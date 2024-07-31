歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
靈靈法即場示範通靈？！
【30週年連環賞】同行．感謝禮送你現金券
虛擬貨幣
Highlight:
WoW WoW星期三：健康網購產品低至半價 (只限今天)
【30週年連環賞】同行．感謝禮送你現金券
《說說心理話》怪獸家長陪子女成長必學
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
虛擬貨幣
虛擬貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
巴黎奧運 | 日本雜誌、消委會、營養師評選27款安全啤酒清單！邊款無毒？哪些低卡零糖？巿面部分啤酒含毒素可致發燒嘔吐
健康Tips
食得有營
食物安全

巴黎奧運 | 日本雜誌、消委會、營養師評選27款安全啤酒清單！邊款無毒？哪些低卡零糖？巿面部分啤酒含毒素可致發燒嘔吐

健康解「迷」
健康解「迷」

　　2024年巴黎奧運會進行得如火如荼，相信不少港人都會一邊食薯片飲啤酒，一邊觀看比賽支持香港運動員。為此，TOPick為大家整合了27款較健康、安全的啤酒選擇，供大家參考。

 

10款高分啤酒安全名單

 

　　消委會曾於今年4月公布30款預先包裝罐裝或支裝啤酒的測試結果，當中發現有1款樣本含霉菌毒素，可導致發燒、嘔吐等症狀；另有2款樣本之生物胺含量較高，可導致頭痛、頭暈、嘔吐等症狀。不過，消委會挑選出10款高分啤酒安全名單，供大家參考：

 

產品名稱：Guinness Draught In Can

聲稱來源：愛爾蘭

每支／罐 售價：$18

總評：5星

 

產品名稱：雪花SNOW 啤酒

聲稱來源：中國

每支／罐 售價：$5.5

總評：5星

 

產品名稱：TSINGTAO STOUT（Dark & Intense）

聲稱來源：中國

每支／罐 售價：$9.3

總評：5星

 

產品名稱：STELLA ARTOIS Imported Lager Beer

聲稱來源：中國

每支／罐 售價：$11.3

總評：5星

 

產品名稱：金牌Gold Medal 台灣啤酒

聲稱來源：台灣

每支／罐 售價：$14.9

總評：5星

 

產品名稱：香港啤酒公司Hong Kong Beer Co 跑馬地 - 金艾爾麥啤

聲稱來源：香港

每支／罐 售價：$23

總評：5星

 

產品名稱：Heineken Pure Malt Lager

聲稱來源：中國

每支／罐 售價：$6.3

總評：5星

 

產品名稱：SAPPORO PREMIUM BEER

聲稱來源：／

每支／罐 售價：$10

總評：5星

 

產品名稱：Carbon Brews Staying Alive Session IPA

聲稱來源：香港

每支／罐 售價：$35

總評：5星

 

產品名稱：獅威 SKOL REFRESHING BEER

聲稱來源：／

每支／罐 售價：$5

總評：5星

 

資料來源：消委會

 

　　消委會表示，有1款啤酒樣本被檢測到霉菌毒素「冚脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（Deoxynivalenol，DON）」。這種霉菌毒素又稱為「嘔吐毒素」，過量攝取30分鐘內出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，甚至發燒等徵狀，與其他胃腸道疾病的症狀相似，不易被分辨。

 

　　此外，消委會發現全部樣本均含生物胺，惟有2款啤酒樣本含量較高。消委會解釋，酒精在發酵過程中會自然產生生物胺，過量攝入有機會引起健康問題，包括頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂等，嚴重可致腦出血；生物胺亦可與亞硝酸鹽（nitrites）等物質產生化學反應，從而釋出致癌物質亞硝胺。

 

6款低卡啤酒

 

