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巴黎奧運 | 香港女飛魚何詩蓓曾歷沉重一擊：因腳傷被逼退賽！接受針灸、按摩治療，如何面對逆境？
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巴黎奧運 | 香港女飛魚何詩蓓曾歷沉重一擊：因腳傷被逼退賽！接受針灸、按摩治療，如何面對逆境？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「香港女飛魚」何詩蓓在香港時間周一（29日）深夜出戰女子200自由泳準決賽，表現出色，以1分55秒51的成績完成比賽，總成績第4名順利晉級決賽，決賽將在7月30日晚深夜3:41分舉行。作為香港運動員，她曾經歷過低潮，因為傷患被逼退賽，但她仍保持正面的心理質素打「逆境波」，再接再厲成為多項世界記錄保持者！

 

代表香港比賽感光榮 曾因傷退賽氣餒

 

　　何詩蓓早前接受媒體訪問時，曾指自己生於香港，亦是在港學習游泳，對於可代表香港出賽甚至奪得獎牌感光榮。何詩蓓曾五度當選「香港傑出運動員」，運動員生涯中亦經歷無數次傷患。何詩蓓在上屆東京奧運先後奪得女子200米及100米游泳項目銀牌，成為香港首位奪得兩面奧運獎牌選手，加上兩次均以打破亞洲紀錄贏出，成績極為驕人。

 

巴黎奧運｜何詩蓓200自入決賽 曾因腳傷退賽歷人生低潮 在港出世習泳為港出戰感光榮

巴黎奧運｜何詩蓓200自入決賽 曾因腳傷退賽歷人生低潮 在港出世習泳為港出戰感光榮

巴黎奧運｜何詩蓓200自入決賽 曾因腳傷退賽歷人生低潮 在港出世習泳為港出戰感光榮

巴黎奧運｜何詩蓓200自入決賽 曾因腳傷退賽歷人生低潮 在港出世習泳為港出戰感光榮

巴黎奧運｜何詩蓓200自入決賽 曾因腳傷退賽歷人生低潮 在港出世習泳為港出戰感光榮

巴黎奧運｜何詩蓓200自入決賽 曾因腳傷退賽歷人生低潮 在港出世習泳為港出戰感光榮

巴黎奧運｜何詩蓓200自入決賽 曾因腳傷退賽歷人生低潮 在港出世習泳為港出戰感光榮

 

　　何詩蓓曾表示，過往最大挑戰是2018年因腳傷退出亞運會令她印象深刻。更長達9個星期沒有落水，為她帶來沉重一擊。除了要接受針灸、接摩等不同治療，她亦要好好控制心態。不論是戰友或她自己都承認，她最愛一人沉思，不受外界影響，保持心理質素。她指，當時其實十分希望代港出賽，無法落水訓練而只能在家看電視欣賞別人比賽亦令她頗為失落，但仍需面對現實並放眼將來，

 

　　「要退出大型比賽係一個好難作出嘅決定。當時好難過，有啲失落，但都要積極面對，終有一日可以落返水，游出好成績。」

 

　　面對逆境時，她亦有自己一套想法，好好調整心理，迎接下一場比賽。她曾在社交平台上與網民分享自己看待逆境的看法：

 

巴黎奧運｜何詩蓓200自入決賽 曾因腳傷退賽歷人生低潮 在港出世習泳為港出戰感光榮

 

4項世界紀錄保持者

 

　　何詩蓓擅長於100米、200米自由泳，而她年僅10歲就已經屢破世界紀錄，是多項世界紀錄保持者。

 

短池紀錄

 

100米自由泳：50.79秒（2021年國際游泳聯賽總決賽，燕豪芬）

200米自由泳：1分50.31秒（2021年世界短池游泳錦標賽，阿布扎比）

 

長池紀錄

 

100米自由泳：52.02秒（2023年游泳世界盃，柏林）

200米自由泳：1分53.92秒（2020年東京奧運會）

 

何詩蓓巴黎奧運賽程

日期 香港時間 項目
7月30日 03：41 女子200米自由泳決賽
  18：39 女子100米自由泳分組預賽
7月31日 03：25 女子100米自由泳準決賽
8月1日 02：30 女子100米自由泳決賽

 

轉載自晴報

 

Tags:#巴黎奧運#奧運#香港女飛魚#何詩蓓#受傷#痛症#心理質素#香港運動員
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