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蘋果功效 | 營養師力推每日食蘋果可降心臟病發風險！仲有效控制血糖、抗氧化！30種抗癌蔬果中排第一？連皮食有助預防一種癌症
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蘋果功效 | 營養師力推每日食蘋果可降心臟病發風險！仲有效控制血糖、抗氧化！30種抗癌蔬果中排第一？連皮食有助預防一種癌症

健康解「迷」
健康解「迷」

　　一日一蘋果，醫生遠離我！這個說法早年已經有研究證實，每天吃蘋果能夠降低壞膽固醇，尤其是50歲以上人士更為適用。台灣有營養師指出，食蘋果有4大好處，連皮食用甚至能夠防癌！

 

蘋果富含營養素 有4大好處

 

　　台灣營養師張語希在其Facebook專頁發布短片，指出每天吃蘋果能夠為身體帶來益處。她引用過往刊登在《英國醫學雜誌》的研究，指出每天吃蘋果能夠降低心臟病發率，因蘋果含多種營養素，為身體帶來不少益處。就以一個中型蘋果為例，一個有95卡路里，蘋果含天然糖分，比起加工糖更能夠抑制血糖上升的速度，裏面的膳食纖維能夠延緩血糖上升。此外，蘋果亦含有豐富維他命C、水溶性膳食纖維、能夠有抗氧化的功效。

 

　　既然蘋果對身體好，那麼多喝蘋果汁也能夠達到同樣功效吧？張語希提醒大家，蘋果汁有分天然和調製過的蘋果汁，兩者的熱量和營養素截然不同。就如蘋果梳打或是蘋果口味的汽水，這些都是空熱量食物，裡面只有熱量和糖，對身體無益。

 

連皮吃可以防癌

 

　　根據台灣癌症基金會資料，蘋果是美國癌症學會推廣的30種抗癌蔬果中排名第一，含有豐富的植物性凝血素，可以刺激淋巴細胞分裂，也能誘發產生干擾素，增強免疫力。蘋果纖維中的果膠能清除腸道有害物質，擊退致癌物質預防大腸癌

 

心血管堵塞易增猝死風險 10大護心食物

 

　　若心血管被堵塞，容易引致心臟病、心肌梗塞等疾病，增加猝死風險。台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）在其facebook專頁指出，CNN曾在〈10 best foods for your heart〉推薦10大護心食物，指有助維持心臟及心血管健康。

 

1. 燕麥

● 富含β-聚葡萄糖，可幫助降血膽固醇及血脂，對血管健康很好。

 

2. 三文魚

● 富含omega3脂肪酸，可以幫助抗凝血，降低血壓，保持血管健康，減少發炎症狀。

 

3. 深綠色蔬菜

● 富含維他命及礦物質。其中維他有助抗氧化，礦物質、鈣、鉀、鎂能調節血壓。

 

4. 堅果

● 富含omega3脂肪酸及礦物質，能夠幫助減少發炎症狀及調節血壓。

 

5. 甜菜（紅菜頭）

● 當中的甜菜鹼具有抗氧化作用。

資料來源: 營養師蕭瑋霖（杯蓋）

 

6. 豆類

● 富含水溶性膳食纖維，能夠幫助減少低密度膽固醇（LDL）。

 

7. 牛油果

● CNN文章提到，有研究顯示，每天吃牛油果可以降低血壓，其中的單元不飽和脂肪酸，可以幫助減少低密度膽固醇（LDL）並增加高密度膽固醇（HDL）。

 

8. 低脂牛奶

● 牛奶中的鈣、鉀、鎂能夠幫助調節血壓，但是要選擇低脂，否則飽和脂肪酸，對血膽固醇影響比較大。

 

9. 橄欖油

● 單元不飽和脂肪酸，可以幫助減少低密度膽固醇（LDL）並增加高密度膽固醇（HDL）。

 

10. 低鈉飲食

● 鈉含量攝取過多，是造成血壓過高的主因，所以盡量選擇低鈉飲食。

 

資料來源：營養師蕭瑋霖（杯蓋）

 

轉載自晴報

 

Tags:#識食#營養#蘋果#大腸癌#心臟病#防癌#壞膽固醇#抗癌#心臟科#腫瘤科#腸胃肝臟科#蘋果皮
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