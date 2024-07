蘋果功效 | 營養師力推每日食蘋果可降心臟病發風險！仲有效控制血糖、抗氧化！30種抗癌蔬果中排第一？連皮食有助預防一種癌症

一日一蘋果,醫生遠離我!這個說法早年已經有研究證實,每天吃蘋果能夠降低壞膽固醇,尤其是50歲以上人士更為適用。台灣有營養師指出,食蘋果有4大好處,連皮食用甚至能夠防癌!

蘋果富含營養素 有4大好處

台灣營養師張語希在其Facebook專頁發布短片,指出每天吃蘋果能夠為身體帶來益處。她引用過往刊登在《英國醫學雜誌》的研究,指出每天吃蘋果能夠降低心臟病發率,因蘋果含多種營養素,為身體帶來不少益處。就以一個中型蘋果為例,一個有95卡路里,蘋果含天然糖分,比起加工糖更能夠抑制血糖上升的速度,裏面的膳食纖維能夠延緩血糖上升。此外,蘋果亦含有豐富維他命C、水溶性膳食纖維、能夠有抗氧化的功效。

既然蘋果對身體好,那麼多喝蘋果汁也能夠達到同樣功效吧?張語希提醒大家,蘋果汁有分天然和調製過的蘋果汁,兩者的熱量和營養素截然不同。就如蘋果梳打或是蘋果口味的汽水,這些都是空熱量食物,裡面只有熱量和糖,對身體無益。

連皮吃可以防癌

根據台灣癌症基金會資料,蘋果是美國癌症學會推廣的30種抗癌蔬果中排名第一,含有豐富的植物性凝血素,可以刺激淋巴細胞分裂,也能誘發產生干擾素,增強免疫力。蘋果纖維中的果膠能清除腸道有害物質,擊退致癌物質預防大腸癌。

心血管堵塞易增猝死風險 10大護心食物

若心血管被堵塞,容易引致心臟病、心肌梗塞等疾病,增加猝死風險。台灣營養師蕭瑋霖(杯蓋)在其facebook專頁指出,CNN曾在〈10 best foods for your heart〉推薦10大護心食物,指有助維持心臟及心血管健康。

1. 燕麥

● 富含β-聚葡萄糖,可幫助降血膽固醇及血脂,對血管健康很好。

2. 三文魚

● 富含omega3脂肪酸,可以幫助抗凝血,降低血壓,保持血管健康,減少發炎症狀。

3. 深綠色蔬菜

● 富含維他命及礦物質。其中維他有助抗氧化,礦物質、鈣、鉀、鎂能調節血壓。

4. 堅果

● 富含omega3脂肪酸及礦物質,能夠幫助減少發炎症狀及調節血壓。

5. 甜菜(紅菜頭)

● 當中的甜菜鹼具有抗氧化作用。

資料來源: 營養師蕭瑋霖(杯蓋)

6. 豆類

● 富含水溶性膳食纖維,能夠幫助減少低密度膽固醇(LDL)。

7. 牛油果

● CNN文章提到,有研究顯示,每天吃牛油果可以降低血壓,其中的單元不飽和脂肪酸,可以幫助減少低密度膽固醇(LDL)並增加高密度膽固醇(HDL)。

8. 低脂牛奶

● 牛奶中的鈣、鉀、鎂能夠幫助調節血壓,但是要選擇低脂,否則飽和脂肪酸,對血膽固醇影響比較大。

9. 橄欖油

● 單元不飽和脂肪酸,可以幫助減少低密度膽固醇(LDL)並增加高密度膽固醇(HDL)。

10. 低鈉飲食

● 鈉含量攝取過多,是造成血壓過高的主因,所以盡量選擇低鈉飲食。

