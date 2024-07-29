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開冷氣關窗有損健康？環保局：一原因或引致頭暈、胸悶、過敏、降低工作效率！
健康Tips
生活百科

開冷氣關窗有損健康？環保局：一原因或引致頭暈、胸悶、過敏、降低工作效率！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　相信大家開冷氣時都習慣先關上所有窗戶，以便加快室內降溫及避免「走冷氣」，但原來此舉動有機會令室內二氧化碳濃度過高，造成身體不適！台灣有名女網民曾於網上發文表示，有天上學時發現課室有開冷氣但沒有關上窗戶，她向教授反映後，教授竟然說關上窗戶反而會令班房更侷促，對此她感到非常不解。

 

開冷氣應否關窗戶？

 

　　該名女網民在Dcard以「開冷氣不關窗戶？」為題發文，指自己早前有天上課時，發現有同學開了冷氣，但沒有關上窗戶，為此她向教授反映，然而教授卻說關上窗戶反而會令課室變得侷促，對此她感到非常不解，直言「就已經開冷氣了是在悶甚麼？」，再回答教授指這樣不環保，並自行關上窗戶。

 

　　隨後發文當日事件又再重現，她回到課室時本來開著冷氣、窗戶緊閉，但教授進入課室後就叫其他同學把窗戶打開，她感到非常莫名其妙：

 

　　開冷氣關窗、開窗關冷氣，這道理很難懂？到底有沒有一點環保意識啊！

 

　　帖文隨即引來熱烈討論，不少人贊同女網民的觀點，認為開冷氣應該要關上窗戶，才能避免「走冷氣」兼做到降溫效果，但同時亦有不少人覺得女網民的觀點有誤，實際上開冷氣時要稍微打開窗戶引入新鮮空氣，才能保持室內空氣清新和降溫。

 

開冷氣關窗恐增室內二氧化碳濃度

 

　　嘉義市政府環保局（下稱環保局）曾於Facebook發文指出，其實不論是分離式、窗型或箱型冷氣，都不具備通風換氣的功能，只有進行室內空氣冷熱交換的內循環功能，所以如果開冷氣時緊閉門窗，就如同在一個沒有空氣流通的密閉環境，室內二氧化碳和混濁空氣會逐漸累積，容易造成頭暈、胸悶、過敏等身體不適，間接降低工作或學習效率。

 

　　環保局建議大家，使用冷氣時應該稍微打開門窗，讓室外新鮮空氣和室內空氣得到交換通風，避免二氧化碳和混濁空氣累積：

 

●　適時開窗通風，開啟每扇窗戶至少15厘米，並以對角、對向窗戶開啟方式為佳；

●　若室內僅有單面或單側窗戶，建議搭配循環風扇使用來加強室內外空氣流動。

 

6個方法開冷氣時慳電又慳錢

 

　　台灣經濟部能源局亦曾發文分享開冷氣的貼士，指冷氣機有「神級」和「魔級」2個按鈕，神級按鈕是指「舒眠模式」，冷氣機會在用家入睡後，將溫度上調1至2度，避免半夜太冷，而且每上升1度也能省下6%的電。

 

　　至於魔級按鈕為「除濕模式」，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍，加上冷氣模式本身已具備除濕效果，提醒用家避免設定「除濕模式」。

 

　　台電亦曾提供6個方法，讓大家使用冷氣時慳電又慳錢：

 

1. 冷氣溫度設定攝氏26至28度 + 開循環扇

2. 冰箱不放超過7-8分滿

3. 電鍋不長時間保溫

4. 儲熱式電熱水器可加裝定時器

5. 夏天熱水喝得少用快煮壺取代電熱水瓶

6. 有待機功能電器長時間不用要切斷電源

 

資料來源：台灣電力公司

 

　　台電稱，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的。

 

轉載自晴報

 

Tags:#開冷氣#二氧化碳#頭暈#胸悶#過敏#家庭醫學
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