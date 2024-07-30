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Superfood | 醫生推薦一種極平凡超級食物集10大益處！能啟動長壽基因、助防癌、降膽固醇、預防失智！這樣煮保留最多營養
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Superfood

Superfood | 醫生推薦一種極平凡超級食物集10大益處！能啟動長壽基因、助防癌、降膽固醇、預防失智！這樣煮保留最多營養

健康解「迷」
健康解「迷」

　　提到超級食物，不少人都會聯想到牛油果、十字花科蔬菜等，有醫生就指出，其實還有一種常見的平價食物，集10大好處於一身，不但能啟動長壽基因、延長壽命，更有防癌、降膽固醇及預防失智等功效。

 

　　台灣家醫科醫生李思賢日前在其個人Facebook專頁發文，表示菇類是真菌（或稱作蕈類）的一種，像黴菌一樣用孢子繁殖；除了冬菇之外，亦包括猴頭菇、杏鮑菇、金菇、秀珍菇等，營養價值相當豐富，是非常好的蛋白質來源。他指出，菇類含豐富纖維，更含有不容易攝取的礦物質硒以及許多維他命，可能是最接近藥物的食物之一。

 

　　他又列出以下10種菇類的好處，供市民參考。

 

1. 增強免疫力

 

　　菇類含豐富的多醣體（β-葡聚糖），能夠激活巨噬細胞、樹突狀細胞和自然殺手細胞，從而增強人體的免疫反應。

 

2. 促進免疫球蛋白A（IgA）分泌

 

　　IgA是身體的第一道防線，能夠保護人體免受毒素、病毒和細菌的侵害。

 

3. 抗發炎

 

　　多醣體及其他活性成分能調節炎症反應，繼而減少組織損傷。

 

4. 改善低密度脂蛋白（LDL）

 

　　有助於降低壞膽固醇水平，保護心血管健康。

 

5. 穩定血糖

 

　　水溶性纖維如β-葡聚糖能減緩食物消化和吸收，有助於血糖控制。

 

6. 減少腦中的β-澱粉斑塊

 

　　有助預防腦退化症。

 

7. 抗腫瘤

 

　　多醣體和其他成分具有對抗癌症腫瘤的潛力。

 

8. 改善腸內菌叢

 

　　菇類含有豐富膳食纖維，有助改善腸道健康。

 

9. 延長壽命

 

　　菇類含有多胺（Polyamine），能夠啟動長壽基因Sirtuin 1，有助於延長壽命。

 

10. 促進骨骼生長

 

　　冬菇等菇類經過曬乾後，裏面所含的維他命D會轉化為維他命D2，有助鈣質吸收。

 

1種煮法保留最多營養

 

　　那麼我們平時應該如何烹調菇類？李思賢就指，由於菇類有9成都是水分，因此建議用大火段時間烹飪，以避免過多水分流出和營養流失，同時保持菇類的口感和營養價值。

 

　　不少人擔心吃菇類會中毒，對此李思賢就表示，部分菇類無法僅通過其外表或顏色來判斷毒性，故不建議隨便採食路邊的菇類，但一般而言手觸碰到或聞到菇類都是沒有問題的。

 

轉載自晴報

 

Tags:#營養#菇類#冬菇#猴頭菇#杏鮑菇#金菇#秀珍菇#長壽#防癌#膽固醇#失智症#骨骼健康#超級食物
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