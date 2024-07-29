抗炎飲食 | 哈佛醫學報告：6大抗炎食物+1款飲品可減患心血管病、糖尿病風險及改善情緒！5類食物易引起發炎要少吃

健康要從飲食入手。美國哈佛醫學院發表研究報告，認證6種抗炎食物能夠降低身體發炎的風險。另有一款每朝提神必備的飲料，亦同樣能夠達到養生的功效！有專家推薦地中海飲食，持續奉行這種飲食方式能夠達至身心健康，長久提升生活質素。

美國哈佛大學醫學院於今年3月發表研究報告，指出抗炎對於維持身體健康尤其重要，若身體經常處於慢性發炎狀態，會增加患上癌症、心臟病、糖尿病、關節炎、抑鬱症和阿茲海默症等疾病。

5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，常見有5種引起發炎的食物：

1. 精製碳水化合物

● 如：白麵包、糕點

2. 油炸食品

● 如：炸薯條

3. 蘇打水和其他含糖飲料

4. 紅肉和加工肉

● 如：漢堡、牛排、熱狗、香腸

5. 人造奶油、起酥油和豬油

資料來源：哈佛大學公共衛生學院營養系營養與

流行病學教授 Dr. Frank Hu

6種抗炎食物

Dr. Frank Hu續指，由於上述不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎的風險。另外，過往有研究表示，食物本身的成分對身體發炎亦息息相關。故此，他提出6種抗炎食物：

1. 番茄

2. 橄欖油

3. 綠葉蔬菜

● 如：菠菜、羽衣甘藍和羽衣甘藍

4. 堅果

● 杏仁和核桃等

5. 多脂魚類

● 如鮭魚、鯖魚、鮪魚和沙丁魚

6. 水果類

●草莓、藍莓、櫻桃和橙等

資料來源：哈佛大學公共衛生學院營養系營養與

流行病學教授 Dr. Frank Hu

咖啡含多酚可抗炎

Dr. Frank Hu指出，抗炎食物能夠減低患上慢性疾病的機會，尤其是蘋果、綠葉等蔬菜，皆含有豐富天然抗氧化劑和多酚。研究團隊亦發現，可以減少發炎的標記物，降低心血管疾病和糖尿病的風險。另外，他亦指出咖啡含有多酚及其他抗發炎的化合物，多攝入同樣可以達至預防發炎的效果。

健康的飲食不僅有利於降低慢性病的風險，而且有利於改善情緒和整體生活質量。

專家推薦地中海飲食

抗炎對於維持身體健康很有幫助，故此哈佛研究團隊建議，應該採取整體健康的飲食，例如地中海飲食，當中富含水果、蔬菜、堅果、全穀物、魚和橄欖油。

轉載自晴報