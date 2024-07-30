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下班後的堅持！OT回家做喜歡的菜給疲倦身心加油！今期素食譜：大蒜紅蘿蔔鍋物
食得有營
素食
健康好煮意

下班後的堅持！OT回家做喜歡的菜給疲倦身心加油！今期素食譜：大蒜紅蘿蔔鍋物

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　因為計畫書的關係，這幾天下班特別的晚。錯過了晚飯的時間，肚子已經餓得不得了，路過還在營業的餐廳，努力找出想吃的菜式。正在惆悵的時候，想起了家中那幾條，從朋友農場買回來，還沒吃的紅蘿蔔，於是二話不說的離開趕回家，好來煮點喜歡的東西吃。

 

　　九點半過後還在營業的超市不多，幸好家附近24小時的還開著。大概是太晚了吧，超市架上的蔬菜，早被阿嬤阿公和下班族搶購過一輪，剩下來的選擇不多。隨手取了大葱、洋葱和本菇，這些超市裏最常見的蔬菜，急忙的付過錢，趕緊衝回家去煮。

 

　　刨走紅蘿蔔的皮，切好大葱和本菇等。然後，將所有食材往鍋裏煮。嗞啦嗞啦，咕嚕咕嚕……切著切著，煮著煮著，香味撲鼻。會議上種種的爭論，計畫書上要報告的內容，倦極精神不振的身體，一下子，伴隨著眼前的鍋裏煮物，甘甜的紅蘿蔔，暫且給沖洗掉了。

 

大蒜紅蘿蔔鍋物（2人份）

 

下班後的堅持，OT也要回家做喜歡的菜！今期素食譜：大蒜紅蘿蔔鍋物，香味撲鼻給倦極身心加加油！

 

時間：30分鐘  

 

材料：

 

下班後的堅持，OT也要回家做喜歡的菜！今期素食譜：大蒜紅蘿蔔鍋物，香味撲鼻給倦極身心加加油！

 

中紅蘿蔔 3個／大葱（韭葱）1條／洋葱 半個／本菇 半包／小燈籠椒（甜椒）橙和黃色各1個／日式豆皮 2塊

 

調味：

 

豉油（醬油）2湯匙／鹽 半茶匙／黑糖 1湯匙／醋 1茶匙／白胡椒粉 半茶匙 

 

工具：

 

砧板／菜刀／蔬果刨刀／湯匙／茶匙／煮鍋／木筷子／木舀／茶杯

 

步驟：

 

　　1. 撕走洋葱的表皮，切走頭尾，清洗乾淨，再切成小塊（如圖）。

 

下班後的堅持，OT也要回家做喜歡的菜！今期素食譜：大蒜紅蘿蔔鍋物，香味撲鼻給倦極身心加加油！

 

　　2. 切走大葱（韭葱）的根部，沖洗過後，斜切成段（如圖）。

 

下班後的堅持，OT也要回家做喜歡的菜！今期素食譜：大蒜紅蘿蔔鍋物，香味撲鼻給倦極身心加加油！

 

　　3. 刨走紅蘿蔔的皮，切走頭尾，洗乾淨，然後切成塊（如圖）。

 

下班後的堅持，OT也要回家做喜歡的菜！今期素食譜：大蒜紅蘿蔔鍋物，香味撲鼻給倦極身心加加油！

 

　　4. 挖走小燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，沖洗後，切成塊（如圖）。

 

下班後的堅持，OT也要回家做喜歡的菜！今期素食譜：大蒜紅蘿蔔鍋物，香味撲鼻給倦極身心加加油！

 

　　5. 切走本菇的根部，再逐株摘出來（如圖）。

 

下班後的堅持，OT也要回家做喜歡的菜！今期素食譜：大蒜紅蘿蔔鍋物，香味撲鼻給倦極身心加加油！

 

　　6. 將豆皮切成方塊。

 

　　7. 放步驟1於煮鍋之中，以中火炒半分鐘。

 

　　8. 倒入1湯匙的食油，再放入步驟2，亦以中多炒半分鐘。

 

　　9. 放人步驟3，續以中火炒1分鐘。然後，倒入2/3茶杯的清水，連同調味料，攪拌均勻，蓋上鍋蓋，以中火燜煮10分鐘。

 

　　10. 打開鍋蓋，放入步驟4-6，攪拌均勻，蓋上鍋蓋，續以中火燜煮5分鐘。（如水乾了，加3-4湯匙清水。）

 

下班後的堅持，OT也要回家做喜歡的菜！今期素食譜：大蒜紅蘿蔔鍋物，香味撲鼻給倦極身心加加油！

 

筆記： 

 

1. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

2. 大葱（韭葱） 有天然抗生素之稱的「大蒜素」，亦有提升免疫力的維生素B2、C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、和β-胡蘿蔔素等。

3. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

6. 豆皮由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

7. 蔬果全部要徹底洗淨。

8. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#識食#營養#素食#食譜#素食譜#大蒜#紅蘿蔔#大葱#洋葱#本菇#工作壓力
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