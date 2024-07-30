巴黎奧運 | 香港乒乓球一姐杜凱琹追夢非一帆風順！曾因傷患萌生退役念頭？獲鼓勵接受復建，傷勢好轉出賽奪佳績

香港乒乓球隊「一姐」杜凱琹與黃鎮廷在巴黎奧運乒乓混雙項目中晉身四強，將會與北韓爭入決賽。惟杜凱琹去年因手肘傷患被迫退賽，曾萌生退役的念頭，並形容爭逐巴黎奧運資格為生涯中最艱難的時刻。所幸，隊友和教練一直給予鼓勵，最終她接受復建和練習，令傷勢好轉。

港乒「一姐」曾創下多項佳績

27歲的杜凱琹1996年在香港出生，自2010年起成為香港青少年代表隊成員，曾在2014年有長達9個月在國際乒聯18歲以下組別世界排名高踞第一位。而最令球迷深刻的是她曾在2016年的里約奧運東亞區資格賽中，十六強比賽爆冷以4：2擊敗當時的世界一姐中國劉詩雯。及後，在2016年出戰里約奧運會，惟在女單十六強出局。

在「大師姐」帖雅娜淡出後，杜凱琹成為香港乒乓球隊「一姐」，為香港乒乓球女團創作多項佳績，當中包括於2018年連奪世錦賽團體及亞運會團體銅牌；曾聯同黃鎮廷獲得2015年世界乒乓球錦標賽混合雙打銅牌；2020年東京奧運，她在女子團體項目聯同蘇慧音和李皓晴獲得乒乓球銅牌，贏得港乒史上第2面奧運獎牌，亦是香港女子乒乓球隊歷來首面奧運獎牌。

去年因傷退賽曾萌生「退役」念頭

然而，杜凱琹在追夢過程中也不是一帆風順，她曾屢受創傷，2014年世青賽團體4強因單打戰落敗，一怒之下衝出球場，跳進水池大哭；上屆東京奧運混雙8強出局，她足足哭了2、3小時。不過，她每每都很快從低谷走出來，

「我自小選擇了乒乓，不知怎的，就是有一種吸引力。有時遇到困難，真的想放棄，但最終乒乓總把我拉回來。」

杜凱琹曾形容，爭逐巴黎奧運資格的過程是生涯中最艱難的時刻。她在去年2月的WTT安曼挑戰賽中因手肘傷患退賽，隨後8月的成都世大運亦於女單被迫退賽。為早日康復以最佳狀態站上球場，杜凱琹亦曾試過不同療法，包括打封閉（混合激素及局部麻醉藥物的注射）3次，但仍未見成效，令她一度有「掛拍」的念頭。

「去年受傷時很迷茫，甚至有一段時間覺得無辦法、要退役。我經常跟瑞姐（港乒女子隊教練張瑞）說，（距離奧運）還有1年，但我都頂不住，我現在好像擗屎一樣，又打得不好，手又弄不好，又要不停去比賽，不斷輸，很難受。那時候去比賽，我覺得又不是在比賽，只有軀體在，靈魂不在。」

所幸，隊友和恩師一直給予鼓勵，將她從懸崖邊拉回來，張瑞更請求杜凱琹父親特製鐵球板，讓她配合物理治療師復健和練習，最終杜凱琹傷勢好轉。

27歲的杜凱琹1996年在香港出生，曾在2014年有長達9個月在國際乒聯18歲以下組別世界排名高踞第一位。（資料圖片）

在「大師姐」帖雅娜淡出後，杜凱琹成為香港乒乓球隊「一姐」。（資料圖片）

2020年東京奧運，她在女子團體項目聯同蘇慧音和李皓晴獲得乒乓球銅牌，贏得港乒史上第2面奧運獎牌。（資料圖片）

杜凱琹在追夢過程中也不是一帆風順，她曾屢受創傷。（圖自杜凱琹IG @hoikem）

杜凱琹曾形容，爭逐巴黎奧運資格的過程是生涯中最艱難的時刻。（圖自杜凱琹IG @hoikem）

杜凱琹去年因手肘傷患被迫退賽，曾萌生退役的念頭。（圖自杜凱琹IG @hoikem）

所幸，隊友和恩師一直給予鼓勵，將她從懸崖邊拉回來。（圖自杜凱琹IG @hoikem）

在完成中三課程後，15歲的杜凱琹毅然輟學成為全職運動員。（圖自杜凱琹IG @hoikem）

杜爸爸「不捨得女兒失去寶貴的校園生活」，雖然女兒打波有成績，但都會擔心其退役後的發展。（圖自杜凱琹IG @hoikem）

今年是杜凱琹跟黃鎮廷合作的第11個年頭，為香港最強混雙組合之一。（網上圖片）

兩人在今屆巴黎奧運乒乓球混雙項目中晉身四强，下一關將於香港時間今日（29日）晚上10時，對陣北韓組合李鍾植/金琴英。（圖截自官網）

中三輟學轉全職

杜凱琹小學於將軍澳天主教小學就讀，中學母校是名牌女校協恩中學。她自小開始訓練乒乓球，兒時便以參加青年奧林匹克運動會成為夢想，最後她成功為港爭光，並當選「傑出青少年運動員」。

對於如何培育子女成為「奧運冠軍」，杜爸爸笑言是無心插柳，絕非刻意安排她去參與乒乓球這項運動，只是因為杜凱琹哥哥學乒乓球，影響了她亦愛上打乒乓球，最後更「一試就愛上」。

主管教練張瑞形容她小時不太聽話，亦會發脾氣，杜凱琹亦承認當年少不更事。她坦言自己非常喜歡打乒乓球，在完成中三課程後，15歲的杜凱琹毅然輟學成為全職運動員。

不過，杜爸爸說「不捨得女兒失去寶貴的校園生活」，以及同學之間的友誼等，女兒打波雖然有成績，但都會擔心其退役後的發展，惟有關決定都是無可奈何。最終在體院院長李翠莎、乒總和教練游說下決定放手讓她追夢。

杜凱琹曾表示，參加過最緊張的賽事是小學時的「恒生學界盃」決賽，因乒乓球是競技項目，只要有對手站在面前，自己都會感到緊張，「會有想贏的心態，我自己就很享受這種感覺，在訓練時多點享受緊張，到正式比賽時就可以好好享受比賽」。

「黃杜配」晉身混雙四強

今年是杜凱琹跟黃鎮廷合作的第11個年頭，為香港最強混雙組合之一，現時世界排名第7，二人曾先後3次奪得世界乒乓球錦標賽季軍，上屆東京奧運8強止步。

兩人在今屆巴黎奧運乒乓球混雙8強大戰中，對戰西班牙拍檔，鬥得難分難解。港隊「黃杜配」先輸1局之下，反超前3:2，第6局以11:8奠勝，成功突破上屆成績，職業生涯首次躋身奧運4強，下一關將於香港時間今日（29日）晚上10時，對陣北韓組合李鍾植／金琴英，二人在首場爆冷擊敗第二種子日本張本智和同早田希娜。

轉載自晴報