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臨終前徵兆 │ 迴光反照真定假？殯儀師揭5種臨終面相！醫生拆解病人臨終7大先兆：手掌腳板或出現紫斑
醫生解說
生死善終

臨終前徵兆 │ 迴光反照真定假？殯儀師揭5種臨終面相！醫生拆解病人臨終7大先兆：手掌腳板或出現紫斑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　到底人死前會發生甚麼事情？迴光返照真有其事？內地有殯葬師指出，可從面相推測一個人死期的遠近，從而讓家人親友有足夠時間準備身後事。然而，有不少人說過人臨死前在病榻上，可能會出現一些超自然的現象而無法用常理解釋的，例如突然變得精神飽滿、容光煥發，或是看見已離世的親人等等，這些原來並非憑空說說，而是有跡可尋。

 

無法解釋死前4大異象

 

　　山東青島這名自稱澤時雨殯葬師，在社交平台「小紅書」發文分享工作軼事，他從事殯葬行業，平日在太平間工作，會為逝者沐浴穿衣、化妝、入殮，亦有銷售殯葬禮俗類用品等。他常在社交平台上分享自己對於死亡的體會和見聞，人離世之前通常會出現一些不能用常理解釋的異象，包括耳熟能詳的迴光返照、幻聽、幻視、腹瀉等。身體機能上的變化正是人體與生俱來迎接死亡的準備。

 

從面相推測死期遠近

 

　　此外，他亦提到人臨終前，面相亦可以看出端倪，讓親人可以為逝者及時準備身後事：

 

大面相推測死亡時間

 

1. 眼睛渾濁模糊

● 即將去世的人眼睛通常已無法準確對焦

● 嚴重者可能會出現幻覺

● 以為自己看到已經過世的親人

 

2. 牙齒乾燥變黑

● 身體臨死前會出現排斥，如腹瀉

● 人體會一直處於一個脫水的狀態

● 隨後牙齒會乾燥變黑

 

3. 鼻子歪斜

● 程度很少

● 死者本人難以察覺

● 親人亦需要仔細觀察才能發現

 

4. 耳朵枯黃

● 耳朵能夠反映身體健康狀況和精神狀況

● 耳朶變得枯黃代表人之將死

 

5. 面色灰白

● 如果面色灰白代表離世的時間將至

● 親友們需盡快準備好身後事

 

資料來源：山東青島殯葬師 澤時雨殯葬師

 

善惡有報 生前壞事做盡似畜生

 

　　澤時雨殯葬師對於生死亦有所感悟，相信「種善因得善果」，而善惡終須有報。他從工作上看過很多逝者的遺容，認為「一生行善不做惡事的人，過世時遺容都會是一臉祥和、平靜、沒有一絲痛苦」。反之，有些生前壞事做盡的人，「面相猙獰、牙齒往外突出、面如骷髏或畜生，身上更會發出惡臭」。

 

臨終前病人有7大徵兆

 

　　本港紓緩專科醫生林國光曾受訪分享，當病人即將離世前，其實並不一定會出現嚴重病發情形，更多反而是出現以下7項狀況：

 

●　非常疲累

●　睡眠時間增加，一天可以睡10多小時

●　呼吸節奏緩慢，正常人每分鐘呼氣12至14下；病人則每分鐘呼氣10下或以下

●　手腳較冰冷

●　手掌、腳板或會出現紫斑

●　由於身體循環系統不佳，故血氣不佳，身體溫度下降

●　臉色蒼白

 

　　林醫生補充，這只是在形容一般臨終情況，有些患者，如肺炎患者，可能出現發燒、呼吸急促、發冷和帶痰的咳嗽，未必符合以上徵兆。

 

死亡的過程

 

　　儘管死亡的定義是心跳停止、腦幹死亡等，但原來以感官來說，身體最後失去的是聽覺。林醫生表示：

 

　　所以就算患者臥病在床，看似失去意識，家屬都可以跟他說話，病人是可以聽到的！

 

轉載自晴報

 

Tags:#死亡#臨終#迴光返照#殯儀師#疲倦#手腳凍冰#臉白蒼白#耳朵枯乾#幻覺#老人科
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