　　本港註冊營養師Gloria曾在其Instagram專頁「eat.well.nutrition」分享過6款低卡啤酒。營養師Gloria指出，「低卡零糖啤酒」能夠保留酒精成分的同時，又能把糖分減至0克，對想有點微醺感覺又怕肥的人士是個絕佳選擇。另外，如果只單純粹想和朋友聚會，同時需要控制體重的人士，就可以選擇「低卡零糖無酒精啤酒」，此類啤酒擁有一般啤酒味道和氣泡，同時做到沒有酒精、零糖和零熱量的效果。

 

名單如下：

 

獵戶座 Orion Zero Life：

酒精濃度 4%

 

朝日Asahi Aqua Zero：

酒精濃度 4%

 

札幌 Sapporo 極Zero：

酒精濃度 5%

 

低卡零糖無酒精啤酒

 

麒麟Kirin Alcohol Free：

酒精濃度 0%

 

三得利 Suntory All Free

酒精濃度 0%

 

朝日Asahi Dry Zero

酒精濃度 0%

 

11款無酒精啤酒

 

　　日本雜誌《MONOQLO》亦曾進行11款無酒精啤酒評測，名單如下：

 

第11名 - 麒麟KIRIN GREEN'S FREE 無酒精啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：3

整體感受：3

綜合評分：3

等級：B

 

第5名 - 龍馬1865 無酒精啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：3

整體感受：4

綜合評分：3.33

等級：B

 

第5名 - SAPPORO Premium無酒精啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：3

整體感受：4

綜合評分：3.33

等級：B

 

第5名 - 三得利Suntory All Free零卡路里無酒精大麥 啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：4

整體感受：3

綜合評分：3.33

等級：B

 

第5名 - 麒麟KIRIN 零ICHI 無酒精啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：3

整體感受：4

綜合評分：3.33

等級：B

 

第5名 - 朝日Asahi Asahi Zero

味道相似度：4

清爽刺激感：3

整體感受：3

綜合評分：3.33

等級：B

 

第5名 - 朝日Asahi Dry Zero 極泡罐無酒精啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：4

整體感受：3

綜合評分：3.33

等級：B

 

第4名 - Hoegaarden 0.0 Zero Alcohol Free Beer

味道相似度：4

清爽刺激感：3

整體感受：4

綜合評分：3.67

等級：A

 

第3名 百威Budweiser Budweiser Zero

味道相似度：4

清爽刺激感：5

整體感受：3

綜合評分：4

等級：A

 

第2名 - 朝日Asahi DRY ZERO無酒精啤酒

味道相似度：5

清爽刺激感：4

整體感受：4

綜合評分：4.3

等級：A+

 

第1名 - 喜力Heineken Heineken ®0.0

味道相似度：5

清爽刺激感：4

整體感受：5

綜合評分：4.67

等級：A+

 

資料來源：MONOQLO

 

　　評測結果顯示，「喜力Heineken HeinekenⓇ0.0」和「朝日Asahi DRY ZERO無酒精啤酒 」均獲得A+評級和「MONOQLO 金賞」產品推薦。

 

　　「喜力Heineken HeinekenⓇ0.0」在3項評測中均獲奪高分，知名品酒師江沢貴弘先生稱產品味道非常相似相同品牌的含酒精版本，幾乎毫無分別，同樣帶有一樣的濃郁口感、濃厚泡沫，味道亦清爽刺激，整體感覺讓人滿足。

 

　　「朝日Asahi DRY ZERO無酒精啤酒 」同樣在3項評測中均獲奪高分，江沢貴弘先生稱產品味道非常相似相同品牌的含酒精版本，而且苦澀味和麥芽味更為平衡。他續指，產品整體感覺比其含酒精版本更為豐富，帶有良好清爽感卻不像含酒精版本般會強烈刺激喉嚨，更容易入口。

 

轉載自晴報

 

Tags:#巴黎奧運#奧運#啤酒#消委會#營養#毒素#霉菌毒素#生物胺#頭暈#嘔吐#安全啤酒#無酒精啤酒#低卡零糖啤酒
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生