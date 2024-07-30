巴黎奧運 | 香港劍神張家朗再奪奧運金牌！曾半月板受傷退出全運會！物理治療師：半月板撕裂或需做修補手術預防繼發性創傷性關節炎

「劍神」加油！巴黎奧運如火如荼進行中，上屆東京奧運男子花劍金牌得主張家朗，在今晚香港時間7時35分，直入男花32強登場。「劍神」爭取衛冕之路不易，曾因半月板受傷而無緣全運會金牌的張家朗從不言棄，雖曾質疑自己，但比賽時一直想著不要放棄、堅持信念，一劍一劍地向目標邁進。

目前世界排名第3位、在上屆東京奧運男子花劍一舉摘金的「劍神」張家朗，在今屆巴黎奧運賽事被列為4號種子。首圈輪空後，他直入男花32強，於今晚香港時間7時35分登場比賽，與日前奪金的「微笑劍后」江旻憓同樣在巴黎大皇宫進行比賽，迎戰36號種子加拿大劍手Daniel Gu，或29號種子佛德角劍手Victor Alvares De Oliveira。若「劍神」順利一路過關斬將，4強戰將於明晨1時50分開始；而銅牌戰和金牌戰，分別於明晨3時15分和4時10分展開。

半月板曾受傷 無緣全運會金牌

張家朗3年來頂著「世一」名銜、斬獲各大賽獎牌，但對於能否再次登頂還要承受著四方壓力，各國劍手虎視眈眈，「劍神」衛冕之路不易。2021年，張家朗在東京奧運勇奪金牌後，原本再次代表香港出賽中國全運會男子花劍個人賽及團體賽，可惜他在出戰前一天，不幸於練習中受傷，導致左邊膝蓋腫脹，須緊急返港接受治療。據專科醫生診斷，張家朗的「半月板」受傷，雖傷勢並不嚴重，但仍需修養數星期，才可恢復練習。而張家朗在東京奧運奪金後，一度揚言下一個目標是全運會金牌，最終無奈因傷退戰。

據物理治療師、註冊中醫師盧文健解釋，半月板是位於膝關節的纖維軟骨組織，負責連接及平滑股骨與脛骨之間凹凸不平的關節面。半月板外形呈彎月狀，外厚內薄。一側膝關節有內外半月板之分：內半月板直徑較外半月板大，而內半月板與脛骨連接的韌帶亦較鬆弛，這容許較大幅度的移動。由於內外半月板的大小厚薄並不相同，這造就了膝蓋屈伸時的旋轉動作，功能是令膝關節伸直時更為穩定。

半月板撕裂是常見的下膝運動創傷，較常發生於足球或網球運動員身上。不少運動醫學研究指，其成因與運動時屈膝過度，膝部突然受力太大，及轉身太急致膝扭轉過劇等因素有關。若半月板受傷，應格外留意前十字韌帶及內側副韌帶有否共同出現撕裂。

半月板撕裂的症狀除膝關節腫痛外，病人亦常表現膝部閉鎖現象，即膝部屈伸活動受限，幅度受阻於正常幅度，或活動時出現反覆聲響。對於治療而言，若患者半月板撕裂程度大，膝部表現閉鎖現象，甚或膝關節出現軟骨游離塊，還是建議病人作清理及修補手術，以防患上繼發性的創傷性關節炎。但若撕裂程度低，活動幅度大致正常，且腫痛症狀較輕者，則可考慮物理治療的保守治療方案，能有效消除炎症及以訓練回復膝部功能。

另外在2023年，張家朗在完成中國無錫亞洲劍擊賽返港後，透露自己在廣州集訓期間手腕受傷，醫生評估他需要「一段時間」才能復原，他最終需負傷參加亞錦賽。

（圖源：國際劍擊總會）

（圖源：國際劍擊總會）

（圖源：國際劍擊總會）

（圖源：國際劍擊總會）

中四輟學做全職運動員 1個原因愛上劍擊不言棄

張家朗來自運動世家，父母是80年代頂級籃球員。雖從小就接觸籃球，但自小學四年級暑假學劍擊後就愛不釋手，全因那種挑戰性：

劍擊最有挑戰性是要用腦及體能，要在剎那間作出決定，一旦判斷錯誤就可以輸了比賽。

除了分析力，時間亦是另一決定成敗的關鍵，劍擊比賽亦令家朗明白到時間的重要性。至中四那年，他決定輟學當上全職運動員，透露自己在飲食及操練上的規條：

我們玩劍擊其實毋須特別節制飲食，但自己知道太過油膩的東西或煎炸食物就盡量不吃，始終吃這些東西對身體都不太好。其實我是一個為食的人，亦有破戒的時候，我愛吃甜品，尤其贏了比賽更會有藉口慶祝。

至於體能上的鍛鍊，他表示最基本是跑步，但不在健身房內，會在街上跑：

感覺沒那麼悶，出外跑步可以望到很多風景和不同的事物。還有就是練步法，因為劍擊有很多來回步法，才能向對方進攻，因此要加強腳的力量。上身也要練，會做很多力量的練習，尤其腰腹的腹肌。

家朗一直以踏上奧運舞台為目標，在2016年，當時18歲的張家朗在個人賽接連擊敗日本世界冠軍太田雄貴、中國2012奧運金牌得主雷聲等多名好手，成為首位香港亞洲賽金牌劍手。同年他首次晉身里約奧運，雖然在16強止步，仍寫下香港男子花劍歷來最佳成績。

至上届東京奧運，他代表香港出戰奧運「男子花劍個人賽」及「男子花劍團體賽」，他更獲選成為港隊在開幕禮的持旗手。張家朗在賽前已承諾會堅持信念，繼續向目標邁進。他最終也不負衆望為港爭光，奪下金牌。他在賽前表示：「我會繼續堅持信念及努力向目標進發」，相信他在今屆巴黎奧運同樣能取得佳績！

轉載自晴報