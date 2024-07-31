巴黎奧運 | 日本雜誌、消委會、營養師評選27款安全啤酒清單！邊款無毒？哪些低卡零糖？巿面部分啤酒含毒素可致發燒嘔吐

2024年巴黎奧運會進行得如火如荼，相信不少港人都會一邊食薯片飲啤酒，一邊觀看比賽支持香港運動員。為此，TOPick為大家整合了27款較健康、安全的啤酒選擇，供大家參考。

10款高分啤酒安全名單

消委會曾於今年4月公布30款預先包裝罐裝或支裝啤酒的測試結果，當中發現有1款樣本含霉菌毒素，可導致發燒、嘔吐等症狀；另有2款樣本之生物胺含量較高，可導致頭痛、頭暈、嘔吐等症狀。不過，消委會挑選出10款高分啤酒安全名單，供大家參考：

產品名稱：Guinness Draught In Can

聲稱來源：愛爾蘭

每支／罐 售價：$18

總評：5星

產品名稱：雪花SNOW 啤酒

聲稱來源：中國

每支／罐 售價：$5.5

總評：5星

產品名稱：TSINGTAO STOUT（Dark & Intense）

聲稱來源：中國

每支／罐 售價：$9.3

總評：5星

產品名稱：STELLA ARTOIS Imported Lager Beer

聲稱來源：中國

每支／罐 售價：$11.3

總評：5星

產品名稱：金牌Gold Medal 台灣啤酒

聲稱來源：台灣

每支／罐 售價：$14.9

總評：5星

產品名稱：香港啤酒公司Hong Kong Beer Co 跑馬地 - 金艾爾麥啤

聲稱來源：香港

每支／罐 售價：$23

總評：5星

產品名稱：Heineken Pure Malt Lager

聲稱來源：中國

每支／罐 售價：$6.3

總評：5星

產品名稱：SAPPORO PREMIUM BEER

聲稱來源：／

每支／罐 售價：$10

總評：5星

產品名稱：Carbon Brews Staying Alive Session IPA

聲稱來源：香港

每支／罐 售價：$35

總評：5星

產品名稱：獅威 SKOL REFRESHING BEER

聲稱來源：／

每支／罐 售價：$5

總評：5星

資料來源：消委會

消委會表示，有1款啤酒樣本被檢測到霉菌毒素「冚脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（Deoxynivalenol，DON）」。這種霉菌毒素又稱為「嘔吐毒素」，過量攝取30分鐘內出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，甚至發燒等徵狀，與其他胃腸道疾病的症狀相似，不易被分辨。

此外，消委會發現全部樣本均含生物胺，惟有2款啤酒樣本含量較高。消委會解釋，酒精在發酵過程中會自然產生生物胺，過量攝入有機會引起健康問題，包括頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂等，嚴重可致腦出血；生物胺亦可與亞硝酸鹽（nitrites）等物質產生化學反應，從而釋出致癌物質亞硝胺。

6款低卡啤酒

本港註冊營養師Gloria曾在其Instagram專頁「eat.well.nutrition」分享過6款低卡啤酒。營養師Gloria指出，「低卡零糖啤酒」能夠保留酒精成分的同時，又能把糖分減至0克，對想有點微醺感覺又怕肥的人士是個絕佳選擇。另外，如果只單純粹想和朋友聚會，同時需要控制體重的人士，就可以選擇「低卡零糖無酒精啤酒」，此類啤酒擁有一般啤酒味道和氣泡，同時做到沒有酒精、零糖和零熱量的效果。

名單如下：

獵戶座 Orion Zero Life：

酒精濃度 4%

朝日Asahi Aqua Zero：

酒精濃度 4%

札幌 Sapporo 極Zero：

酒精濃度 5%

低卡零糖無酒精啤酒

麒麟Kirin Alcohol Free：

酒精濃度 0%

三得利 Suntory All Free

酒精濃度 0%

朝日Asahi Dry Zero

酒精濃度 0%

11款無酒精啤酒

日本雜誌《MONOQLO》亦曾進行11款無酒精啤酒評測，名單如下：

第11名 - 麒麟KIRIN GREEN'S FREE 無酒精啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：3

整體感受：3

綜合評分：3

等級：B

第5名 - 龍馬1865 無酒精啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：3

整體感受：4

綜合評分：3.33

等級：B

第5名 - SAPPORO Premium無酒精啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：3

整體感受：4

綜合評分：3.33

等級：B

第5名 - 三得利Suntory All Free零卡路里無酒精大麥 啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：4

整體感受：3

綜合評分：3.33

等級：B

第5名 - 麒麟KIRIN 零ICHI 無酒精啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：3

整體感受：4

綜合評分：3.33

等級：B

第5名 - 朝日Asahi Asahi Zero

味道相似度：4

清爽刺激感：3

整體感受：3

綜合評分：3.33

等級：B

第5名 - 朝日Asahi Dry Zero 極泡罐無酒精啤酒

味道相似度：3

清爽刺激感：4

整體感受：3

綜合評分：3.33

等級：B

第4名 - Hoegaarden 0.0 Zero Alcohol Free Beer

味道相似度：4

清爽刺激感：3

整體感受：4

綜合評分：3.67

等級：A

第3名 百威Budweiser Budweiser Zero

味道相似度：4

清爽刺激感：5

整體感受：3

綜合評分：4

等級：A

第2名 - 朝日Asahi DRY ZERO無酒精啤酒

味道相似度：5

清爽刺激感：4

整體感受：4

綜合評分：4.3

等級：A+

第1名 - 喜力Heineken Heineken ®0.0

味道相似度：5

清爽刺激感：4

整體感受：5

綜合評分：4.67

等級：A+

資料來源：MONOQLO

評測結果顯示，「喜力Heineken HeinekenⓇ0.0」和「朝日Asahi DRY ZERO無酒精啤酒 」均獲得A+評級和「MONOQLO 金賞」產品推薦。

「喜力Heineken HeinekenⓇ0.0」在3項評測中均獲奪高分，知名品酒師江沢貴弘先生稱產品味道非常相似相同品牌的含酒精版本，幾乎毫無分別，同樣帶有一樣的濃郁口感、濃厚泡沫，味道亦清爽刺激，整體感覺讓人滿足。

「朝日Asahi DRY ZERO無酒精啤酒 」同樣在3項評測中均獲奪高分，江沢貴弘先生稱產品味道非常相似相同品牌的含酒精版本，而且苦澀味和麥芽味更為平衡。他續指，產品整體感覺比其含酒精版本更為豐富，帶有良好清爽感卻不像含酒精版本般會強烈刺激喉嚨，更容易入口。

轉載自晴報