一種稱為「天冬酰胺」（asparagine）的游離氨基酸。如把還原糖和天冬酰胺加熱，便會產生美拉德反應令食物的外觀呈褐色，這個化學反應會產生丙烯酰胺（acrylamide）。

而製造薯片、薯條的主要原材料薯仔正正含有較高游離天冬酰胺。若以高於120°C而少水的方式烹煮，例如油炸、燒烤或烘焗，都會產生丙烯酰胺。過往有動物實驗顯示，丙烯酰胺是基因致癌物質和神經毒性物質，國際癌症研究機構IARC亦在1994年將丙烯酰胺歸類為「可能令人類致癌」（第2A組）。

對此，歐盟於2017年發布食物安全法規「減少食物中丙烯酰胺含量的緩解措施和基準水平 」，為多種食品訂立了丙烯酰胺含量的「基準」（benchmark）水平，即食薯條的基準水平為每公斤500微克，而預先包裝的薯片、薯條等零食的基準水平則為每公斤750微克。

食安中心建議，市民保持均衡及多元化的飲食，不要過量進食炸薯和薯片等煎炸食物，避免以高溫長時間烹煮食物，及避免進食燒焦的食物，以減低攝入丙烯酰胺的風險。

轉載自晴報